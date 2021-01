Georgiana Lupu, războinica de la „Survivor România” 2021 a trăit o dramă teribilă când avea doar 15 ani. Concurenta show-ului de la Kanal D a trecut prin numeroase chinuri în copilărie și adolescență din cauza culorii ei, fiind agresată de colegii de la școală.

Se știe că tânăra a fost victima bullying-ului, însă aceasta și-a amintit o întâmplare din adolescență care a marcat-o pentru totdeauna.

Campioană la atletism s-a născut într-un penitenciar și a fost crescută la orfelinat, așa că viața ei a fost departe de a fi una ușoară. Georgiana se poate lăuda acum cu o carieră sportivă în ascensiune, având zeci de medalii obținute la diverse competiții.

Georgiana Lupu de la Survivor România 2021, dezvăluiri șoc. Concurenta a trăit o dramă teribilă

Georgiana Lupu, concurenta sezonului 2 „Survivor România”, a avut o viață plină de greutăți, după cum a mărturisit înainte de plecarea în Republica Dominicană. S-a născut în penitenciarul Jilava, după care a fost plasată unui orfelinat, fără a-și cunoaște vreodată tatăl.

Mama ei a vizitat-o de două ori, după care a dispărut complet din viața ei, lăsându-i un gol imens. Mai mult, campioana națională la bob și vicecampioana la atletism a îndurat numai agresiuni fizice și verbale din partea altor copii, chiar și după împlinirea vârstei majoratului.

În cadrul unui interviu, aceasta și-a amintit un moment dureros din adolescență, atunci când o ceartă cu una dintre colegele ei a degenerat și s-a lăsat cu violență fizică. Fata i-a înfipt Georgianei un cuțit în picior, iar campioana s-a temut că nu va mai putea face sport niciodată.

„O colegă mi-a înfipt un cuțit în picior, pentru că ne certam de la un televizor. Aveam 15 ani, făceam sport și credeam că acest incident îmi va pune capăt carierei sportive”, a povestit concurenta de la Kanal D pentru VIVA.

Georgiana a trecut în echipa Faimoșilor

Georgiana Lupu a intrat în concurs alături de Războinici, însă a fost mutată în echipa Faimoșilor din cauza unui conflict cu unul dintre colegi. Aceasta a mai adăugat că este conștientă de problema pe care o are cu stăpânirea furiei, acesta fiind efectul încercărilor grele la care a fost supusă de-a lungul vieții.

„Într-o zi au fost foarte multe bătăi la centru și am avut o ieșire nervoasă. Eram atât de nervoasă încât am spart câteva geamuri și am fugit. M-au căutat cu poliția și salvarea. Eram de necontrolat, acum m-am mai maturizat și am învățat să mă controlez. Eu am văzut foarte mult rău în jurul meu. Era normalitate pentru mine”, a continuat tânăra.

Georgiana Lupu nu și-a cunoscut niciodată tatăl și își dorește foarte mult acest lucru. Este pasionată de scris și a publicat o carte de poezii, una dintre ele fiind dedicată tatălui, chiar dacă nu știu nimic unul de celălalt.

„Am aflat la 12 ani că m-am născut în pușcărie, la Jilava, și că de acolo m-a luat statul direct la Bacău. A fost un șoc să văd că nu am trecut nimic în dreptul tatălui. Noi aveam un caiet cu povestea vieții și la un moment dat a trebuit să fie trecute niște date depre noi acolo și mi-am văzut certificatul de naștere.

Am întrebat unde este Jilava și mi-a spus doamna de acolo că este o pușcărie. Mi s-a dat lumea peste cap. Până atunci nu știam, pentru că nu aveam acces la acte. Viața mea în centre a fost dură. Bătăile erau la ordinea zilei. Mă băteau copiii mai mari, mă băteau și doamnele, mi se fura mâncarea”, a adăugat aceasta, conform sursei menționate anterior.