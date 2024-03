Tatuajele lui Giani Kiriță sunt celebre în lumea sportului, iar specialistul FANATIK a dezvăluit și povestea din spatele lor. Legenda „câinilor roșii” a avut parte de un episod amuzant în vestiarul lui după unul dintre primele astfel de „însemne”.

Giani Kiriță, povestea tatuajelor. „La primul am aflat că nu există R în limba chineză. Semăna cu o pisică sugrumată. Eram cobai și m-au luat frisoanele”

Primul tatuaj al lui Giani Kiriță are o însemnătate mare pentru legenda din Ștefan cel Mare, însă și o poveste amuzantă în spate. Specialistul FANATIK a întrebat în restaurantele chinezești cum se scrie Roxana în chineză pentru a-și tatua numele fetei lui pe piele.

ADVERTISEMENT

după unul dintre primele tatuaje, făcut chiar în România. Acesta a ajuns să îl ascundă în totalitate pentru a nu mai fi țința glumelor din vestiar.

„Primul tatuaj l-a făcut acum 24 de ani cu numele fetiței mele în chineză. Am alergat la două restaurente chinezești să întreb cum se scrie Roxana în chineză. M-am dus pe la ospătari, până la urmă am înțeles că r-ul nu se scrie în chineză și scrie oxana.

ADVERTISEMENT

De acolo a plecat pasiunea până astăzi. Sunt plin, nu țin minte numărul pentru că sunt legate și au câte o poveste. Cea mai spectaculoasă poveste o zic acum, o să rădeți. După ce mi-am tatuat numele fetiței am vrut să îmi fac ceva ce inspiră Dinamo, forță, putere.

Venise un băiat de afară, Sergiu îl chema și zic: «Vreau și eu ceva putere / Giani te văd cu o pumă neagră, fioroasă cu niște colți». M-am dus printr-o garsonieră din Berceni, pistolul de tatuat zici că era injecție. M-am dus a doua zi în vestiar la Dinamo și am intrat mândru, nu exista tatuaj la noi”, a declarat Kiriță.

ADVERTISEMENT

Giani Kiriță: „Eram cobai și m-au luat frisoanele”

„Se uită ăștia la mine și zic: «Băi, Giani, ce-i asta?/ Nu vezi că e o bagheră agresivă/ Frate arată ca o pisică sugrumată». Când mi-a zis așa m-am transformat, l-am sunat pe Sergiu și a zis: «Îți fac acum un dragon». Mi-a băgat o coadă de crocodil cu flăcări, ceva rău.

Am poză când aveam tatuajul ăsta, râzi de mori. A făcut de plăcere că eram cobai, eram singurul lui client pe ziua aia. Doare foarte tare, durează și șașe ore să îți lucreze o jumătate de mână. Odată am zis să termine toată mâna să termin cu durerea și după am intrat în frisoane.

ADVERTISEMENT

Acum se fac calitativ, un dragon ar costa de la 5.000 de euro în sus”, a spus Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune difuzată pe FANATIK.RO, de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Cand si-a facut Giani Kirita PRIMUL TATUAJ: “AM FOST LA RESTAURANTE CHINEZESTI”