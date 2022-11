Gemenele Danei Budeanu au împlinit 18 ani. Mesajul emoționant postat de mama lor

Dana Budeanu este copleșită de emoții. Fiicele sale gemene au împlinit 18 ani. Pe rețelele de socializare, creatoarea de modă le-a transmis un mesaj emoționant.

Gemenele Danei Budeanu au ajuns la vârsta majoratului. Mesajul emoționant al vedetei: ”Le-am spus că frică nu există”

Dana Budeanu a făcut public mesajul , pentru a le proteja identitatea. Vedeta și-a exprimat iubirea și admirația față de cele două surori.

Totodată, Dana Budeanu a mărturisit fanilor ce le-a învățat pe gemene, de-a lungul timpului, cum ar fi faptul că frica nu există și că mereu trebuie să fie curajoase.

”(..) Am renăscut odată cu două inimioare ce s au grăbit să mă țînă n brațe și mi arate ce înseamnă să fii Dumnezeu… Dumnezeu suntem doar pentru copiii noștri, va spuneam cândva…și n avem voie să i dezamăgim nicio secundă despre asta… (…)

Mă uit la ele de când le am adus pe lume și n noaptea această, că n toate cele mii…și știu că nu le am dezamăgit și că tot ceea ce au visat despre lume, le am arătat că există…

Le am arătat că iubirea i tot și că ura i doar a celor ce nu au fost iubiți, le am spus că frică nu există și că universul suntem noi, le am luat cu mine să vadă, să simtă, să înțeleagă tot până la capătul pământului, că să știe că de oriunde poți ajunge și de oriunde te poți întoarce…”, a scris Dana Budeanu pe Instagram.

Dana Budeanu a divorțat în urmă cu opt ani

Fiicele Danei Budeanu au venit pe lume din mariajul creatoarei de modă cu jurnalistul Radu Budeanu, de care a divorțat în urmă cu opt ani.

Potrivit Dana Budeanu a făcut pasul divorțului, din cauză că se simțea singură. În pofida despărțirii, încă păstrează legăturea cu Radu Budeanu, de dragul fetițelor.

De curând, , dar informația nu s-a confirmat.