„Alb-albaștrii” sunt cu sufletul lângă cei mai mici și au transmis câte un mesaj de iubire pentru „copiii cu branule”. Vladimir Screciu s-a declarat emoționat de acțiunea la care a fost prezentă Universitatea Craiova și le transmite cele mai bune gânduri copiiilor bolnavi.

Gest special la Universitatea Craiova! Mesaje de iubire pentru Copiii cu Branule: „Să fie puternici”

De Ziua Internațională a Copilului Bolnav de Cancer s-au organizat evenimente speciale în șapte orașe diferite din România. Acestea s-au desfășurat concomitent, iar în Cetatea Băniei au participat juniorii „alb-albaștrilor”, Vladimir Screciu, David Lazar și Marian Danciu, dar și alți sportivi de la SCM Universitatea Craiova.

Toți cei prezenți au scris mesaje de iubire pentru cei mici, iar acestea urmează să fie transpuse într-o carte, care se va lansa pe 1 iunie. , David Lazar, Marian Danciu și juniorii Universității Craiova au transmis un gând bun copiiilor bolnavi, iar mijlocașul de națională s-a declarat emoționat de acțiune.

„Din partea mea și a tuturor colegilor le transmitem multă sănătate, să fie puternici și să aibă încredere în ei. Trebuie să fim alături de copii pentru că astea sunt problemele în viață. Când apar probleme de genul apar în viața ta trebuie să ai lângă tine persoane cât mai puternice să îți dea sfaturi bune.

Astea sunt problemele adevărate în viață, nu vreau să mă gândesc prin ce momente trec părinții. Sunt niște momente greu de descris, dar încercăm să fim alături de ei și speră să își revină. Sunt sensibil când este vorba de sănătate, este lucrul pe care îl doresc cel mai mult mie și familiei mele. În momentele de genul sunt o fire sensibilă, îmi este greu să mă gândesc”, a spus Vladimir Screciu.

Moment savuros: „Dacă întorc clasamentul câștigă campionatul”

La evenimentul organizat de Fundația Zurli a participat și unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale copiiilor. Truli le-a urat baftă jucătorilor Universității Craiova cu FC Botoșani și a avut o reacție amuzantă în ceea ce privește clasamentul din SuperLiga.

„Să le dați multe goluri, dar nu prea multe că trec pe ultimul loc pe care e Dinamo. Ei stau foarte bine unde sunt, dacă întorc clasamentul câștigă campionatul, dacă nu stau foarte bine”, le-a spus Truli jucătorilor de la Universitatea Craiova.

Vladimir Screciu este pregătit pentru partida cu FC Botoșani: „Sunt 100% apt”

, unul dintre oamenii de bază, înaintea de FC Botoșani – Universitatea Craiova. Acesta anunță că este 100% apt din punct de vedere medical după accidentarea care l-a ținut departe de teren în 2024.

„Sper să o luăm pe drumul cel bun de acum încolo. Am avut o perioadă destul de grea, nu mă așteptam la început să fie atât de greu, dar mă bucur că am trecut peste. Sunt 100% apt și sper să îmi ajut echipa. Am încredere în colegii mei și cu singuranță nu se pune problema, rămâne să ne îndeplinim obiectivul.

Obiectivul este să câștigăm cel puțin o cupă în acest an și cred că trebuie să fim cel puțin în top 3. Meciul trecut am vorbit cu Mister, îmi doream să fiu lângă colegi chiar dacă nu puteam să joc. Îmi doream să fiu pe bancă să simt din nou acel sentiment.

Îmi pare foarte rău că nu am putut să luăm cele trei puncte. Sper să fiu pe teren la Botoșani și să îmi ajut echipa să luăm cele trei puncte. Nu l-am văzut pe atacantul cel noi, avem nevoie de băieți competitivi, să crească ritmul la antrenamente și cu siguranță toată lumea va deveni mai bună”, a mai spus Vladimir Screciu.