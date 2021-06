Gheorghe Turda, triplu concert în Franța: “A fost o perioadă cumplită!”

Ca majoritatea artiștilor, maestrul Gheorghe Turda a traversat destul de anevoios cea mai grea perioadă marcată de maladia COVID-19. A mai cântat „pe ici, pe colo”, dar respectivele reprezentații nu puteau fi numite „concerte”, în adevăratul sens al cuvântului. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat și, chiar în acest weekend, artistul maramureșean va susține trei concerte, departe de casă, la Nantes.

ADVERTISEMENT

„Abia m-am întors la București și voi pleca imediat în Franța. Mă așteaptă acolo trei zile pline, cu reprezentații live, în fiecare seară. Am fost invitat de finii mei, familia Baicu. , a povestit, ÎN EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.RO, Gheorghe Turda.

Interesant este că, dincolo de cântecele populare românești, maestrul Turda le pregătește francezilor o surpriză… în limba lor maternă.

Gheorghe Turda: ” ‘Chevaliers de la Table ronde’ și cântecele de petrecere românești vor răsuna la Nantes!”

Gheorghe Turda nu va fi singur pe scenă, la Nantes. „Finii mei au un restaurant mare, unde vor încăpea cel puțin 100 de spectatori. Alături de mine vor mai concerta și alți artiști, inclusiv Marian și, mai ales Luminița. Ea cântă atât muzică populară românească, cât și muzică franțuzească. Fără să exagerez, are un stil apropiat de cel al lui Edith Piaf. Interpretează chansonete care amintesc de marea vedetă franceză”, ne-a mărturisit rapsodul.

ADVERTISEMENT

Majoritatea repertoriului propus de Gheorghe Turda este alcătuit din muzică de petrecere. Cu toate acestea, pentru că este obișnuit să cânte și în alte limbi, artistul s-a gândit să le ofere gazdelor și „specialitățile casei”.

„Surpriza constă în faptul că voi interpreta și cântece franțuzești, printre care preferatul meu, ‘Chevaliers de la Table ronde’, cântat și în România cu titlul ‘Cavaleri ai Mesei rotunde’. Finul meu, un instrumentist foarte bun, alături de care colaborez deseori când este invitat în țară la concerte, la televiziuni și la nunți, îmi va fi alături, astfel că spectacolul va fi pe măsura așteptărilor. Atât muzica românească de petrecere, cât și cântecele originale franțuzești vor răsuna la Nantes!”, a completat Gheorghe Turda.

Referindu-se la audiență, interpretul a specificat faptul că printre români se vor afla și câțiva prieteni de-ai săi francezi, „care, deși sunt patrioți, iubesc și țara noastră”. Nu va fi, însă, o noutate pentru Turda, care, dincolo de prestațiile în limba franceză, a mai cântat de-a lungul timpului în engleză, italiană și rusă.

ADVERTISEMENT

Album nou, pe versurile și cu muzica lui Grigore Vieru

. Și aici va fi vorba despre o surpriză, pentru că versurile cântecelor și chiar muzica poartă semnătura regretatului poet Grigore Vieru.

„Deja am cântat piesele în Basarabia și au avut succes. Am și înregistrat un cântec, cu versurile și pe muzica lui Grigore Vieru. Am avut câteva variante pentru titlul viitorului album, dar, deocamdată, nu vă pot dezvălui chiar toate surprizele”, a zâmbit artistul.

ADVERTISEMENT

„Bunicul Țurai”, între „somnolența” pandemiei COVID-19 și spectacolele online

Pe Gheorghe Turda pandemia nu l-a ținut departe de muzică, dar depărtarea de scenă și-a spus cuvântul. Atât cântărețul, cât și familia sa nu au avut de suferit din pricina Coronavirusului, dar „trăirea” a fost, evident, diferită.

„Nimeni din familia mea nu a avut probleme din pricina virusului. Cu toții suntem sănătoși și mă bucur că nepoțelul meu, în vârstă de 7 ani, este atras de muzică, mai ales de zona percuției. Bate extraordinar la tobe! Știi ce mi-a spus? ‘Bunicu’ Țurai – că așa îmi zice el, de la strigătura „țurai” – abia aștept să intru în orchestra ta, ca să câștig bani!’… Auzi, să câștige bani! Așa-s copiii, ambițioși”, s-a amuzat interlocutorul nostru.

ADVERTISEMENT

Cât despre pandemie: „Abia am făcut ochi, atât de mare a fost somnolența până acum. Eu am lucrat. Mi-am refăcut repertoriul și am înregistrat piese noi. Acum, totul merge pe o pantă ascendentă și e bine că ne revenim la normal. Pentru artiști, cel puțin, a fost o perioadă cumplită”.

Referitor la zona online, în care mulți artiști au încercat să supraviețuiasă în ultimul an, Turda a mărturisit: „M-a tentat, dar comunicarea cu publicul este foarte greoaie pe internet. Până nu vezi spectatorul în fața ta, să-l observi cum savurează, în sală, efectul artistic, e dificil. Am avut, totuși, câteva inițiative online, dar, din punctul meu de vedere, n-au fost cele mai fericite…”.

„În cimitir la Săpânța, moartea și-a pierdut sămânța”

Dincolo de activitatea muzicală și de viața de familie, Gheorghe Turda se pregătește să debuteze pe piața literară. Nu peste mult timp îl vom putea găsi în biblioteci, iar volumul pe care îl pregătește are ca fundament locurile natale.

ADVERTISEMENT

„Lucrez la o carte autobiografică, intitulată ‘La margine de țară, o lume de vis’. Este vorba despre Cimitirul Vesel din Săpânța, despre folclorul și tradițiile din comuna mea natală și, evident, cartea va cuprinde biografia mea. Am scris așa: ‘În cimitir la Săpânța, moartea și-a pierdut sămânța’. Evident, metafora se referă la simbolul acestui loc drag mie, Săpânța, și, din acest motiv, lucrez asiduu la această carte”, a spus artistul.

În mod firesc, proiectul va fi finalizat în toamna acestui an, iar autorul este, deocamdată, circumspect în privința detaliilor: „Probabil, cândva în lunile iulie – august vă voi oferi mai multe amănunte. Dar îmi doresc foarte mult ca, în această toamnă, să scot cartea de sub tipar”.