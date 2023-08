Giani Kiriță, analiză la sânge după Dinamo – Botoșani. Cei 3 jucători remarcați

Giani Kiriță a analizat prestația fostei sale echipe în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul mijlocaș al lui Dinamo este mulțumit de echipă I. Dinamo a învins-o pe Botoșani cu 1-0 pe teren propriu și a urcat până pe locul 14, peste Poli Iași și FC Botoșani.

Dinamo începe să dea semne de viață

“În prima repriză am avut doar un șut pe poartă, nu trebuie să ne ascundem după degete. În a doua repriză am început să jucăm fotbal, am început să punem presiune. Mi-a plăcut foarte mult acest băiat, Politic, a fost singurul care a luat acțiuni pe cont propriu. A verticalizat mult.

A luat acțiuni pe cont propriu, asta înseamnă că are personalitate. Se vede calitatea lui. Mai ții minte când m-ai întrebat despre el? Și am zis hai să-i dăm timp să vedem despre ce e vorba. Hai să nu ne grăbim. E un meci cu o echipă slabă, doar că vreau să spun următorul lucru”, a declarat Giani Kiriță.

Dinamo poate respira după prima victorie de la revenirea în Liga I. Elevii lui Burcă au învins printr-un autogol al lui Ducan și au ajuns la 4 puncte în campionat. Victoria trupei din Ștefan cel Mare vine după ce etapa trecută au reușit să obțină și primul punct din actualul sezon, după 1-1 pe terenul celor de la U Cluj.

Burcă, cheia revenirii lui Dinamo

“Este ca o gură de oxigen pentru Dinamo. Aceste trei puncte sunt meritate. Mai am ceva de spus. Mi-a plăcut foarte mult fundașul central. Mi-a plăcut, mi s-a părut ca jucat simplu, mi s-a părut ca jucat ce trebuie. Dar încă odată, mă repet, este doar un simplu meci, cu cea mai slabă echipă din campionat. Dar foarte bine a jucat, a jucat simplu.

Și ai văzut ce înseamnă să schimbi, pentru că Burcă fix asta a făcut. Nu poți să bagi doi fundași centrali, tineri, care nu au experiență. Pentru că te curăță. Și asta s-a întâmplat. Burcă a schimbat. A pus doi fundați centrali cu experiență. Și încă un remarcact pe care l-am avut, pe Moura. Extraordinar a jucat fără greșeală. A dat tonul echipei la ce înseamnă agresivitatea aia pozitivă” a declarat Giani Kiriță pentru FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo a început slab actualul sezon de Liga I. A înregistrat 3 înfrângeri în primele 3 partide, însă nu s-au lăsat descurajați. Formația lui Burcă au continuat să joace un fotbal plăcut ochiului și au reușit să se desprindă de pe fundul clasamentului. 4 puncte au strâns în ultimele două partide din campionat.

FC Botoșani devine astfel noua lanternă roșie a campionatuului. Moldovenii au două puncte după primele 5 meciuri și rămân singura echipă din Liga I fără nicio victorie. Moldovenii au reușit să strângă cele două puncte și cu Petrolul, scor 1-1. Pentru Botoșani urmează partida cu Oțelul.

