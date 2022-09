Georgiana Lobonț, viața dincolo de scenă. Mărturii despre cel mai greu moment: “Am cedat după primele săptămâni. Eram terminată, plângeam”

Georgiana Lobonț rememorează cea mai urâtă experiență, depresia după naștere, stare din care a reușit să iasă numai cu ajutorul mamei lui Rareș, soacra ei. Abia născuse al doilea copil, avea deja mult succes, s-a întors imediat pe scenă, dar stresul, oboseala și lipsa somnului și-au spus cuvântul.

Cine i-a salvat cariera Georgianei Lobonț: “Nu am intrat mai tare în depresie datorită ei”

Frumoasa cântăreață Georgiana Lobonț dezvăluie, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, cât de grea este viața de artist, dar și de frumoasă. Cunoscuta cântăreață ne povestește despre prima iubire din viața ei, cum a trăit un șoc atunci când sora ei și-a rupt mâna și cum și-a pierdut fetița în Maldive. Georgiana Lobonț ne spune cum a cerut-o de soție Rareș în primele 10 minute după ce s-au întâlnit, cum a fost salvată de la depresia postnatală de soacra ei și cum ar fi luat-o razna dacă ar fi avut un succes imediat. Aflăm câte kilograme cântărește frumoasa cântăreață și ce nu ar face niciodată nici pentru un million de euro.

“Eram terminată și plângeam, aveam senzația că nu se mai termină”

Cum a fost copilăria ta la Cluj?

-Copilăria mea a fost foarte făină pentru că am locuit cu părinții și cu bunicii primii 7 ani de zile. Stăteam la Gherlea, mă ducea bunicul în parc zilnic, mergeam și la țară la ceilalți bunici. Am avut o copilărie liniștită și lipsită de orice grijă. Eram o fată foarte cuminte, nu am făcut prostii, dar țin minte că aveam vreo 4 ani și aveam un iubit, un băiat de care-mi plăcea. Singura problema era că îi curgea mereu nasul și eu îl ștergeam cu șervețele și pupici.

“Toată ziua ne jucam pe scările rulante”

Îmi aduc aminte că, pe vremea aia, nu existau mall-uri, doar magazine mai mari care aveau scări rulante. Asta făceam toată ziua, ne jucam pe scările rulante. La 7 ani m-am mutat în casa părinților și erau acolo vreo 30 de copii de vârsta mea. Îi strângeam pe toți în curte. Iarna ne făcea tata derdeluș și veneau toți și ne jucam iar vara rupeam toate florile din grădină.

Mergeai în vacanțe la bunici?

-Mergeam, și ce-mi plăcea foarte mult e că fratele tatălui meu lucra la CFR, era conducător de tren și ne ducea peste tot gratis. Vedeam multe locuri cu el pentru că mergea peste tot. Mai avea și bani așa că ne ducea la magazinul de dulciuri unde umpleam un cărucior întreg.

Ce lucruri ai învățat de la părinții tăi? Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

-Am învățat lucrurile morale, să fiu respectuoasă cu oamenii, să fiu harnică, mă puneau să lucrez non stop. Părinții mei au un atelier de croitorie, și acum croiesc. Pe noim copiii, ne puneau să curățăm ațele, să tăiem fermoare, să facem curat în casă și să gătim.

Georgiana Lobonț, primul șoc din copilărie: “Mâna ruptă se vedea ciudat, m-am speriat foarte tare”

Care este relația cu surorile tale? Ce trăznăi făceați în copilărie?

-Țin minte că ne băteam foarte mult și când vroiam să plec pe stradă trebuia să le iau cu mine pentru că eram cea mai mare. Problema era că nu mă puteam juca de ele. Ne trimiteau părinții la bunici foarte des. Acolo știu că și-a rupt sor-mea mâna. Eu mă jucam pe calculatorul luat de unchiul meu, ea era în baie și făcea pe balerina. S-a urcat pe cadă, a căzut și și-a rupt mâna. Pentru mine a fost o imagine de neuitat, mâna ruptă se vedea ciudat, m-am speriat foarte tare pentru că nu mai văzusem așa ceva.

Mi s-a făcut rău, să leșin, și m-am dus la telefon să-l sun pe tata și să-l chem. Mi-era și frică să o ajut, așa că i-am pus o pernă să nu-i cadă mâna din loc, așa m-am gândit. După ce s-a făcut bine și-a mai rupt-o o dată. Când a apărut și sora cea mică eu aveam deja 9 ani. O legănam, îi dădeam să mănânce, eu o culcam.

Cum ai decis să faci muzică? Cine te-a îndemnat?

