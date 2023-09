Gest fabulos făcut de David Popovici de ziua lui! Cum poți ajuta ca visul unui campion să devină realitate

David Popovici împlinește pe 15 septembrie 1 ani. Până la vârsta asta a reușit să impresioneze întreaga lume cu performanțele sale în înot. Doar că el nu se oprește în a face performanță în înot, ci își dorește, cu adevărat, să schimbe lumea. Iar pentru asta se implică în cauze umanitare pentru care putem doar să ne ridicăm în picioare și să ne scoatem pălăria.

David Popovici, gest fabulos într-o campanie umanitară

David Popovici a luat o decizie clară cu privire la ceea ce își dorește pentru ziua lui de naștere. Pe 15 septembrie, , împlinește 19 ani. Și și-a donat, la propriu, ziua de naștere.

Apelul lui este impresionant. Vrea să ajute o familie care se zbate la limita supraviețuirii. Sunt cinci frați și sunt crescuți doar de mamă. Dar toți cinci sunt remarcabili și, în ciuda problemelor financiare care îi bântuie, au făcut performanță. În muzică…

”Se apropie ziua mea, împlinesc 19 ani. Și nu pot să nu mă gândesc la câte am realizat, la câte am învățat din munca și din parcursul meu de până acum, dar mai ales că mereu, mereu, lângă mine au fost doi părinți care au putut să îmi ofere tot ceea ce am avut nevoie pentru a face performanță. Pentru că, fără susținere, un copil nu poate excela, oricât și-ar dori de mult.

Povestea care l-a impresionat pe David Popovici

Andrei, Matei, Bogdan, Teodor și David sunt 5 frați crescuți doar de mamă. Un părinte, 5 copii, toți pasionați de muzică clasică. Andrei cântă la vioară și a absolvit deja Conservatorul, Matei și Bogdan la pian, trec anul II, Teodor canto clasic și David, la chitară, amândoi în clasa a XII-a, se pregătesc tot pentru Conservator. Peste 100 de diplome, cinci tineri muzicieni, fiecare cu nevoile lui pentru a excela în ceea ce îi place și e talentat – și doar 2 mâini.

Ei toți, 5 băieți, mama, un pian, o vioară și o chitară – și un apartament care nu este al lor, în sectorul 6. Chiar dacă e puțin spațiu, se descurcă, mi-au povestit. Dar greul cel mai apăsător vine din frică, pentru că riscă în fiecare zi să fie evacuați”, povestește David Popovici.

Câți bani vrea să strângă David Popovici în campania sa umanitară

David Popovici, de cum le-a auzit povestea, a decis să se implice în campania umanitară inițiată de GalantOm – Hope and Homes For Children România. Iar țelul pe car eși l-a propus campionul este unul ambițios. Dar realizabil.

Vrea să strângă 225.000 de lei. Timpul e scurt, dar, deja, a reușit să strângă peste 150.000 de lei. Mai are, practic, de adunat în jur de 11.000 de euro pentru ca visul lui – și al fraților talentați – să devină realitate.

”Avem nevoie să strângem 225.000 de lei pentru ca apartamentul să devină punctul lor de stabilitate, pentru totdeauna. Pentru ca ei să se poată concentra pe ce știu să facă atât de bine, fără să se mai simtă vulnerabili și în pericol. La final, prin tragere la sorți, mă voi întâlni pentru mulțumiri personale, cu unul dintre voi, cei care alegeți să îmi spuneți ”La mulți ani” printr-o donație, .

Pentru că, de ziua mea, eu aleg să cred în Noi și în puterea noastră, ca popor, să facem și să ne facem Bine”, mai spune David Popovici pe site-ul campaniei umanitare și pe conturile sale de socializare.

Campionul lumii la înot, implicat în cauze umanitare

pe care o susține și în care se implică. Anul trecut, el s-a implicat în campania Hope and Homes For Children România. Și-a donat casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial la înot. Totul pentru a o ajuta pe Florentina Filipovici. Ea e o fostă canotoare, care se luptă cu o boală grea și care are trei copii.

“Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranță și puțin bine, eu îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulți cei care ajută un fost sportiv de performanță, aflat într-o situație de viață dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susțineți și îmi sunteți aproape, ca această lună să faceți o donație pentru căsuța Florentinei”, spune David Popovici.