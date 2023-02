George Ivașcu împlinește 55 de ani! Actorul din Clanul nu mai pierde timpul: ”Vreau să îmi petrec viața studențește”

George Ivașcu împlinește 55 de ani și, în exclusivitate pentru FANATIK, marele actor a vorbit despre viața sa de până acum, precizându-ne că este decis ca, măcar acum, să se bucure la maximum de momentele pe care le petrece.

George Ivașcu împlinește 55 de ani: ”Mi-am propus să întineresc total”

George Ivașcu a vorbit, pentru FANATIK, despre cum se simte în momentul în care a trecut de borna celor 55 de ani de viață. Și, cu umorul care îl caracterizează, ne-a dezvăluit că are planuri mari în ceea ce îl privește și că s-a decis să își dedice sieși următorii ani de viață.

”În primul rând, la 55 de ani mi-am propus să întineresc total, adică mi-am propus ca de acum încolo să duc o viață studențească. Să uit de faptul că până la vârsta aceasta mi-am petrecut foarte mult timp în administrație, fie ca director de teatru și așa mai departe”, spune el.

De altfel, explică deja, cu succes de criza celor 50 de ani. Și, acum, când se uită în urmă, își dă seama ce greșeli a făcut în a-și manageriza vârsta. Ba chiar a dezvăluit actorul din serialul Clanul, și-a propus un țintar pentru perioada următoare.

”La 50 de ani am avut o obsesie. Nu știam de ce atunci. Voiam să îmi cumpăr încontinuu ceasuri. Timp de o lună, cum intram într-un magazin îmi mai luam un ceas. Fie de perete, fie de mână. Mi-am dat seama că m-a marcat foarte tare că am trecut pragul de 50.

Acum, de la 55 la 60 de ani vreau să îmi petrec viața studențește. Ceea ce nu am îndrăznit să fac în perioada aceea de tinerețe profesională, căci atunci eram foarte concentrat că-mi fac carieră, să văd ce se întâmplă cu mine. Acum mi-am propus să merg mai la pas”, ne-a mai spus George Ivașcu.

George Ivașcu: ”Vreau să îmi petrec mai mult timp alături de cei dragi, să ies mai des în oraș”

George Ivașcu și-a propus să nu se mai pună pe ultimul loc. Va chiar să nu mai refuze ocaziile – așa cum a făcut pânîă acum – de a călători în lumea largă, de a se bucura de momente frumoase alături de oamenii dragi din jurul său.

”Vreau să îmi petrec mai mult timp alături de cei dragi, să ies mai des în oraș, să fiu mai puțin preocupat de altele, să nu mai fiu ultimul pe agendă. Prioritatea ultimă eram eu. Acum vreau să contez eu, oamenii dragi și lucrurile pe care nu am apucat să le fac – să călătoresc. Mereu aveam scuze și nu puteam să călătoresc că am nu știu ce”, spune, pentru FANATIK, George Ivașcu.

Iar când vine vorba de cum își sărbătorește ziua de naștere, la 55 de ani, George Ivașcu este ferm: cu soția. Și, chiar au motiv de dublă sărbătoare, pentru că femeia pe care o iubește este născută cu o zi înaintea lui, pe 14 februarie.

”O cină în doi”

”Voi petrece doar eu cu soția, deoarece este și ziua ei. Cu siguranță vom ieși în oraș. Măcar de ziua noastră să nu mai gospodărim. Nu va fi o surpriză, ci o cină în doi. Am surprins-o pe soția mea, că eu, care nu prea merg la cumpărături. Ea este cea care face toate cumpărăturile, trebuie să fim onești.

Este prima oară când am petrecut foarte mult timp, ceea ce a mirat-o și pe ea, în magazin ca să-i caut cadou. Am surprins-o, și chiar a avut mirarea… ea spunea – hai, guriță, că ți-am găsit un costum, vino să-l probezi – și eu îi spuneam că nu am chef, nu am timp, scuze ca oricare bărbat. Tipic sexului masculin. Am căutat în mai multe mall-uri, m-am dus și cu el la împachetat. Am stat două-trei ore să fac asta”, a mai dezvăluit simpaticul actor.

