Gheorghe Turda, anunț uriaș! Artistul vrea să se recăsătorească la 75 de ani: “Singurătatea ucide”

Gheorghe Turda vrea să se recăsătorească. Cu toate acestea, artistul ar face acest pas doar cu anumite condiții. În exclusivitate pentru FANATIK, Gheorghe Turda a dezvăluit care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească femeia ideală în viziunea artistului. În plus, îndrăgitul interpret a recunoscut că relațiile anterioare nu au funcționat din anumite motive. Așadar, viitoarea doamna Turda ar trebui să ia în calcul anumite aspecte, de la care cântărețul de muzică populară nu se abate nici în ruptul capului.

Gheorghe Turda se gândește să se recăsătorească

Gheorghe Turda ar vrea să se recăsătorească. Îndrăgitul artist de muzică populară ar vrea să facă acest pas important, dar doar în anumite condiții. La 75 de primăveri, are anumite condiții pe care le impune. Iar pasul cel mare l-ar face doar cu femeia potrivită, care să aibă anumite calități. Chiar dacă nu ar vrea să facă acest pas în mod oficial, cu acte, artistul are o listă detaliată când vine vorba de doamna care îi va fi alături.

“În ceea ce privește căsătoria, aș face acest pas, dar nu oficial. Nu prin acte. Eu am avut o singură căsătorie la viața mea, o singură mare artistă pe care am iubit-o enorm. Nu aș mai face acest pas prin acte. Pentru că nu te leagă un document. Nu actele sunt importante într-o relație.

Se poate conviețui cu o femeie serioasă. Să fie ca și caracter cel puțin egal cu ce a fost doamna Turda. Alte pretenții nu aș mai avea, decât să stea lângă mine și eu să stau lângă dânsa, dar să aibă un caracter solid și sănătos. Și să o iubesc, să ne iubim, asta este important din punctul meu de vedere”, a declarat Gheorghe Turda pentru FANATIK.

Gheorghe Turda fuge de solitudine

Artistul a recunoscut faptul că fuge de singurătate. După ce și-a pierdut soția, Gheorghe Turda a încercat să își refacă viața. Din nefericire, încercările nu au dat roade. Cu toate acestea, nu regretă nimic.

Mai mult decât atât, artistul este conștient de faptul că nu poate modela caracterele doamnelor după bunul plac. Așadar, își dorește ca femeia care îi va fi alături să fie demnă de statutul pe care îl va avea.

“Eu nu am avut eșecuri majore în relații. Nu le-aș numi așa. După ce a plecat soția mea în partea dreaptă a Tatălui, eu am spus un lucru: singurătatea ucide. Tocmai de aceea am căutat. Prima variantă nu a mers, a doua nu a mers, pentru că depinde de caracterul fiecărei femei care apare lângă mine. E greu să modelezi niște caractere care nu pot fi modelate. Acum îmi e bine.

Sunt discret și mă ocup de familia mea. Familia mea este etalon din punctul meu de vedere. Iar copiii mei consideră același lucru. Am trei nepoți unul mai talentat decât altul.

Cel mic are 8 ani, este extrem de talentat. Este toboșar și l-a preluat deja Țăndărică, prietenul meu. Cel mare are 10 ani, trăiește cu familia în Austria și face pian. Și fetele au cochetat cu pianul. Sunt mândru de toată familia mea”, a adăugat Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda iubește din nou?

La sfârșitul anului trecut, se specula faptul că o nouă doamnă i-a furat inima artistului. Cu toate acestea, Gheorghe Turda spunea că preferă discreția și totodată, nu vrea să mai vorbească despre relațiile din trecut. Mai mult decât atât, din cauza relațiilor anterioare, care au fost în atenția publicului, interpretul preferă să nu își mai expună viața personală.

”A fost un joc de cuvinte, eu n-am pe nimeni deocamdată, aștept în anul ce vine să-mi aducă o altă surpriză cu pretenții riguroase din punct de vedere al caracterului. A fost o glumă de presă, pur și simplu o glumă.

Am lămurit-o, ca întotdeauna, eu sunt cu răspunsul la purtător. Întotdeauna o să fiu cât mai circumspect. Nu eu am declanșat ce s-a întâmplat în trecut, cineva care a vrut să epateze în public cu tot felul de invenții puerile. Familia e de bază!”, declara Gheorghe Turda pentru