Fostul fotbalist are 44 de ani în buletin, dar nu își arată deloc vârsta. Puțini știu că are și o fiică, Roxana, care atrage imediat atenția cu frumusețea ei. Însă, Giani Kiriță și fiica lui au ajuns să nu mai vorbească deloc timp de un an.

Acum, Roxana este cât se poate de fericită. Trăiește alături de soțul ei o frumoasă poveste de dragoste și s-a împăcat și cu tatăl ei celebru. Lucrurile au stat totuși altfel în urmă cu câțiva ani.

Fostul fotbalist și-a dorit ca fiica lui să meargă la facultate, imediat după terminarea liceului. Roxana avea alte planuri, la care nu a vrut să renunțe deloc. Așa a ajuns să plece din țară și să rupă legătura cu Giani.

Giani Kiriță și fiica lui, Roxana, nu și-au vorbit timp de un an!

Din fericire, se pare că acum cei doi au o relație strânsă, iar Giani își iubește enorm fiica. Chiar și așa, a rămas cu un regret în suflet, considerând că a trecut prea mult timp fără să comunice.

“Chiar n-am vorbit cu ea un an de zile, e Berbec la fel ca mine. Mi-a spus că nu vrea să facă facultatea, că vrea să facă școala de make-up. Nu m-a ascultat, a plecat în Anglia cu iubitul ei, acolo unde n-a mai dovedit nimic”, a recunoscut fostul fotbalist, la Vorbește Lumea.

Cu toate că se afișează adesea cu tinere de vârsta Roxanei, Giani Kiriță nu se ferește să recunoască acest lucru. El a mai povestit și cum a reacționat când a aflat că fata lui are iubit.

“N-am iubită, am avut. Fata mea e la fel ca mine, pe caterincă. Mă lasă în pace. Știam că o să vină și momentul ăsta. L-am invitat la o cafea, l-am întrebat în ce zonă stă și i-am spus: ai grijă. A înțeles ce avea de înțeles”, a mai declarat Giani.

Fostul fotbalist, umilit la TV de Andreea Tonciu

Cu toate că se laudă des cu femeile care îi trec prin pat, se pare că performanțele lui Giani nu sunt atât de strălucite în dormitor. Sau, cel puțin așa susține Andreea Tonciu.

„Giani Kiriță a fost! Nu știi și tu că aștia cu mușchi nu fac mare lucru în pat?!”, a spus vedeta la Pro TV, când a fost întrebată de Cătălin Măruță care a fost cel mai plictisitor iubit din trecut.

