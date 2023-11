Gheorghe Turda se îmbogățește de Revelion. Suma imensă pe care solistul de muzică populară o cere pentru o singură cântare

Gheorghe Turda, în vârstă de 75 de ani, este unul dintre cei mai iubiți și apreciați soliști de muzică populară din România. Deși are o vârstă înaintată, îndrăgitul cântăreț este încă solicitat să cânte la petreceri. Cu toate acestea, puțini își permit să-i plătească onorariul uriaș perceput de Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda se îmbogățește de Revelion

În cei 40 de ani de carieră, , dar și de peste hotare. La cei 75 de ani ai săi, interpretul de muzică populară are un tonus de invidiat și face show la evenimentele la care este invitat. De sărbătorile de iarnă, acesta are agenda plină!

La începutul lunii decembrie, Gheorghe Turda va susține un turneu în Germania, urmând ca de Crăciun să cânte în Italia. Solistul a vorbit deschis despre evenimentele pe care urmează să le susțină pentru românii din străinătate.

„Voi pleca în turneul de 1 Decembrie, în Germania, voi avea trei concerte, la Nuremberg, la Stuttgart și la Munchen, voi sta acolo până pe 6 decembrie”, a declarat solistul pentru Playtech.

Cât va încasa celebrul cântăreț de muzică de petrecere

De Crăciun, Gheorghe Turda va susține un concert memorabil de colinde la Roma, în Italia, pentru românii stabiliți acolo. De altfel, de ani buni, solistul merge în străinătate pentru a-și încânta fanii cu melodiile sale.

„De Crăciun, sper să avem un recital de colinde, lucrăm la el. Va fi ceva deosebit, românii ne așteaptă cu bucurie, de fiecare dată, le e drag să asculte fantasticele colinde. Românii stabiliți în alte părți ale lumii oftează, mai ales de Sărbători, de dorul cumplit de locurile natale, iar piesele noastre le mai alină dorul de casă, de prieteni”, a mai adăugat Gheorghe Turda.

De asemenea, Revelionul îl va prinde pe Turda pe Valea Prahovei, acolo unde a fost invitat să cânte la mai multe localuri. Cu toate acestea, interpretul nu a vrut să dezvăluie ce onorariu va avea, însă un impresar din showbiz l-a dat de gol. Se pare că pentru un singur recital de sărbători, . Cel mai mult va încasa în ultima noapte dintre ani, în jur de 7.200 de euro.

„De Revelion, voi cânta în localuri de pe Valea Prahovei, în Sinaia, în Predeal și în Poiana Brașov, am 4 recitaluri, până în prezent, dar s-ar putea să ajung la șase, vedem, în alți ani aveam și câte 11. De Revelion se plătește dublu, ceea ce mulți artiști nu știu să ceară, trebuie să fie dublu plătit, pentru că este concurență mare și sunt multe solicitări”, a declarat îndrăgitul solist pentru

Care este starea lui de sănătate

Deși s-a tot zvonit în ultima perioadă că artistul ar avea probleme mari de sănătate, el a ținut să dezmintă tot. Gheorghe Turda a mărturisit că este sănătos tun, pentru că are un stil de viață bine pus la punct. Mănâncă bio și are grijă să nu piardă nopțile.

„Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora. Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine, dar, în rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec”, a mai declarat Gheorghe Turda, pentru Playtech.