-În primul rând m-am născut într-o familie de oameni care iubesc muzica, mătușa mea este cântăreață de muzică populară, tatăl meu a fost dansator la Ansamblul Ciocârlia. Numai asta am auzit de când m-am născut, mi-a intrat în sânge. La 4 ani am participat la concursul ‘TipTop MiniTop’, mama m-a înscris. Am concurat cu copii de 10 ani și am luat locul 2. La școală părinții m-au susținut finaciar, că altfel nu se putea. Mă mai duceam la concursuri, mai câștigam premii, apoi am început să am succes.

“La prima întâlnire, după 10 minute, mi-a spus că se va însura cu mine” își amintește cântăreața despre Rareș, soțul ei

Cum l-ai cunoscut pe Rareș? Ai simitit de atunci că va rămâne dragostea vieții tale?

-Din prima am simțit asta. Abia intrasem la liceu și eram în autogară. El a trecut pe lângă mine și era atât de frumos, încât m-a fermecat. Probabil nu mă crede nimeni, dar m-am îndrăgostit pe moment, din prima clipă mi-a plăcut maxim. Am început să ieșim și să povestim. El a mers la facultate, pentru că era mai mare decât mine cu 4 ani. La prima întâlnire, după 10 minute, mi-a spus că se va însura cu mine.

Ai mei nu au fost de accord. Rareș este o fire foarte sociabilă, dar tăios în vorbe și ai mei l-au văzut ca pe un vagabond, un băiat care vrea doar să-mi fure mințile. Deloc nu l-au plăcut, cu toate că părinții mei și ai lui Rareș erau prieteni, se vizitau. După ce ne-am căsătorit și am făcut copii, n-au mai zis nimic.

Ce fel de mamă ești? Ce ai învățat de la copiii tăi?

-Adevărul e că fac copiii din mine orice, Rareș este puțin mai dur. Îmi place să le acord o oarecare libertate. Eu cânt mereu și nu pot să-i văd cât îmi doresc, așa că mi-e milă să-i cert sau să-i bat, nu vreau să aibă amintiri din copilărie cu mama care îi certa mereu. Îi las să facă orice, cu anumite limite, încerc să fiu mereu înțelegătoare.

Georgiana Lobont, salvată la timp de soacra ei. Ce a pățit artista

Cum arată o zi în familia voastră, atunci când sunteți împreună?

-O zi din viață noastră arată fain, ei se trezesc primii și Rareș le dă de mâncare. Apoi mai dormim două ore cât ei mănâncă și se uită la desene, au învățat de mici că trebuie să ne lase să dormim mai mult. După ce ne trezim începe nebunia, se bat și fac toate nenorocirile. Îi plimbăm cu atv-ul, facem slănină prăjită pe bețe, stăm în natură și ne bucurăm să vedem o căprioară sau un iepuraș.

Georgiana Lobonț își amintește cel mai greu moment: “Nu am intrat în depresie datorită soacrei mele”

Ai trecut vreodată prin depresia post natală?

-În primul rând eu știam că există și mereu mi-am impus, încă din timpul sarcinii, să nu cumva să mă las să cad într-o stare urâtă. Mi-a fost greu după ce am născut al doilea copil, deja eram mai cunoscută așa că m-am dus la cântat la o săptămâna după ce am născut. Băiatul avea un an și patru luni, pe fetiță o alăptăm, cântam, a fost foarte greu și solicitant așa că am cedat după primele săptămâni.

Veneam de la nunți, eram terminată și plângeam, mă gândeam ce mi-au trebuit mie copii la vârsta asta, cum o să mă descurc, aveam senzația că nu se mai termină, Rareș ieșea cu două cărucioare la plimbare numai să mă lase să dorm. Așa că m-am dus și m-am plâns soacrei mele. Ea a înțeles situația și ne-a propus să ne mutăm la ea și asta a fost salvarea mea. Nu am intrat în depresie datorită soacrei mele. Aveam 25 de ani, simțeam succesul pentru prima dată. Ea dormea cu Irinuca, socrul cu Edi, eu cu Rareș în dormitor ca să ne putem odihni.

“La mine succesul nu a fost imediat și a fost bine, că altfel o luam razna” recunoaște cunoscuta cântăreață

Cânți de la 4 ani dar notorietatea ai obținut-o abia în anul 2010. De ce?

