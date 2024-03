Unul dintre cei mai mari rapidiști dă verdictul: „FCSB ia titlul! Șapte puncte sunt multe”

FCSB a profitat de eșecurile suferite pe teren propriu de Rapid și CFR Cluj în prima etapă din play-off, distanțându-se la 7 puncte față de locul 2 după O diferență uriașă în opinia specialiștilor, ce nu mai poate fi remontată în cele 9 etape rămase de disputat.

Verdictul rapidistului Marian Iancu după prima etapă din play-off: „Șapte puncte sunt multe. FCSB ia titlul!”

După nu a visat decât o săptămână la titlu. i-a dus pe giuleșteni la șapte puncte în spatele „roș-albaștrilor”, iar șansele de a deveni acum campioni sunt pur matematice. Părere pe care o împărtășește și Marian Iancu, fost patron al Politehnicii Timișoara și un simpatizant recunoscut al Rapidului.

ADVERTISEMENT

„FCSB ia titlul?”, a vrut Horia Ivanovici să afle părerea fostului finanțator din fotbalul românesc la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Așa cum pare, da! E la mâna ei, are șapte puncte diferență… Șapte puncte e mult în play-off”, este verdictul fără echivoc oferit în direct de Marian Iancu.

ADVERTISEMENT

„Credeați în vreo omenie la meciul de duminică seară, cum au acuzat rivalele, cu Ștefănescu, mă rog, tot scandalul care a fost înainte”, a continuat Ivanovici cu tirul întrebărilor, iar răspunsul primit a fost cu totul neașteptat. Marian Iancu e de părere că Sepsi nu a avut nicio motivație în meciul cu FCSB, iar pentru a preveni astfel de situații pe viitor propune reducerea numărului de echipe din play-off.

„Nu-mi plac echipele care nu mai sunt motivate în play-off. Cred că 6 echipe sunt prea multe. Eu aș coborî play-off-ul la 5. Maxim 5…”, este „revoluția” prin care Iancu vrea să crească spectaculozitatea campionatului, idee expusă la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră e disponibilă pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

„Vi s-a părut o echipă demotivată Sepsi?”, este întrebarea care l-a făcut pe fostul patron al Politehnicii Timișoara să fie și mai vehement în a cere reducerea numărului de echipe în play-off. Consideră că în fiecare an există cel puțin o formație care face act de prezență, ceea ce dăunează fotbalului.

„Bineînțeles. La modul cum a arătat pe teren. Trei sferturi din echipă no name… No face, no name… Au încercat, dar erau limitați, nu aveau cum… Deși rezultatul e strâns, nu a arătat ceea ce a fost în teren. E clar.

ADVERTISEMENT

Lucrurile sunt clare: un play-off de 4, de 5 echipe… Bine, 5 e fără soț, e greu… Dar 6 sunt foarte multe. Trebuie să găsească o soluție să le motiveze pe toate 6 echipele. Întotdeauna se găsește una să nu conteze”, a declarat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Iancu, convins că FCSB va ieși campioană: „E coaptă și trebuie să culeagă roadele!”

În continuare, Iancu a vorbit și despre pe care nu o consideră o simplă coincidență. Și de aceea îl felicită pe și și-a apărat clubul în această luptă cu FCSB pentru titlul de campioană.

„Iar treaba cu Ștefănescu… Chiar felicit Rapidul, prin vocea lui Angelescu, pe care l-am mai criticat, dar era momentul ca o contracandidată cum e Rapidul să iasă să spună lucrurilor pe nume. Chiar dacă se vede foarte urât faptul că Ștefănescu nu joacă niciodată împotriva FCSB-ului. Cifrele sunt unele care te descurajează, nu înțelegi nimic.

Nu e coincideță, lucrurile sunt clare, numai cine nu a fost implicat în fenomen… Trebuia să facă tot posibilul, să-l schimbe la un moment dat în ultimul meci, în așa fel încât să nu ia galben… În ultimul minut, după ce dai gol, iei galben și nu joci cu FCSB.

Oricum, FCSB avea prima șansă și s-a și dovedit. E la mâna ei, mă întrebați dacă va câștiga campionatul… Cred că e timpul. E coaptă… Ca să folosim cuvântul ăsta mai românesc, e coaptă și trebuie să culeagă roadele”, e analiza lui Marian Iancu pe meciul FCSB – Sepsi și lupta la titlu.

„Hagi are vreao șansă? I-ați văzut izbucnirea «Domne, nu suntem respectați, nimeni nu vorbește de noi la titlu… Suntem totuși campioana Românie»”, a vrut să știe Horia Ivanovici dacă ne mai putem aștepta la vreo surpriză în această ediție de campionat.

„Atitudine bună, dar de la dorință la putință în campionatul ăsta e distanță mare. Mi-a plăcut Craiova, a făcut o figură frumoasă, dar nu știu dacă are continuitate. Dacă va asigura continuitate…

O surpriză neplăcută este atacul CFR-ului, care pur și simplu nu există. Campionatul ăsta au jucat fără atac. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu știu Varga cum a gestionat… Chiar și Balaj, eu nu am cuvinte bune despre el, dar ca administrator mi-a plăcut cum s-a mișcat la CFR… Dar anul ăsta, să joci fără atacanți, așa ceva nu pot să înțeleg”, și-a încheiat Marian Iancu intervenția la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Iancu ANALIZA FARA PERDEA pentru LUPTA LA TITLU din SuperLiga