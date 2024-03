Ianis Hagi a dezvăluit cui i-a dedicat golul marcat în Columbia – România 3-2! El nu se vede în afara lotului pentru EURO 2024: ”Crezi că se pune problema?”

, așa cum a făcut-o și tatăl său în perioada de aur a „tricolorilor”. Atacantul celor de la Deportivo Alaves a vorbit la finalul partidei și a făcut o dedicație.

Ianis Hagi, încrezător după Columbia – România 3-2. E sigur că nu va rata EURO 2024

Ianis Hagi a explicat care a fost diferența la aceste partide de pregătire: „Mă simt foarte puternic din punct de vedere fizic. Cred că de fiecare dată când am intrat pe teren, indiferent că a fost la echipa de club sau la națională, am jucat foarte bine. Nu cred că se pune problema de formă în ceea ce mă privește. Se vede când intru pe teren că sunt în formă”.

Întrebat de reporterul FANATIK dacă ar fi o mare dezmăgire pentru el să nu fie inclus în lotul de 23 de tricolori pentru EURO 2024, Ianis Hagi a răspuns foarte sigur pe el: ”Crezi că se pune problema? Voi să-mi spuneți! Se discută mult. Întrebați-l pe selecționer.

V-am spus cum mă simt eu și cred că v-am arătat și am demostrat pe teren, și la club și la echipa națională. Putem să luăm fiecare meci, să dezbatem cât vreți voi, eu îmi știu statisticile, știu ce am făcut, știu cum mă simt. Sunt mult mai puternic și mult mai bun decât înainte de accidentare. Ideea e să fiu pe teren!”.

Au fost două teste bune. În primul joc cu Irlanda de Nord a trebuit să-i desfacem, iar acum a trebuit să jucăm pe contraatac. E prima dată când am jucat optar la națională. Cei din staff știu că am mai jucat pe poziția asta la Rangers și în Belgia” – Ianis Hagi, mijlocaș România

„Dedic golul surorii mele, este ziua ei”

Fiul „Regelui” i-a dedicat reușita Kirei, care a împlinit 27 de ani chiar în ziua meciului cu sud-americanii: „Dedic golul surorii mele, este ziua ei astăzi. Pentru echipa națională orice reușită mă face mândru. Când reușesc să am și familia alături de mine, este clar o motivație în plus”.

Ianis speră că va fi titular la Campionatul European, : „Ce depinde de mine fac, apoi mingea este altundeva. Eu îmi aștept șansa. Mister deja îmi știe mentalitatea, a fost în ianuarie să vorbească și cu clubul meu să vadă situația mea, a înțeles situația. .

Regretă împrumutul la Alaves? „Mi-a mers bine până în decembrie”

Ianis Hagi începe să își pună întrebări dacă a fost o alegere bună să plece în Spania: „Eu mai mult decât să fiu pregătit și să joc, nu cred că pot schimba mai mult. Eu am luat o decizie în vară pe care am fost forțat să o iau și mi-a mers bine până în decembrie, apoi din decembrie situația nu este extraordinară, însă de jucat am jucat”.

Hagi Jr. e : „Noi vrem să ieșim din grupe de la EURO. Este obiectivul nostru. Știm că putem face asta”, a declarat Ianis Hagi.

