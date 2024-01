Giani Kiriţă, despre transferurile lui Drăguşin şi Moldovan: „Vom vedea dacă vor juca!”

România a avut parte de două transferuri bombă în această perioadă de mercato, ambele dezvăluite în exclusivitate de FANATIK: și

Transferurile lui Drăgușin și Moldovan, sub lupa lui Giani Kiriță

Radu Drăgușin este cel mai scump fotbalist român transferat vreodată. Tottenham a plătit 25 de milioane de euro pentru a îl lua de la Genoa, iar suma poate ajunge la 31 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.

În schimb, pentru a face trecerea din Giulești pe Wanda Metropolitano, lui Horațiu Moldovan Atletico Madrid i-a plătit clauza de 800.000 de euro.

„În primul rând Drăgușin pentru fotbalul românesc și pentru el e un plus mare de tot. E un salt foarte mare. El nu trebuie decât să demonstreze că a ajuns acolo și poate să joace la Tottenham.

Moldovan tot pentru imaginea noastră ca și fotbal e foarte binevenit și pentru el un transfer bun. Vom vedea dacă vor juca. E foarte important să joace.

Ca portar mai merge să nu joci, dar ca jucător de câmp nu prea merge”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se vede luni, marți și vineri, de la ora 10:30, exclusiv pe

„Suntem un popor de hateri”

Și un alt mare fost fundaș al României e încântat de transferurile lui Moldovan și Drăgușin. Este vorba despre .

„Și eu la fel, mi-am văzut cruce când am văzut (n.r. când a văzut criticiile despre transferul lui Moldovan). Nu poți să fi întreg la cap să crezi că un fotbalist poate să rateze oportunitatea, din Liga 1 vorbesc. Am văzut și eu declarații, eram pe internet de dimineață și am văzut un colaj cu comentarii ale diverșilor oameni, privitori.

Că merge acolo, că o să fie rezervă, că freacă banca. Băi, oameni buni, ce vorbim. Să fii la un club de top 3 din Spania, unul dintre cele mai mari din lume. Suntem un popor de hateri. A plecat Pantelimon la City, rezervă, are câteva titluri.

Ajungem ca anul 2024 să fie anul renașterii cumva, suntem la EURO 2024, a plecat Drăgușin, vine surpriza asta plăcută cu Moldovan. Să vii să fii hater”, a spus Florin Gardoș.

Giani Kirita, ANALIZA TRANSFERURILOR lui Radu Dragusin si Horatiu Moldovan