George Buhnici cere în instanță anularea amenzii de 20.000 de lei, pentru discriminarea femeilor. În public, el spune că regretă declarațiile

George Buhnici a dat în judecată Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și cere anularea deciziei 498 din 31 august 2022, prin care a fost amendat cu 20.000 de lei pentru declarațiile făcute la un post de televiziune, anul trecut, în timpul festivalului Neversea.

George Buhnici, în 2022: ”Aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi”

În iulie 2022, George Buhnici a fost intervievat de un reporter al emisiunii XNS, de la Antena 1, în care acesta a făcut :

“Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu as vrea să mi se interpreteze, suntem la un festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală fetelor!

Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare.

“Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea!” Câți ani îi dai?”(…) Băi, dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră, că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese”, a declarat George Buhnici, la Antena 1.

Un an mai târziu, același Buhnici: ”A fost greșeala mea”

au născut un adevărat val de indignare, lucru care a condus la rezilierea unor contracte pe care diverse companii importante, cum ar fi BCR, le aveau cu fosta vedetă de televiziune.

„A fost greșeala mea. Acela a fost momentul meu de prostie pură”, a mărturisit George Buhnici, recent, în cadrul unui podcast găzduit de Mihai Morar.

Deși nu este prima dată când recunoaște că a greșit, George Buhnici a cerut, totuși, anularea hotărârii CNCD, care i-a adus o amendă de 20.000 de lei. Decizia a fost luată în unanimitate de membrii colegiului director al CNCD (7 voturi), în data de 31 august 2022. Buhnici a contestat decizia printr-o acțiune pe care a depus-o la Curtea de Apel București, la începutul acestui an, pe care nu și-a retras-o nici astăzi.

Ce se întâmplă în procesul Buhnici contra CNCD

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, în acest dosar, până acum nu s-a început judecata pe fond. În schimb, la termenul trecut, avocații fostei vedete Pro TV au invocat o excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor din articolele 16-28 din OG 137/2000, respectiv articolele care reglementează funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Excepția ridicată de avocații lui Buhnici urmează să fie luată în discuție la termenul de luna aceasta, după ce partea adversă va lua la cunoștință de conținutul acesteia.

Sancțiunea primită de George Buhnici din partea CNCD pentru derapajul său este cea mai mare acordată unei persoane fizice și a schimbat jurisprudența instituției. Decizia a fost luată după aproape o oră de deliberări, iar la final, ”jurații” au decis că declarațiile lui Buhnici reprezintă ”o depășire a libertății de exprimare”.

Cea mai mare amendă acordată de CNCD a fost împotriva unei bănci, care a refuzat să elibereze unui card bancar unei persoane cu dizabilități locomotorii, care nu se putea semna pe contract. În cazul acesta, sancțiunea s-a ridicat la 70.000 de lei.

Cea mai mare amendă dată de CNCD în 2021: 30.000 de lei

În 2022, discriminările de gen au reprezentat 29,7% din plângerile soluționate de CNCD, pentru care au fost acordate sancțiuni totale în valoare de 127.000 de lei, potrivit unui raport al CNCD. Cazurile de încălcare a demnității personale au reprezentat aproape jumătate din situațiile sesizate la nivelul CNCD. Cea mai mare amendă acordată de instituție, anul trecut, a fost de 30.000 de lei.