-Ca să fiu sinceră, boom-ul a fost acum 2 ani, cu piesa ‘Fata mea’. Până atunci a fost doar o ascensiune frumoasă, toată cariea mea o am desfășurată cu fiecare pas în parte. La mine nu a fost să sar de la 1 la 10 direct, să mă pierd și să nu știu cum să gestionez asta. Dacă se întâmpla așa, cred că o luam razna, dacă deveneam instant faimoasă. Acum 2 ani am reușit un succes răsunător, dar în 2010 am scos primul meu album.

Cum a devenit cunoscută Georgiana Lobonț: “Ne-am înregistrat pe telefon că nu știam să scriem pe note”

Cum a apărut piesa “Fata mea”? Melodie ce a strâns 28 de milioane de vizualizări până acum.

-Linia melodică era deja compusă. Într-o zi am venit de la o nuntă și mă sună la 6 dimineața, că vrea să facă o piesă nouă. Și eu aveam una în cap, făcusem o piesă pentru Irinuca mea. M-a pus să o cânt, ne-am apucat să o compunem, ne-a plăcut textul, dar am modificat linia melodică. Totul a fost pe loc, pe repede înainte, ne-am înregistrat pe telefon că nu știam să scriem pe note. Apoi ne-am dus la studio și am înregistrat-o.

“Când mă apuc să cânt melodii de petrecere simt că sunt folositoare”

Care este stilul tău preferat de muzică?

-Sincer, îmi place muzica, să cânt, dar acum mă regăsesc în stilul de petrecere, este mai actual și mă simt mai apropiată de tineri, de oamenii din jurul meu. Când mă apuc să cânt melodii de petrecere oamenii cântă și dansează cot la cot cu mine, simt că sunt folositoare. Chiar dacă muzica populară este prima mea dragoste, acum mă regăsesc în acest stil.

Tu când ai câștigat primii bani? Și ce ți-ai luat cu ei?

-La un concert în Bistrița. Aveam 12 ani, țin minte perfect. Cu ei mi-am luat un lănțișor și o brățară de aur, și acum le mai am, nu uit că au fost din primii mei bani.

Astăzi, în 2022, după părerea ta, ce îi lipsește industriei muzicale românești?

-Oamenii vor să facă bani, nu calitate, să aibă succes peste noapte. Ei se bucură dacă sunt pe locul întâi în trending. La fel este în orice domeniu, nu numai în muzică.

Ce nu ar face Georgiana Lobonț pentru un milion de euro: “Nu m-aș vinde niciodată”

Ai vreun regret, în plan personal?

-Nu, chiar mă simt împlinită total. Am copii sănătoși și frumoși, o carieră în ascensiune, oameni care mă iubesc, familie numeroasă, muncim la casa noastră deci nu am niciun regret.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

-Sunt multe lucruri pe care nu le-aș face. Cele care țin de moralitate, vreau să fiu un om bun și integru. Nu m-aș vinde niciodată, vreau să rămân așa cum sunt, nu vreau operații estetice. Nu vreau să mă prostituez, să-mi pătez cinstea și omenia pentru nimic în lume.

Ai o silueta de invidiat. Ții vreun regim, vreo dietă?

-Nu, așa am fost de când mă știu, de la muncă arăt așa, lumea și acum îmi mai zice că am slăbit. Dar oamenii mă știu și când eram gravidă, aveam burtică. În mod normal nu am depășit niciodată 45 de kilograme.

Ai simțit vreodată că frumusețea ta reprezintă un atu, că oamenii devin mai cooperanți și mai amabili?

-Da, și contează foarte mult. Sunt atentă mereu să fiu bună, să fiu modestă, sinceră, oamenilor le place să le vorbești de la egal la egal, să fii pe stilul lor.

“În Maldive ne-am pierdut fata”

Ai vreo destinație preferată de vacanță? Ai vreo înâmplare, vreo peripeție pe care nu ai uitat-o?

-Mi-a plăcut foarte mult în Punta Cana pentru că a fost prima vacanța, cu toată familia, într-un loc exotic. Dar momentul pe care nu-l pot uita s-a întâmplat , când ne-am pierdut fata timp de 30 de minute. Trebuia să filmăm un clip, eu mă machiam, Rareș aranja aparatele, ea a ieșit și s-a dus la altă piscină. Ne-am speriat îngrozitor pentru nu o găseam. Când am găsit-o stătea liniștită și ne aștepta, copiii mei sunt foarte descurcăreți.

Ce proiecte ai pentru anul 2022?

-Am mai multe proiecte, scot un colaj de muzică populară, în septembrie o piesă nouă cu un clip foate frumos alături de Rareș și de copii. Iar la final de septembrie voi face un colaj de muzică pe petrecere, am o colaborare senzațională despre care nu pot vorbi încă.