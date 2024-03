Gestul cu care Victor Angelescu vrea să intre în istoria Rapidului alături de Dan Șucu. „Am căzut de acord”

în etapa 2 a play-off-ului din SuperLiga. pentru că cine pierde iese definitiv din calcule, în timp ce un egal le poate „omorî” pe amândouă.

Dan Șucu și Victor Angelescu vor să intre în istoria Rapidului. Vor face deplasarea la Craiova împreună cu galeria

Fiind vorba despre un meci cu o importanță extrem de mare, Rapidul va avea parte în Bănie și de o susținere masivă din partea suporterilor, iar printre aceștia se vor regăsi și acționarii după cum a anunțat Gigi Corsicanu în exclusivitate la un gest nemaivăzut până acum în istoria clubului.

„Gigi Corsicanu spunea că domnul Șucu a decis să facă deplasarea la Craiova împreună cu membrii galeriei. A intrat la FANATIK SUPERLIGA și a confirmat… A spus că are un ziar mai vechi, o să taie o bucată de parizer, o ceapă, și o să trăiască și domnul Șucu o zi în rândul suporterilor, exact ca ei. Te duci și tu?”, l-a întrebat abrupt Robert Niță pe Victor Angelescu la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30.

„Da, normal, vă dați seama că nu pot să-l las pe Dan Șucu singur. Am vorbit cu dânsul și stabilisem să facem acest lucru la Craiova. În primul rând, e clar că vrem să facem asta, domnul Șucu vrea… Eu am mai fost, în ligile inferioare am fost în galerie, și la Divizia B, și la Divizia C. Am fost și am cântat cu ei la anumite meciuri.

Dar normal că o vom face, trebuie însă să vorbesc cu dânsul dacă se va întâmpla acum la Craiova. Din ce știu eu, încerca să găsească o soluție să vedem cum facem. Nu aș vrea nici să infirm, nici să confirm, pentru că nu știu ce s-a mai întâmplat în ultimele zile. Dacă va fi la Craiova, vom merge, dacă nu sigur vom face acest lucru altădată”, a răspuns sincer Victor Angelescu, acționar al Rapidului.

„Este ăsta un semnal că familia Rapid rămâne unită?”, a vrut să știe Robert Niță care mai e situația în cadrul clubului după ultimele evenimente care l-au zguduit serios.

„Da, dar eu cred că eram uniți și înainte. Ăsta e un lucru frumos, vrem să-l facem, vrem să simțim ce simt și suporterii, pe cât se poate, dar repet, și înainte eram uniți, nu trebuia să facem acest lucru.

Le mulțumim suporterilor, avem cei mai frumoși suporteri, cei mai fanatici, ne ajută enorm și eu cred că noi încercăm ca și management să facem tot posibilul în așa fel încât le creem o experiență plăcută la stadion. Să aibă lucruri de calitate, să facem lucruri pentru Rapid, să vadă că se investește, am făcut investiții ca să fie fericiți.

Există această coeziune, dar normal că anumite lucruri pot să întărească acest fenomen”, a mai spus Victor Angelescu la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune pe care o puteți urmări în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare joi, de la ora 10:30.

Victor Angelescu vrea să intre în istoria Rapidului alături de Dan Șucu