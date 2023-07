Giani Kiriță mușcă din Dinamo după 1-2 cu FCSB: “Neputință! E de Liga 2”

Au trecut doar două meciuri din SuperLiga și Dinamo nu a obținut niciun punct. Ce-i drept, ”câinii roșii” nu s-au făcut de râs cel puțin pe tabelă, după 0-2 cu Universitatea Craiova și 1-2 cu FCSB, însă jocul echipei lasă de dorit. Mai mult, Giani Kiriță crede că jucătorii actuali sunt de liga secundă, astfel că perspectivele celor de la Dinamo nu sunt tocmai îmbucurătoare.

Giani Kiriță mușcă din Dinamo după 1-2 cu FCSB

”Chiar dacă în sufletul meu știți foarte bine că voiam să vorbesc de Dinamo la superlativ. Din păcate, Dinamo la ora actuală este o umbră, este o echipă de liga a doua. O echipă de jucători adunați de pe undeva, puși acolo, în care FCSB-u efectiv s-a distrat. Am văzut o echipă a FCSB-ului care s-a antrenat pentru meciul cu bulgarii, o spun cu tristețe. Când e de spus adevărul trebuie să o spunem.

Dezamăgit total. Merg pe stradă, lumea mă întreabă pe mine. Giani, ce o să facem? Și le-am spus același lucru, băi fraților, ok, e un plus că am revenit în Liga 1. Foarte bine, toate meritele Dinamo, Ovidiu, dar ce facem după? Iar suntem ciuca bătăilor? Ok, mai ales în meciurile importante, o să vină FCSB, CFR, Rapid, iar o să luăm bătaie, o să fim umiliți?

Pentru noi ca dinamoviști tot umilință e, că e bătaie, nu contează că e 2-0, că e 3-1. Noi când batem? Ce facem mai departe? Fotbalistic a fost un nivel slab, mă uitam minutul 40 să nu ai agresivitate, o alunecare. Poate Ovidiu Burcă le-a spus să fie agresivi, dar unde-s jucătorii ăia care se unesc măcar să aibă agresivitatea, chiar dacă-s copii. Erau toți albi la față, erau timorați”, a transmis Giani Kiriță.

În discuție a intervenit Bănel Nicoliță, care a încercat să le găsească circumstanțe atenuante dinamoviștilor. ”Au dat de o echipă foarte puternică, care nu le-a dat nicio șansă. Degeaba sunt agresivi, că nu mai prind găina (n.r. mingea de fotbal)”, a transmis Bănel. ”Ai dreptate, dar agresivitatea nu ți-o ia nimeni, Bănele. De aia am fost acolo”, a replicat Giani Kiriță.

Fostul mare jucător al lui Dinamo a insistat asupra faptului că , agresivitate care a lipsit cu desăvârșire jucătorilor de la Dinamo în meciul pierdut aseară contra celor de la FCSB, scor 1-2. Fostul fotbalist susține că îi este rușine să se întâlnească pe stradă cu foști rivali de la Steaua sau FCSB, pentru că ar râde de el.

ok nu ai valoare, dar compensează cu ceva. Din păcate în meciul de aseară nu mi-a plăcut niciun jucător. În momentul în care portarul e cel mai bun om al meciului înseamnă că am spus tot, am simțit neputință, nu mi-a plăcut deloc. Toți vorbesc cu mine, ies în oraș, mă văd cu Bănel, nu vreau să-l salut, mă întorc cu spatele să nu mă vadă. Glumesc. Neputință totală!”, a răbufnit Kiriță. Concluzia a tras-o tot ”rivalul” Bănel Nicoliță: ”În prima repriză nu se supăra nimeni dacă era 5-0”.