Ziua lui de naștere, test pentru prieteni

în lumea teatrului, fiind, ani la rândul, director la Metropolis. Iar pe lângă solida sa carieră în teatru, actorul se poate lăuda și cu un succes fantastic și în filmele sau serialele în care a apărut, Clanul fiind cea mai recentă dovadă.

”În privința cadourilor nu mai am așteptări, dar mesaje, s-ar putea, zic și eu… să văd acum, după ce am renunțat la a mai fi director de teatru, dacă s-a strâns cercul de prieteni. Cu ocazia asta, voi vedea prietenii. Sunt deja unii care deja m-au sunat de astăzi și m-au întrebat dacă m-am gândit ce fac… Miros că undeva, îmi pregătesc surprize”, ne-a mai spus George Ivașcu.

Mai mult, pentru FANATIK, George Ivașcu a mărturisit că, în ultima vreme, a făcut eforturi serioase în a-și tria adevărații prieteni. Iar surprizele pe care le-a avut nu au fost deloc mici, ba chiar dimpotrivă.

”După cinci luni să mă compătimești, mi se pare puțin cam mult”

”E bine să fiu onest chiar de ziua mea și admit că am avut foarte multe cunoștințe, adică foarte mulți oameni care au intrat în cercul meu de prieteni. Dar, cu cât aceste persoane erau mai numeroase, cu atât prietenii erau mai puțini. Atunci, m-am concentrat în ultimul an pe selecția prietenilor. Să-i văd pe cei care au știu să-mi fie alături când mi-a fost greu, nu când mi-a fost bine. Am descoperit că am un cerc de oameni, deosebit de minunați ca personalitate și mă simt foarte în siguranță cu ei.

Nume nu spun, dar, ceea ce este foarte interesant, după aproape patru luni spre cinci de când mi-am dat demisia, de când am renunțat la partea de teatru, cineva a avut mirarea – Wow, nu a știut! Nu credeam. Dar de ce? – a văzut că nu se întâmplă nimic și a simțit să mă compătimească. Nu dau nume, dar se va simți. Și mai mult decât atât, i-am și spus – iartă-mă, dar după cinci luni să mă compătimești, mi se pare puțin cam mult”, a mai spus George Ivașcu.

De ce a renunțat George Ivașcu la postul de director al teatrului Metropolis

George Ivașcu a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, și motivele pentru care a renunțat la postul de director al teatrului Metropolis din București. Și, ne-a explicat actorul, renunțarea la funcția de conducere a fost făcută pentru că își dorea, din nou, să se ocupe de arta propriu-zisă în fața actelor administrative.

”Motivul pentru care am renunțat la acea funcție este că am descoperit, în mod real, că cel mai oportun în acest moment pentru mine este chiar să mă ocup de profesie. Pentru că, recunosc, în ultimii mulți ani am abandonat fie să mai joc, pentru că vezi doamne, aveam alte priorități. Nu aveam timp pentru familie, eram epuizat de alte obligații. În cei 55 de ani, am 30 de ani de carieră ca profesionist, nu ca amator”, ne-a mai spus George Ivașcu.

George Ivașcu: ”Acceptă că ceea ce ți se întâmplă este doar o experiență”

Iar acum, la 55 de ani, George Ivașcu susține că nu are niciun motiv să regrete ce i s-a întâmplat și a realizat că destinul este inexorabil, că nu poate fi influențat și că tot ce rămâne de făcut este să îl accepți cu zâmbetul pe buze.

”Regrete nu am pentru că, întotdeauna mi-a plăcut să cred că destinul este o relație frumoasă între tine și Dumnezeu. Atunci nu trebuie să intri în depresia faptului că nu ți s-a întâmplat să joci sau să faci ceva. Acceptă că ceea ce ți se întâmplă este doar o experiență umană pe care trebuie să o trăiești, și apoi, să înțelegi ceva din acest lucru.

Este mai important decât orice. Fiecare ne dorim ceva, vrem să ni se îndeplinească visele, dar, cel mai înțelept este să te mulțumești cu ceea ce ai. Dacă ar fi să mă gândesc ce regrete am, ce mi-aș fi dorit, ce nu mi s-a întâmplat, aș avea o listă mare, dar în acest moment nimic nu mai contează. Și trădările trebuiasu să se întâmple ca să înțeleg ceva din lumea asta”, a mai spus George Ivașcu pentru FANATIK.