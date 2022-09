George Tănase, uimit de nașul Radu Pietreanu: ”Am pierdut totul din frâu”. Surpriza avută de vedeta Kanal D când a cerut nota de plată

Comediantul George Tănase, cel care a prezentat emisiunea de dimineață de la Kanal D, alături de Bursucu` și de Viviana Sposub, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Lorena. Mirii au fost surprinși de ce au găsit când au ajuns în locația unde a avut loc cununia civilă. Evenimentul a fost decis de vedetă și de iubita lui cu doar 3 săptămâni înainte.

Prezentatorul de la Kanal D, George Tănase, primele declarații după ce s-a căsătorit

”Blestemele” prietenilor l-au ajuns pe George și, după o promisiune la un chef, a fost ”nevoit” să-și ducă la bun sfârșit treaba. Așa că și-a luat nașii, pe , o mână de prieteni, și a plecat la munte, împreună cu aleasa. Deși el credea că asta este tot și că va fi doar o masă restrânsă, se pare că lucrurile au fost mult mai complexe. Cu ghirlande, meniu tradițional, dar și decor ca în filmele americane.

ADVERTISEMENT

”Au fost momente pline de bucurie, neașteptat de pline de bucurie. Eu abia acum îmi amintesc ce s-a întâmplat. A trecut totul cu o așa viteză.

Nouă ne-a fost pregătit totul mai mult ca o surpriză (n.r. petrecere surpriză). Noi aveam în plan doar să stăm într-un cadru relaxat alături de prieteni. Dar eu când am auzit de ghirlandă de flori, am zis: ‘stați că nu e nuntă, este doar o cununie civilă. Ce se întâmplă?’ Am pierdut totul din frâu. Prietenii noștri dragi, care ne sunt nași, ne-au organizat așa o ceremonie”, a declarat, exclusiv pentru FANATIK, George Tănase.

ADVERTISEMENT

George Tănase, cununie pe repede înainte: ”Cred că ne-am gândit la dată undeva în august”

Comediantul și iubita lui au luat decizia de a face marele pas cu doar câteva săptămâni înainte. Își doreau o masă în familie, dar… nu știau unde și cum. Totul, însă, s-a transformat într-un eveniment demn ce povestit copiilor.

”Cred că ne-am gândit la dată undeva în august. Cam cu 2-3 săptămâni înainte aveam un plan să mergem la primărie de unde aparțin eu, să semnăm actele și să mâncăm ceva apoi și gata. Noi voiam să fie doar o întâlnire cu prietenii, să ne simțim bine.

ADVERTISEMENT

Am fost undeva la munte, într-o locație a unui prieten. Să nu fie o simplă formalitate, semnăm actele și aia e. Doar că lucrurile au început să se rostogolească și să devină un eveniment”, a subliniat comediantul, pentru FANATIK.

George Tănase, cununie civilă promisă la un chef

Ideea căsătoriei a pornit în glumă, dar a ajuns realitate cât ai clipi. că se însoară și nu a mai putut da înapoi. Comediantul a avut alături de el doar familia și cei mai apropiați prieteni.

ADVERTISEMENT

”Maxim 10 (n.r. invitați) să zicem, pentru că de ziua mea am făcut o petrecere la o cabană și am promis în fața prietenilor, într-un moment de euforie, că ne căsătorim. Și au început: `ai zis, ai zis. Trebuie să te ții de promisiune`. Eu oricum aveam în plan, doar că am făcut-o acolo, oficial, în gașcă.

ADVERTISEMENT

Cred că în total până la urmă au fost 25-30 de persoane. Am avut numai oameni de calitate și, sincer, ei au făcut tot evenimentul. S-au distrat atât de tare cum eu nu prea am văzut așa la nunțile oficiale”, a mai precizat George Tănase.

Vedeta Kanal D, luată prin surprindere la propria cununie de nași

Întrebat de reporterul FANATIK cine s-a ocupat de organizare, cine este mai atent la detalii, comediantul a izbucnit în râs, după care a punctat. ”Nașii mei, Radu și Mihaela Pietreanu. Ei au făcut tot ce s-a putut face. Împreună cu patronul localului au vorbit pe la spate, ca să zicem așa, și au făcut lucrurile posibile.

Eu am vrut să vin acolo că le era și lor mai aproape, pentru că locuiesc în zonă. Doar că ei au complotat. Când am ajuns acolo ne-am trezit cu ceva afară. Cu aranjamente, cu scaune, ca în filmele americane. Noi am ajuns cu 1-2 ore înainte de semnarea actelor”, a completat, pentru FANATIK, prezentatorul de la Kanal D.

George Tănase: ”Am cântat și manele, de ce să nu recunoaștem”

Vedeta de la Kanal D și invitații lui au petrecut de la prânz și până târziu în noapte, pe ritmuri atent alese chiar de ei. Nelipsite au fost și momentele de comedie, dar și… manelele.

”Am început noi să cântăm la microfoane. Să refacem scene celebre din muzică. Am început să zicem glume, să dansăm pe melodii vechi, am creat o întreagă scenă retro: Asia, 3 Sud Est.

