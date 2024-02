Gest superb făcut de un șofer din Sibiu. A coborât din mașină și a ajutat doi bătrâni să traverseze strada. “Mai rar așa oameni cu respect și bun simț”

Un șofer din Sibiu a făcut un gest superb, momentul fiind surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic. Imaginile au devenit virale, iar reacția bărbatului a fost apreciată de sute de oameni.

Întâmplarea a avut loc miercuri dimineață, pe strada Andrei Șaguna, din Sibiu. În imagini se poate observa cum mașinile opresc la semafor, în timp ce doi bătrâni, un bărbat și o femeie, se pregătesc să traverseze stradă.

Însă, la un moment dat bătrânul cade în genunchi, fiindu-i imposibil să se ridice. Deși femeia încearcă din răsputeri să îl ajute, nu reușește. Văzând imaginea, un șofer coboară din mașina sa și alergă spre cei doi.

Îl ridică pe bătrân, iar apoi îi ajută pe ambii să treacă strada. impresionat. De remarcat este faptul că ceilalți șoferi au avut răbdare ca bărbatul să îi ducă pe cei doi bătrâni, în siguranță, pe trotuar, deși între timp s-a schimbat culoarea semaforului în verde.

Imaginile au fost trimise redacției . Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, oamenii lăudând gestul de bun simț al sibianului. ”Mai rar așa oameni cu respect și bun simt, se vede că are cei șapte ani de acasă”, ”Un gest absolut firesc, dar din păcate, întâlnit tot, tot mai rar. Respecte!”.

O șoferiță din Satu Mare a salvat victima unui accident rutier

Un eveniment similar a avut loc la jumătatea lunii ianuarie în Satu Mare. O șoferiță, care lucrează la o firmă de transport persoane

Julieta se afla în trafic când a fost martora evenimentului cumplit. O mașină a lovit un parapet, iar apoi a luat foc. O femeie a sărit din autoturismul respectiv, hainele sale fiind cuprinse de flăcări.

Șoferița nu a stat pe gânduri și a sărit în ajutorul victimei cu un stingător și o pătură, reușind să salveze viața acesteia. „Am văzut cum persoana a sărit din autoturismul din care ieșea fum, hainele îi erau cuprinse de flăcări.

Am luat repede o pătură și am stins flăcările de pe hainele acesteia. Am luat repede un stingător și am încercat să sting și flăcările care au cuprins autoturismul”, a declarat Julieta pentru presa locală.