Gheorghe Mustață, mesaj după eșecul cu Rapid: ”Nu am mai suportat”. Replică pentru Florinel Coman

Înainte cu câteva zile de meciul FCSB – Rapid, Gheorghe Mustață le transmitea jucătorilor celor de la FCSB că ar face bine să se lase de fotbal dacă vor pierde acest meci, considerat derby de unii fani. În aceste condiții, reacția fanilor din peluza Nord a fost destul de dură, la finalul celor 90 de minute de joc.

Gheorghe Mustață, după eșecul FCSB-ului cu Rapid

”Important e ca oamenii să vină la stadion să vadă spectacol și din partea noastră și din partea Rapidului, să mărim fotbalul ăsta că e cam în jos. Știm și noi, dacă te bate Rapidul cu lotul pe care-l ai și joci în spatele tău cu 40.000 de suporteri, înseamnă că trebuie să ne lăsăm de fotbal”, transmitea Mustață înainte de meci.

, Mustață a explicat de ce fanii au scandat ”rușine să vă fie” și i-au apostrofat pe jucători. ”Nu am mai suportat. Inițial am vrut să reacționăm de la 2-0, dar ne bazam ca este un scor periculos și am tot sperat. Am încurajat echipa 90 de minute. Ce s-a văzut a fost oricum o reacție decentă, calmă. Nu a fost înjurat vreun jucător și nu va fi vreodată. Dar să le fie rușine pentru că și-au bătut joc de 40.000 de oameni veniți de peste tot pentru ei.

Dacă jucau și nu câștigau era altceva. M-am convins că noi nu avem fotbaliști, ci numai jucători. Le spunem mai bine să plece dacă vor continua la fel. După o așa evoluție pot face un singur gest. Să meargă și să ceară reducerea salariului. Nu-l merită. Au zeci de mii pe lună, 40.000 de suporteri, salariu la zi, condiții, hrană, tot. Pentru ce merită mii de euro? Nu au avut pic de atitudine.

În schimb, rapidiștii când pierdeau mingea o prindeau pe Gabi Szabo din urmă, așa alergau. Nu le-a păsat de 40.000 de oameni. Noi am adus lumea în tribune și ei îi gonesc de la stadion. Miercuri ne întâlnim și vom decide ce reacție vom avea. Oricum, echipa nu o părăsim. Să plece ei, noi nu facem pas înapoi. Nu sacrific echipa pentru anumite reacții nervoase”, a declarat Mustață în emisiunea lui Gabi Safta de pe canalul de Youtube „Templul sportului”.

cel care nu a dorit să intre în polemică cu fanii, însă i-a transmis un mesaj personal lui Mustață: ”Prefer să luăm titlul și să pierdem cu Rapidul”. ”Florinel are dreptate. Fac și ei eforturi. Pe el îl văd că după antrenament trece mereu și pe la sală, bravo lui. Pe de altă parte, ei fac eforturi și primesc bani, iar noi facem eforturi și dăm bani. Ei merg la Arad cu avionul, noi cu microbuzul. Cine e mai sacrificat?”, a transmis liderul Peluzei NORD în emisiunea lui Gabi Safta de pe canalul de Youtube „Templul sportului”.

Ce declarase, mai exact, Florinel Coman? Supărat după înfrângerea cu Rapid, Florinel Coman le-a răspuns suporterilor, imediat după meci. Asta, în contextul în care galeria i-a huiduit pe jucători și s-a scandat ”rușine să vă fie”. Mesajul fotbalistului celor de la FCSB a fost clar: nu contează un simplu meci cu Rapid, contează ca la final FCSB să fie campioană.

N-am reușit să-i facem fericiți nici în această seară. Domnul Mustață știe foarte bine cât stăm la antrenament pentru că este mereu cu noi. Trebuie să fim o familie, să ne uităm unii în ochii celorlalți. Să ne încurajăm și să mergem să facem puncte.

Așa s-a întâmplat și anul trecut. În fiecare an se întâmplă asta. Orice echipă trece printr-o perioadă mai proastă. O să ne adunăm și trebuie să câștigăm. În fiecare an avem o perioadă mai puțin bună. Trebuie să ne ridicăm, să muncim, poate chiar mai mult. Facem sacrificii. Sincer să vă spun, decât să termin pe locul 4 și să bat Rapidul, mai bine mă bat la campionat. Sunt puțin bolnav, dar îmi trece repede”, a punctat Florinel Coman.