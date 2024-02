Geanina Ilieș a dat peste cap toată Antena! Prezentatoarea anunță revoluția de la Stars

Geanina Ilieș revine în televiziune, la Antena Stars, după o pauză de doi ani! Frumoasa prezentatoare anunță schimbări uriașe la stația care abordează mondenitățile și promite un conținut mult mai calitativ față de tot ce s-a văzut până acum!

Geanina Ilieș schimbă macazul la Antena Stars. Cum vrea să revoluționeze televiziunea

Geanina Ilieș nu va fi încă o figură care să prezinte subiecte despre pseudo-vedete, cum se mai obișnuiește pe la noi, ci vrea să aducă în fața publicului, de data asta, personalități care chiar contează. Cu alte cuvinte, bruneta anunță, în exclusivitate pentru FANATIK, că schimbările de la Antena Stars nu sunt doar la ordinul șefilor, ci și la abordări. Mai exact, ea revoluționează într-un fel modul în care se face televiziune la

Geanina are, de altfel, destulă experiență în postura de prezentatoare, așa că îi vine mănușă noul job. A fost în trecut la pupitrul Observatorului și a prezentat, printre altele, reality-show-ul „Gospodar fără pereche” de la PRO TV.

Geanina Ilieș a dezvăluit, pentru FANATIK, că nu va fi menajată nicio vedetă în jurnalele de știri de la Stars. apare pe sticlă chiar de azi, 5 februarie 2024, de la ora 14:00 și îi va încânta cu prezența pe telespectatori de luni până vineri.

„O să existe niște mari surprize”

„Nu pot să zic că m-am pregătit în vreun fel, pentru că am o experiență în spate (n. red.: pentru revenirea în tv). Într-adevăr, am avut și o pauză în spate, o pauză de doi ani. Dar mă bucur foarte tare că încep un proiect, care e, de fapt, o asociere cu ceea ce am făcut în ultimii doi ani, cu interviuri interesante cu personalități, cu partea de entertainment a vedetelor. Mă ajută foarte mult experiența avută în anii de Observator și o să vedeți.

O să fie o schimbare acolo. O să existe niște mari surprize. Practic, o să aducem mult mai aproape vedetele pe care publicul le urmărește. Vom avea interviuri frumoase, discuții mult mai deschise, adică am să le fac să se simte în largul lor, ca acasă.

Și publicul este foarte curios de ceea ce face vedeta preferată și de multe ori publicul se identifică cu anumite lucruri bune sau mai puțin bune și e foarte important să le discutăm. E important să înțeleagă publicul că și persoanele publice sunt tot oameni și nu trăim pe un norișor roz, la noi toate vin așa pe tavă. Viața e grea”, a declarat Geanina Ilieș, pentru FANATIK.

Geanina ne-a povestit ce îi gătește fiului ei. Și ea e înnebunită după rețetă

ne-a zis și cât de entertaining (distractivă) e viața ei de zi cu zi. Ne-a spus că în timpul ei liber are grijă de feciorul ei, Patrick, care e adolescent. Se simte confortabilă în rolul de mamă pentru că, deși are 38 de ani se consideră de vârsta fiului ei, de 17!

În continuare, Geanina Ilieș ne-a zis cum arată o zi normală din viața ei, explicând de ce ține cont cel mai tare în creșterea fiului aproape major.

Geanina Ilieș, regulă clară în creșterea fiului: „E foarte important să-l las și pe el în lumea lui”

„Viața mea e destul de distractivă. Mă simt ca o adolescentă la 17 ani. Acum că probabil s-a schimbat mult programul meu, îl duc pe Patrick la școală de dimineață, ajung la sala de fitness, ajung apoi la redacție, ne pregătim pentru jurnal, facem ședința de sumar.

Apoi mă duc să îl iau pe Patrick de la meditații sau școală și apoi ajungem acasă. Am mare noroc că mama este vecina mea și tot timpul acasă e pregătită masa.

Noi doar cerem meniul. Mai gătesc și eu. Mai fac paste. Pastele sunt preferatele lui Patrick. Toate tipurile de paste. Nu mi-a scăpat nimic, am învățat tot. Preferatele mele sunt a la vodka. Îmi plac foarte mult.

Recuperăm timpii aceia pierduți, ori mergem la o masă, ori ne uităm la un film împreună. În același timp, e foarte important să-l las și pe el în lumea lui, cu prietenii lui, cu gașca lui. E adolescent și are nevoie de spațiul lui pentru a se dezvolta”, ne-a mărturisit Geanina Ilieș.