Gheorghe Gheorghiu locuiește într-o casă de vis, cu bolizi de lux, în New York. A arătat-o și fanilor

Gheorghe Gheorghiu a arătat fanilor, pe rețelele de socializare, casa în care locuiește în America, alături de soția lui, mai exact, în New York. În fața imobilului se află și niște bolizi de lux.

În imagini, casa solistului se vede că este atent decorată pentru Crăciun, iar totul în jur pare desprins dintr-un peisaj de basm: multe luminițe, brazi împodobiți și cântece specifice sărbătorilor de iarnă, la care se adaugă și două mașini foarte scumpe.

”Home sweet home (casă dulce casă). Au venit și sărbătorile de iarnă”, spune interpretul în filmare. Fanii lui nu au putut trece cu vederea ceea ce apare și au lăsat mulțimi de comentarii.

”Foarte frumos , cu gust rafinat! Sărbătorile de iarnă cu bucurii , sănătate și clipe fericite infinite, dragilor”/ ”Ho ho hooo ce casă și mașini miștooo! Și soția e frumoasă,harnică… să – ți trăiască!!! Sărbători fericite!”, sunt o parte dintre reacțiile stabilit peste Ocean.

Mașinile din fața casei lui Gheorghe Gheorghiu, mai scumpe decât terenul

O sursă din anturajul artistului a dezvăluit că locuința aparține, de fapt, soției acestuia, Gabriela Băncescu, o româncă de succes, ce stă de multă vreme în America. Cântărețul are și el propria locuință în Las Vegas, dar ambii au hotărât să petreacă sărbătorile în New York.

Aceeași sursă spune că mașinile care se văd pe filmare sunt extrem de scumpe, costă mai mult chiar și decât terenul unde a fost ridicat imobilul impozant.

”E casa soției sale, Gabriela. El are una în Las Vegas. Aceasta este într-o zonă bună din New York, departe de centru. Mașinile din parcare sunt nimic față de cât costă terenul acolo. El are o mașină japoneză în Vegas”, a transmis pentru o sursă apropiată lui Gheorghe Gheorghiu.

”Noi ne cunoaștem de exact 28-29 de ani, dar ne-am cunoscut profesional. Ne-am cunoscut când am venit în turneu, atunci aveam restaurantul și venea des cu artiști și așa, dar atunci a fost așa o situație că eu aveam o viață mai dificilă, munceam foarte mult, aveam probleme din toate părțile. (…)”, a declarat Gabriela Băncescu pentru Antena Stars.