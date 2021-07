, îndemnând PSD-ul să facă lobby pentru acest plan de redresare economică.

Cristian Ghinea, despre congresul PNL: “Să se termine odată acest coșmar”. Ce spune despre cum afectează acesta guvernarea

“Să se termine odată coșmarul acesta cu congresul PNL, afectează mult activitatea guvernului, am fi putut face mai mult. Când nu știi cu cine să vorbești, ba e unul, ba e altul, vorbești cu unul, apoi e altul suspicios, e principala sursă de tensiune.

Este clar că foarte multe lucruri se amână ca decizie pentru după congres și abia aștept să se termine. Și noi avem congres la USR-PLUS și nu e atât de grav. Ați auzit de scandaluri la noi?

La un moment dat USR-PLUS va trebui să facă o analiză detaliată, Dan Barna va trebui să prezinte un raport de progres cu ce a făcut la guvernare. S-a creat o mitologie că noi am promis ‘marea cu sarea’ și tot ce nu s-a întâmplat este vina noastră.

Simt că ni se reproșează că nu am livrat, oamenii au așteptări, fiecare are anumite priorități și încearcă să proiecteze ce nu s-a întâmplat pe noi. Și eu simt că suntem în întârziere, am avut 40 de angajamente de guvernare ale USR-PLUS, unele dintre ele s-au întâmplat.

Ioana Mihăilă a realizat săptămâna aceasta un angajament USR-PLUS cu lista de medicamente decontate, era o rușine că statul român nu avea așa ceva.

Noi trebuie să fim judecați în fața unei oglinzi, noi am promis niște lucruri foarte concrete, o parte dintre ele sunt prinse în PNRR, așa le-am anunțat încă de atunci.

Nu vom lua o decizie pe 28 august legată de rămânerea în coaliție, atunci va fi o primă discuție. Dacă ar fi după mine, dar eu sunt doar principalul autor al programului de guvernare și am participat la negocieri, eu sunt ok cu ce am livrat în sensul în care am pus sămânța.

Dacă în prima parte a anului viitor nu livrăm, atunci ar trebui să discutăm dacă mai stăm la guvernare sau nu. Altfel ni se reproșează că nu am livrat, nu putem să răspundem oamenilor fără să aruncăm coaliția în aer, noi ne vedem de treabă, nu stăm toată ziua în declarații”, a declarat Cristian Ghinea la Digi24.