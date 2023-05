Garsoniera din România mai ieftină decât un loc de parcare. E situată lângă un castel celebru, iar prețul e negociabil

Garsoniera din România mai ieftină decât un loc de parcare. E situată lângă un castel celebru, iar e negociabil. Care sunt îmbunătățirile pe care le are, dar și care este motivul pentru care are un preț atât de mic.

Proprietatea cu o cameră din țara noastră mai accesibilă ca un loc de parcare. E foarte aproape de un monument istoric

Proprietatea cu o cameră din țara noastră mai accesibilă ca un loc de parcare se află în comuna Florești din județul Prahova. E foarte aproape de un moument istoric, fiind vorba de ruinele Palatului Cantacuzino, supranumit „Micul Trianon”.

În plus, este situată în cartierul Colonia de blocuri și se vinde mult mai ieftin decât un loc de parcare din București sau Constanța, unde costul depășește peste 7.000 de euro și poate ajunge și la 15.000 de euro, dacă este vorba de unul subteran, potrivit .

Locuința se vinde cu 6.000 de euro. Cei interesați pot scoate un preț mult mai bun pentru că proprietarul este dispus să negocieze și chiar să accepte contract cu prima casă. e la etajul 2 într-un bloc cu 4 niveluri.

Are o suprafață de 24 metri pătrați, fiind compusă din cameră și bucătărie. Singurul dezavantaj pe care îl are este faptul că baia este comună și este situată pe hol. Din fericire, are geam termopan, ușă metalică, gresie, faianță și parchet.

De asemenea, imobilul din Florești are curent, apă și gaze pe holul blocului, însă viitorul proprietar trebuie să se branșeze la rețea. Conform , garsoniera este mobilată și poate fi vizionată oricând de oameni.

Castelul Cantacuzino din Florești, în ruine

Castelul Cantacuzino Florești a fost construit de meșteri francezi, în stil ecletic la dorința boierului Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababul. În interior predomină elemente rococo și neoclasice, după planurile lui Ion D. Berindey.

Arhitectul a proiectat pentru același boier și palatul de pe Calea Victoriei nr. 141, cunoscut sub denumirea de Palatul Cantacuzino din București. În prezent adăpostește Muzeul Național George Enescu.

Ulterior, castelul din județul Prahova a fost lăsat moștenire fiului său, Mihail G. Cantacuzino. La parter avea 15 încăperi și o sală de onoare impresionantă, la exterior fiind construit din cărămidă și placat cu piatră de Albești. În prezent, doar ruinele mai stau în picioare.