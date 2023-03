Geta, sora mai mică a lui Culiță Sterp, este însărcinată. Prima reacție a lui Ovidiu Neveu

Sora mai mică a renumitului cântăreț de muzică petrecere este însărcinată. Prima reacție a TikTok-ului care a luptat în cușcă cu fratele său, Iancu Sterp. Sportivul are sentimente puternice pentru tânără, chiar dacă este căsătorită.

Geta, sora cântărețului Culiță Sterp, va fi mamă anul acesta. Prima declarație făcută de Ovidiu Neveu

Geta, , este însărcinată în două luni. Anunțul a fost făcut de Ovidiu Neveu care a subliniat că șatena va rămâne pentru totdeauna în sufletul său și că este o fată simplă, naturală și fără operații estetice.

Fostul adversar al lui Iancu Sterp are numai cuvinte de laudă la adresa tinerei care este căsătorită din octombrie 2022. Vedeta a ajuns la altar alături de Sebastian Crăciunescu cu care va deveni mamă peste numai câteva luni.

„Tot timpul aș lupta pentru Getuța, chiar dacă e măritată. Numai pentru ea aș lupta. Getuța e diferită de toate pițipoancele astea, îți zic sincer, care sunt acuma siliconate. Ea e o fată simplă de la țară și arată și bine.

E frumoasă. Cum e pe internet, așa e și în viața reală, și caracter și fizic. Când am întâlnit-o mi se părea și mai frumoasă în realitate. Ăsta e adevărul, chiar dacă e măritată.

De acum fiecare cu viața lui, dar eu tot o simpatizez în continuare. Ea rămâne în sufletul meu pentru toată viața. Și acum dacă ne-am vedea noi doi, eu cred că ar simți și ea ceva și eu.

Eu care sunt Ovidiu Neveu și nu prea am emoții, când m-am întâlnit cu ea chiar am avut emoții. Mi se ridica părul pe mâini. Am mai vorbit cu mama Geta, mi-a scris. Mi-a dat o veste proastă pentru mine, dar bună pentru familia ei”, a mărturisit Ovidiu Neveu pentru .

Geta Sterp, mamă pentru prima oară

Geta Sterp a fost felicitată de Ovidiu Neveu care își dorește ca tânăra să fie fericită și împlinită. Sora lui Culiță Sterp va fi mamă pentru prima oară anul acesta, cel mai probabil bebelușul venind pe lume în luna august.

Până în acest moment nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului și nici nu a făcut vreo postare pe rețelele de socializare. Toți cei dragi sunt încântați că familia se va mări în perioada imediat următoare.