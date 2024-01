O celebritate de la noi, de la cămin cu gândaci, la lux și opulență

Amme, una din cele mai cunoscute prezențe pe Instagram și Tiktok din România, ne povestește cât de greu i-a fost să treacă de la ospătărie la muzică.

Influencerița Amme, de la sărăcie, la lux

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscuta influenceriță Amme, cu 220k de urmăritori pe Tiktok, ne spune cum a schimbat 5 cămine atunci când a ajuns de la Slatina la București, în studenție. S-a angajat ca ospătar având parte numai de incidente neplăcute și propuneri indecente.

În 2016 a decis că vrea să facă muzică motiv pentru care au urmat cele mai cumplite 8 luni din viața ei. Cu 240k de urmăritori pe Instagram, Amme se consideră, azi, o femeie împlinită. Și care, de asemenea, își permite să meargă și în vacanțe de lux.

Amme: “Plângeam în fiecare zi, nu știam încotro să o iau”

Dacă astăzi este o cântăreață cunoscută și un influencer de succes, viața lui Amme nu a fost ușoară de la început. Venită în București la facultate, timp de 2 ani a lucrat la ospătar în centrul vechi.

“O lungă perioadă, mai exact 2 ani, am lucrat ca ospătar într-o cafenea de fițe . Îmi aduc aminte că munceam în ture și în timpul meu liber o zi mergeam la orele de canto, o zi la orele de la școala de televiziune. Nu a fost ușor. Știu că erau diverse persoane care veneau acolo cu haine de brand, cu gențile cele mai scumpe, super aranjate, iar eu îmi amintesc că aveam la finalul zilei 25 de lei să merg cu taxiul acasă. Însă nu îmi este rușine, am muncit cinstit și încercam să mă regăsesc.

Erau tot felul de oameni dubioși care se dădeau la mine. Țin minte că la colegele mele veneau cu parfumuri, ursuleți de pluș, tipsuri de câte 200-300 de lei, super-mulți bani. Eu eram puțin mai reținută la început și ușor neîndemânatică.

După, am reușit să mă adaptez și tratam oamenii nepoliticoși cu zâmbetul pe buze. Nepoliticoși la modul că se uitau insistent, îmi făceam complimente care mă jenau. Mă întrebau dacă am iubit, ce caut eu într-o cafenea, că merit mai mult”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, Amme.

“Aveam gândaci și în haine, dar eram fericită”

De prea multe ori, din cauza oboselii, Amme s-a gândit să se întoarcă acasă, la Slatina. Să uite tot ce și-a dorit și să își reia viața liniștită. Dar nu a renunțat, s-a mutat din cămin în cămin și a fost fericită chiar și cu gândacii pe care-i vedea peste tot.

“De multe ori am vrut să renunț. Când veneam și stăteam la muncă 14 ore pe zi, mi se umflau picioarele, eram doar 2 pe tură și era arhiplin. Nu aveam timp să mănânc și știam că a doua zi o iau de la capăt. Dar să știi că mă motivam zilnic, sunt o fire foarte descurcăreață și prietenoasă și nu-mi plăcea să mă plâng. Reușeam să mă bag pe sub pielea tuturor, eram veselă, spontană și trecea timpul.

Când am ajuns în București a fost interesant. Credeam că vocea de la metrou care spunea `Atenție, se închid ușile` era o doamnă care spunea mereu asta la job (râde, n. red.). Ușor nu a fost însă îmi doream atât de mult să reușesc în viață, să-mi ajut familia, să fac ce îmi place încât nu simțeam tot greul care mă apăsa.

Am schimbat 5-6 cămine, țin minte că aveam gândaci și în haine, dar eram fericită. Făceam promoții în timpul liber ca să câștig niște bănuți, îmi făcusem o gașcă la facultate cu care petreceam timpul liber și m-am descurcat. Eu, având o condiție modestă acasă, nu am simțit că era prea greu să am 100 lei pe săptămâna și să mănânc pateu cu pâine. Eram fericită, dar mereu îmi doream mai mult”, mai spune Amme.

Începutul carierei muzicale: “Au fost cele mai grele 8 luni din viața mea”

Celebra influenceriță a muncit mult pentru muzică. Anul 2016 a fost cel mai greu din viața ei pentru că, intrând în industria muzicală românească, i s-au propus lucruri pe care nu le-ar fi făcut niciodată.

