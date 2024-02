Giani Kiriță dialog în direct cu Mutu despre vestiarul lui Dinamo. „Când o aveai pe 16 metri, sărbătoream deja golul cu Mihali”

Giani Kiriță a făcut . Cei doi și-au adus aminte de momentele frumoase de la Dinamo.

Giani Kiriță, dialog de milioane cu Adi Mutu la Fanatik SuperLiga: „Stăteam cu Gică Mihali și băteam cuba că știam că e gol”

Giani Kiriță i-a adus aminte fostului mare atacant de vremurile bune din Ștefan cel Mare: „Cât am jucat împreună la Dinamo cu Gică Mihali, când aveai mingea pe 16 metri noi deja ne bucuram, ca să știi.

Stăteam acolo, băteam cuba că știam că e gol. La modul cel mai sincer acuma. Nu glumesc. Gata, lovitură liberă. Îi ziceam lui Gică: ‘Ăsta-i gol. Stăm și noi liniștiți’.

Adrian Mutu a povesti cu zâmbetul pe buze: „A fost sezonul ăla în care am dat foarte multe goluri. Cred că am dat vreo 8 sau 10 goluri din lovitură liberă. Atunci când am avut 18 goluri în 18 meciuri”.

Giani Kiriță și Adi Mutu, terorizați de Jean Vlădoiu la Dinamo: „Ne omora la antrenamente”

Adi Mutu și-a adus aminte cum toți puștii de la Dinamo încercau să îl facă golgheter pe Vlădoiu: „Noi avem multe la Dinamo. Se formase un nucleu important. E și Giani acolo în studio și poate să vă zică. Îl aveam vârf pe Jean.

În fiecare meci în care Jean juca titular, noi jucam prima oară pentru Jean să dea el gol și dup-aia dădeam și noi. Era un tip… Ne omora la antrenamente. Îți aduci aminte Giani?”.

Mutu a povestit în continuare cu mult umor: „’Vedeți să dea Jean gol să stăm și noi liniștiți săptămâna viitoare’. Ne certa că de ce nu îi dăm pase, că de ce n-a dat gol. Jean era un vârf care trăia pentru goluri. Dacă nu dădea murea.

Noi toți ăștia din garda nouă, mai tineri, jucam pentru el tot meciul să dea el gol. Toți apoi am ajuns fotbaliști importanți la echipa națională. Toți jucam pentru el să avem săptămâna viitoare foarte liniștită”.

În caz contrar, Mutu era printre clienții preferați ai lui Jean Vlădoiu: „Altfel era… Ne omora. Ne lua pe toate părțile, ne mai înjura… Briliantul lui cutare, nu-mi dai pase, nu-mi dai alea… Mamă, era…”, .

Giani Kiriță și Adrian Mutu, amintiri din vremurile de aur la Dinamo