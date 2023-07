Gheorghe Gheorghiu, confesiuni de Ziua Statelor Unite: „Acolo te-ai nenorocit”

Gheorghe Gheorghiu nu sărbătorește Ziua Americii în Statele Unite, acolo unde s-a stabilit de ceva ani, ci îi încântă pe români cu spectacole în toată țara.

Gheorghe Gheorghiu, sincer, despre ce a mai rămas din visul american

În timpul verii, cântărețul stă în România, având numeroase evenimente contractate atât la mare cât și în restul regiunilor țării. De la până la Constanța, Gheorghe Gheorghiu face kilometri serioși ca să le cânte celor care au crescut cu muzica sa, dar și oamenilor care îl descoperă abia acum.

Contactat de FANATIK, Gheorghe Gheorghiu ne-a spus că visul american s-a cam pierdut în timp, că lucrurile s-au schimbat destul de mult în ultimii ani. Totuși, ne-a povestit și lucruri pozitive despre țara care l-a adoptat, acolo unde s-a căsătorit, de altfel, în 2021, cu partenera sa de viață, Gabriela.

și-a amintit de primul său contact cu America, care a avut loc în urmă cu mai bine de 30 de ani. Gheorghe Gheorghiu, interpretul șlagărului „Unde dragoste nu e, nimic nu e”, ne-a zis că visul american mai poate fi atins doar de persoanele foarte tinere, care merg în State de pe la 18 ani. Pentru o persoană trecută de o anumită vârstă nu mai e atât de ușor să se acomodeze cu America.

„E greu să te dezrădăcinezi și să te muți pe un alt continent”

Cu ocazia cântărețul a simțit, totodată, să transmită un gând bun prietenilor săi din America, dar și românilor care petrec cu gândul la țara cu care avem o prietenie tot mai legată.

„Visul meu american a rămas acolo, căci eu sunt în România vara, am contracte la mare, am spectacole. Le transmit tuturor prietenilor să aibă o sărbătoare frumoasă, să fie sănătoși.

Nu mai e de mult visul american. America nu mai e ce a fost. America e frumoasă, dar să te duci acolo la 16-18 ani și să începi să faci ceva. Eu m-am născut aici, aici am amintirile, aici mi-am creat cariera.

E greu să te dezrădăcinezi și să te muți pe un alt continent, mai ales la o vârstă înaintată, că nu mai sunt la 18 ani eu. Oricum, nu mai e ce a fost din toate punctele de vedere”, a declarat Gheorghe Gheorghiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gheorghe Gheorghiu: „În America încă sistemul te ajută”

Cântărețul a spus că atunci când a ajuns prima oară în State, îți era mai mare dragul, căci încă lumea mai credea în deja clișeistica sintagmă de vis american.

„Când m-am dus eu, chiar era un vis. Oricine își dorea să nu moară înainte să vadă America. Era ok acum 30 de ani când am fost eu în America. Era altă viață, altă lume, altă Americă. Oricum, vreau să punctez faptul că în America încă sistemul te ajută și dacă vrei să muncești, poți să muncești.

Te ajută sistemul foarte tare, nu vin șapte mii de controale peste tine zilnic, cu pliculețele, cu alea, hai să închidem ochiul, hai să fie bine pentru toată lumea să mănânce toți… Acolo nu e așa. Acolo te-ai nenorocit dacă vrei să dai o șpagă sau ceva, te duci direct la pușcărie”, a completat Gheorghe Gheorghiu, pentru FANATIK.

Cântărețul se întoarce în State pe 4 octombrie. Ce face vara asta în România: „Am făcut în două zile 2.000 de kilometri”

Artistul ne-a mai mărturisit că toată vara este extrem de ocupat și că în ultimele zile a colindat țara în lung și-n lat să își susțină evenimentele. „Sunt la mare, apoi plec la Brașov, am spectacole. Alaltăieri am avut la Băile Felix. Am făcut în două zile 2.000 de kilometri. Merg la Bran, iar la noapte ajung înapoi.

Mâine avem spectacole pe plajă, facem zumba, tot felul de jocuri, concursuri. Stau până la sfârșitul verii. În toamnă mă întorc. Pe 4 octombrie am bilet de întoarcere în America”, ne-a mai declarat Gheorghe Gheorghiu.