Am cântat și manele, de ce să nu recunoaștem. Manele vechi. Am intrat într-un film adolescentin, așa cum ne place nouă. Nu a existat nicio regulă de nuntă”, a mai zis, pentru FANATIK, George Tănase.

Ce meniu au ales comediantul și proaspăta soție

Prezentatorul emisiunii online ZigZag de pe canalul online theXclusive a făcut dezvăluiri și despre meniul pe care l-au ales pentru invitații lor. Mireasa, fără prea multe pretenții, mirele însă și-a dorit să fie ”răsfățat” cu puțin șorici, ceva șunculiță și cu nelipsita ceapă. Felurile dichisite nu au avut ce căuta pe masa comendiantului.

”Îmi aduc aminte că, la un moment dat, au început să mă roage prietenii: `Să nu mai aduci nimic că nu mai putem` și eu eram tot surprins că tot veneau lucruri. De regulă, la un astfel de eveniment se servesc fonfleuri, adică o bucățică de somon, de castravecior în vârf.

Știu doar că eu mi-am dorit platou țărănesc, cu șorici, cu ceapă, cu brânzică, cu de toate. Am avut sarmale, pește, platouri cu aperitive, prăjituri, tort”, a mai spus George Tănase, exclusiv, pentru FANATIK.

Cum a ajuns George Tănase să fie cununat chiar de Radu Pietreanu, de la Vacanța Mare?

George Tănase ne-a dezvăluit, în premieră, cum l-a cunoscut pe marele actor Radu Pietreanu, dar și cum a ajuns să îi fie alături la cel mai important moment din viața lui. Prezentatorul de la Kanal D a avut onoarea să lucreze alături de idolul lui din copilărie și astfel a ajuns să îi devină naș de cununie.

”Eu cu Radu avem o prietenie care ne leagă deja de foarte mulți ani, 7-8 ani. L-am cunoscut prima data prin managerul nostru care mi-a propus să merg cu el în spectacole, în deschidere. Pentru mine era o mare onoare, el era idolul copilăriei mele. Mi-a umplut sufletul de bucurie.

Ne-am împrietenit de-a lungul anilor foarte bine și perioada de pandemie ne-am petrecut-o, în mare parte, alături de ei. Am mers foarte des la ei acasă. Și atunci ne-am dat seama că ei sunt oamenii cei mai potriviți pentru noi să ne fie nași”, a declarat comediantul.

Cât l-a costat pe George Tănase toată distracția?

George Tănase a avut parte de o surpriză inedită la propria cununie civilă, nașul ocupându-se, împreună cu prietenul lor, patronul restaurantului, de toată organizarea evenimentului, și nu în ultimul rând și de costurile petrecerii. Comediantul a fost șocat a două zi după nuntă când a aflat cu stupoare că totul este cadou.

”Nu știu să-ți spun detaliul acesta pentru că totul a fost o surpriză și nu am plătit nimic. A fost un cadou. Este tot ce pot să spun. Eu am rămas șocat, eu am aflat a doua zi după că tot ce a fost acolo a fost un cadou. Nu pot să îți spun cât de bucuros am fost.

Dar oricum nu mai era vorba de bani, când te simți bine alături de o mână de oameni. Da, cadoul a fost din partea nașilor și al prietenului nostru, Dorel”, a mai zis George Tănase, pentru FANATIK.

Când va avea loc nunta comediantului George Tănase?

Întrebat despre cununia religioasă, George Tănase spune că nu poate să se gândească atât de departe, dar ce știe sigur este că va fi un eveniment la fel de discret.

”Ce pot să spun acum (n.r. legat de nuntă) este că ne dorim tot o nuntă restrânsă, retrasă, frumoasă și ieșită din tipar. Eu nu sunt omul care să bifeze anumite momente, cadru ceremonial. Și nici Lorena nu este așa”, a spus, pentru FANATIK, comediantul.

Când va deveni tătic prezentatorul de la Kanal D?

Când vine vorba de copil, George Tănase este în șah mat. El și iubita lui soție nu iau în calcul, în acest moment, un bebeluș, chiar dacă îl consideră cel mai mare dar de la Dumnezeu.

”Nu (n.r. este însărcinată). Sincer, nu m-am gândit nici eu, nici Lorena (n.r. la copil). Nu o să vină prea curând, avem alte priorități.

Într-adevăr copilul este cel mai mare dar pe care poți să-l ai pe lumea asta, doar că în momentul de față nu ne-am gândit la acest aspect”, a mai declarat George Tănase.

George Tănase, comediantul și prezentatorul la Kanal D

După încheierea proiectului de dimineață de la Kanal D, Dimineața cu noi, George Tănase a rămas în continuare în curtea patronilor turci, ocupându-se de un proiect online, pe canalul theXclusive. Separat de aceste proiecte mai este implicat și în proiecte personale de stand up, alături de Radu Bucălaie și Ioana State.

”Momentan eu încă sunt în colaborare cu Kanal D. Avem o emisiune pe online, ZigZag se numește. Poate fi găsită pe canalul theXclusive și pe canalul meu de youtube.

Mai avem specatolele de stand up, pe care le fac cu bunii mei prieteni, Radu Bucălaie și Ioana State. Sunt focusat pe canalul meu de youtube, să postez cât mai multe parodii”, a spus în încheiere, comediantul George Tănase.