“În 2016 am avut un moment greu, când deja nu mai voiam să mai lucrez ca ospătar. Visam să îmi fac o și credeam că, dacă îți faci o piesă și mergi la 3 emisiuni, ești cântăreț cu acte în regulă și faci bani din asta. Au fost cele mai grele 8 luni din viața mea. Soțul meu, care pe vremea aceea îmi era iubit, mă ajuta și îmi plătea cursurile de canto și de pian, nu aveam niciun ban.

Îmi lansasem prima piesă și am mers la câteva emisiuni, dar nu mă regăseam deloc. Am început să bat pe la câteva studiouri din România, însă îmi spuneam ori că această carieră e grea. Unii îmi propuneau diverse lucruri pe care educația mea și conștiința nu m-ar fi lăsat să le fac nici dacă mâncam pâine goală toată viața.

A fost greu, extrem de greu, până într-o zi când am fost invitată la un concurs de dans, în juriu. Atunci mi-am dat seama cât lipici am la copii. Așa a venit ideea care mi-a schimbat viața în bine. Să îmi fac o școală de dans pentru copii, în Slatina, orașul meu natal. În prima zi au venit la deschidere 120 de copii. Am avut extrem de mult succes și apoi toate lucrurile s-au așezat”, își amintește Amme.

Amme, o influnecerita urmărită de 220k de oameni pe Tiktok

Amme vorbește despre piesa care-i place foarte mult, melodia dedicată tuturor femeilor care au fost rănite în dragoste. Abia în pandemie și-a dat seama că se poate promova mult mai mult online și așa a reușit să strângă, până acum, 240k de urmăritori pe Instagram.

“Ce mai vrei acum se numește piesa mea care a avut succes și pe radio. Este o melodie care îndeamnă femeile să plece din locul în care suferă. Slavă Domnului, eu sunt împlinită pe plan personal, însă în jurul meu văd multe femei care se complac în relații toxice. Și trebuie să știe să pună Stop! Viața este doar una și trebuia trăită la maxim, fără compromisuri, fără decizii pe care ulterior le regretăm. Prin piesa mea le amintesc femeilor cât sunt de puternice și că ele își pot schimba viața.

Întâi am fost un artist nedescoperit (râde, n. red.). După prea multe sacrificii și chin ca să ajung în lumea asta atât de frumoasă și totodată greu de pătruns, am decis acum 4 ani să iau o pauză și să mă promovez pe online. Tocmai începuse pandemia și în acea perioadă. Ușor ușor am crescut în cifre atât pe Instagram, unde mă urmăresc peste 240k și pe tiktok unde am strâns o comunitate de 220k. Este frumos să știi că ai oameni pe care contezi și care îți scriu că se trezesc și abia așteaptă să vadă ce postezi tu, că îi inspiri”, spune cunoscuta influenceriță.

De 10 ani iubește același bărbat, pe soțul ei

Din anul 2014, Amme trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soțul ei. Amândoi din Slatina, s-au plăcut de la început doar că fiecare era angrenat în altă relație. Au așteptat până s-au ”aliniat planetele”.

“Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste cu soțul meu din anul 2014. În februarie facem 10 ani de când am început împreună să clădim ceva frumos. Noi suntem din același oraș și eu, când eram mică, îl plăceam foarte mult pe el. Amândoi aveam însă câte o relație și nu era timpul potrivit pentru noi. Ulerior, când am ajuns în București, eram într-o relație ușor toxică și a apărut el. Când ne-am văzut prima dată așa, oficial, am avut fiori de-mi tremura corpul (râde, n. red.). A fost dragoste mare, cu peripeții, dar de când ne-am văzut prima dată am stat non-stop împreună, din prima zi.

Înainte, când ne certam, țipam unul la celălalt și ieșeau scântei. Acum ne-am maturizat, am evoluat. În urma terapiei îmi aleg cuvintele mai atent și am învățat să îi cer ce am nevoie. Înainte credeam că mi se cuvine și că el trebuia să înțeleagă ce am eu și să nu mă contrazică. De fel el cedează primul, este mai rațional și nu se enervează din orice” ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Amme.