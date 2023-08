George Mihăiță dezvăluie ce face Theo Rose când nu filmează pentru Clanul! A dat-o de gol

Actorul George Mihăiță a făcut câteva dezvăluiri despre legătura sa specială cu Theo Rose, fiica lui Tătuțu din serialul Clanul, dar și cu ce surprize vine cel de-al treilea sezon al producției de la PRO TV, din 11 septembrie.

George Mihăiță a dezvăluit ce urmează în Clanul

Maestrul Mihăiță a dat câte ceva din casă și anunță un sezon și mai incitant față de primele două difuzate până acum. Vom asista la răzbunări neașteptate și la confruntări atât în interiorul clanului cât și în afara acestuia.

George Mihăiță a mai spus de ce crede că personajul său, Bebe Măcelaru, tatăl Verei (Theo Rose) în film este iubit de public, cu toate că e un bandit cu acte-n regulă! Artistul a reușit să îl transforme pe mafiot într-un personaj haios, uman, căci Tătuțu nu are doar defecte, ci și o serie de calități, bine subliniate, de altfel, de scenarista

„(n. red.: În sezonul trei) Vedem scene palpitante, una mai specială ca cealaltă. O să fie oameni puși în situații-limită, și oameni din cadrul clanului, dar și din cadrul Poliției. Se încrucișează unii cu alții. Există răzbunări, există polițe care se plătesc, există risc”, a dezvăluit George Mihăiță, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cât despre personajul pe care îl interpretează, că i-a rămas în minte un lucru pe care i l-a spus, la un moment dat, o fană a . O telespectatoare fidelă a producției Clanul a reușit să facă descrierea perfectă a mafiotului Bebe Măcelaru.

„Mi-a spus o telespectatoare că Bebe Măcelaru e o tocăniță golănească”

„Lumea îl place pe Tătuțu, pentru că, pe lângă defecte, are și calități. Sau poate că are la fel de multe calități cât și defecte. I-am dat o dimensiune omenească de multe ori, i-am dat duritate, i-am dat iubire, i-am dat haz și toate astea la un loc cum mi-a spus o telespectatoare că Bebe Măcelaru e o tocăniță golănească.

Eu mă regăsesc în multe caracteristici. Chiar dacă el e un personaj mai dur. Și duritatea e prezentă în viața de zi cu zi. Orice om poate fi pus într-un moment de duritate sau într-un moment pe care nu și l-a dorit.

În fiecare scenă, eu îl pun pe George Mihăiță în situațiile respective. Nu neapărat că sunt eu, dar caut să-l aduc la mine, cum se spune”, a declarat George Mihăiță pentru FANATIK.

Actorul, dur doar în serial: „Ca manager de teatru, am căutat să îi înțeleg pe toți”

Vorbind despre duritate, căci sunt și astfel de momente în viață, actorul a mărturisit, totuși, că rareori o afișează întrucât nu îl mai scot multe lucruri din sărite. Odată cu timpul, a învățat să cunoască oamenii, să îi simtă, să îi miroasă, să descopere ce e dincolo de reacțiile lor. L-a ajutat să fie empatic nu doar meseria de actor, ci și calitatea de manager de teatru, fiind director al Teatrului de Comedie din anul 2002.

„De mult timp nu mă mai scot lucruri din sărite. Eu am căutat să îi înțeleg pe oameni de ce reacționează în vreun fel. Dacă e să vorbim pe teatru, ca manager de teatru, am căutat să îi înțeleg pe toți. Am încercat să dau de la mine, cum se spune, să îi fie bine teatrului”, a completat George Mihăiță.

Experiența uriașă ca actor poate fi un avantaj pentru tinerii care lucrează cu el, mai ales cei aflați la început de drum în această industrie, cum este Theo Rose. Deși ar avea să dea sfaturi cu carul, George Mihăiță face o dezvăluire surprinzătoare despre fiica sa din serial: are un talent nativ și e conștiincioasă.

Theo Rose pare bucată ruptă din George Mihăiță. Ce face artista acasă, când nu e filmată: „Totul organic”

Tătuțu din Clanul a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că Theo Rose chiar îi seamănă în câteva privințe, motiv pentru care s-a și creat o relație frumoasă între cei doi. Vedeta merge extrem de bine pregătită la filmări!

Când e acasă și camerele nu sunt pe ea, Theo Rose își construiește fiecare gest, fiecare privire. Își învață lecția înainte să primească indicații de la regizorul serialului, chiar iubitul ei, Anghel Damian.

„Cu Theo Rose lucrez de la egal la egal, ca actor. Am mai multă experiență, dar talentul ei nativ o face să realizeze lucruri incredibile. Ea e foarte credibilă și în rol, și în viața de toate zilele. E născută artistă, nu numai actriță. M-am apropiat de ea, fiind fiica mea, automat. Am repetat mult cu ea, dar puține indicații i-am dat.

Venea cu lecția știută de acasă. Ea, într-un fel, e ca mine. Știe de acasă când privește, unde privește, de ce privește. Face totul organic. Știe cum să dea o replică, cum să împartă replica, cum să asculte. Este extraordinară”, a completat George Mihăiță, despre Theo Rose.