George Țucudean și povestea dramatică a retragerii premature din fotbal: „Taică-miu îmi zicea: ‘Du-te, îmbată-te o dată și nu te mai gândi!’. Am simțit doar ură”

George Țucudean a fost nevoit să se retragă în 2020, la doar 29 de ani, din activitate din cauza unor probleme cardiace apărute la finalul anului 2019. În prezent, fostul atacant de la CFR Cluj și FCSB se ocupă de .

George Țucudean, mărturisiri emoționante despre debutul problemelor cardiace: „Am simțit ca o pauză în piept”

Cu un an înainte să afle de problemele la inimă, George Țucudean traversa cea mai bună formă a carierei. Fostul atacant al primei reprezentative înscria pe bandă rulantă pentru CFR Cluj și era unul dintre cei mai prolifici atacanți cu trei titluri în ultimii patru ani.

Totuși, performanțele sportive erau umbrite de problemele de sănătate din familie pentru George Țucudean. Mama atacantului, Corina Țucudean, a fost diagnosticată cu cancer la pancreas și a decedat în 2021. .

„Fuseseră minus 12 grade afară. Am dat trei goluri, m-am dus acasă și stăteam în pat cu soția și cu copiii. Era vreo 1 noaptea, nu pot să adorm ușor după meciuri. Am simțit ca o pauză în piept.

George Țucudean: „Am făcut niște extrasistole. Erau vreo 100”

„Eu o simțeam ca o pauză, ca un gol în gât. Am avut o pauză scurtă. N-am băgat de seamă. După vreo 10 minute am mai simțit o pauză. După alte trei minute, iar. După încă un minut, iar.

l-am sunat pe doctor care mi-a răspuns. În timp ce vorbeam cu el la telefon, am făcut și un atac de panică. Simțeam că începe să-mi bată inima, din cauza stresului. I-am zis: „Uite, îmi bate inima, nu se mai oprește!”. Mi-a zis: „Du-te, plimbă-te un pic pe balcon, e rece afară!”. Am ieșit și în 30 de secunde mi-a trecut.

Am făcut niște analize, dar nu erau proaste. După aia a venit o etapă intermediară, am jucat cu Dinamo și am dat gol. După meci, în timp ce mă băgam să dorm, am simțit iarăși o pauză. Nu le băgam în seamă. Am ajuns acasă la Cluj, mi-a pus holter, dar pe date oricui îi mai iese o bătaie din asta neregulată. Simțeam foarte puține.

L-am dat jos, mi-au zis că am făcut niște extrasistole, dar că sunt normale. L-am purtat apoi și la antrenament și am zis să vedem și datele de acolo. Erau vreo 100”, a declarat George Țucudean, pentru .

Problemele cardiace puseseră stăpânire pe George Țucudean: „Toată lumea spunea că sunt nebun”

Fostul golgeter din campionatul românesc a mărturisit că nu mai reușea să se concentreze pe terenul de fotbal. Mai mult decât atât, voia să iasă cât mai rapid de pe gazon. „De fiecare dată când jucam, mă opream după un sprint, duceam mâna la spate și îmi luam pulsul tot timpul. Voiam să simt cum îmi bate inima. Apropiații mă știau și vedeau gesturile astea.

Aveam meciuri și dădeam goluri. Îi ziceam lui Culio: „Eu îi zic lu’ ăsta să mă scoată, că eu am dat gol. Mi-am făcut treaba”. Nu voiam să risc, voiam să nu mai joc. Aveam o frică, așa… Cum ajungeam la stadion, intram într-un stres. Știam că acolo am făcut pauzele alea, din cauza asta aveam chestiile astea…

Toată lumea spunea că sunt nebun. Taică-miu îmi zicea: „Du-te, îmbată-te o dată și nu te mai gândi! Ești prea stresat”. Cine nu are chestiile astea nu poate să le înțeleagă. Îți creează o panică, nu mai vezi a doua zi. Mi-au dat inițial niște medicamente și nu mai făceam pentru că era zona mult mai vascularizată. Dar dacă intram foarte mult în efort intens se declanșau”, a mai spus George Țucudean.

George Țucudean, retragere treptată din fotbal

După ce a fost operat la Viena, George Țucudean a mai jucat pentru CFR Cluj, însă ultimul meci al fostului atacant a fost cel de pe 20 martie 2020 cu Astra Giurgiu. Decizia de a agăța ghetele în cui a venit și pe fondul stabilității financiare a familiei sale.

„S-a întrerupt cu pandemia. Apoi a revenit fotbalul, mi se termina contractul. Eu îmi doream să joc, dar era stresul foarte mare. Ei nu voiau să riște, erau meciuri importante. Atunci m-am supărat și pe antrenor, pe Dan Petrescu.

Îmi doream să joc, dar el își făcuse alte planuri. Nu se putea baza pe un jucător care ba vine, ba nu vine, ba joacă, ba nu joacă. A preferat să joace cu alții. A venit meciul cu Sevilla, nu m-a luat pe lista UEFA și aia a fost. Probabil puteam să ajut. Stând acum, la rece, și punându-mă în locul lui e de înțeles.

M-a făcut să mă gândesc: «Are sau nu rost?» Probabil că dacă eram un băiat care depindea de banii din fotbal… Am și avut multe oferte din țările arabe, probabil aș fi mers acolo, trăgeam de mine cum puteam, îi păcăleam și pe ăia, mă păcăleam și pe mine. Dar am zis că e mai bine să mă opresc”, au fost cuvintele lui Țucudean.

Întrebat dacă a avut regrete, George Țucudean a răspuns fără remușcări. „Am simțit doar ură pe fotbal! Nu voiam să mai aud nimic de fotbal. Am urât tot. Ceea ce iubeam cel mai mult m-a făcut să am o problemă medicală”, a declarat George Țucudean.