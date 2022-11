Gest superb făcut de o tânără din Iași după ce s-a trezit din comă. Cum le-a mulțumit medicilor

Tânăra a fost implicată într-un accident grav cu ATV-ul în 2021 și nimeni nu credea ca va ieși din coma profundă în care a stat 23 de zile la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Gestul unei tinere care s-a trezit din comă după 23 de zile

Fata își reamintește cum în februarie 2021, aflată în vizită la Gura Humorului împreună cu o prietenă, a plecat la o plimbare cu ATV-ul. Întâmplarea a făcut ca cele două să se răstoarne cu ATV-ul într-o râpă, iar ATV-ul a căzut peste tânăra de 19 ani, care a suferit leziuni grave.

medicii au ținut-o pe Andreea în comă profundă, în speranța că își va reveni. Și-a revenit, totuși, miraculos, iar acum a simțit nevoia să le mulțumească personal medicilor care au salvat-o.

”Am 21 de ani și sunt studentă la Medicină și am venit să mulțumesc echipei medicale, personalului medical pentru că sunt în viață. Au luptat pentru mine. În 2020, pe 4 februarie am avut un accident grav, 22 de zile de comă de gradul patru.

Nu am avut șansă de viață. Eu am vrut să lupt să trăiesc, mi-am dorit să fiu în viață și după a 23-a zi m-am trezit și am început să plâng.

Dumnezeu mi-a dat zile și atunci după ce m-am trezit întregul personal, întreaga echipă medicală s-a mobilizat și datorită lor acum studiez în anul III la Medicină, îmi fac stagii, iar totul e foarte bine”, a transmis Andreea Iordăchescu, conform Antena 3.

Lucian-Eva, managerul spitalului, spune că acest caz poate fi considerat un adevărat miracol.

“Andreea este propria ei minune. , a stat în comă o lungă perioadă de timp, iar datorită dorinței ei de a trăi, dorința ei de a face facultate și de a-și vedea părinții a rămas în viață. A fost într-un moment critic.

Efortul a fost mare, în primul rând din partea ei, a fost mare și din punct de vedere al echipei medicale pentru că au fost implicate toate resursele pentru a-i da cele mai mari șanse de supraviețuire.

Iar faptul că astăzi este studentă în anul trei și și-a reluat cursurile este cea mai mare mulțumire pe care o poți avea ca medic atunci când pacientul care vine să-ți mulțumească”, a declarat medicul.