Giani Kiriță, strigăt de disperare după ce Dinamo a fost „furată” la Sepsi: „Nicolescu e un mielușel, trebuie să muște din arbitri!”

Zeljko Kopic a debutat cu stângul pe banca lui Dinamo. La Sf. Gheorghe, „câinii” au pierdut cu 1-2 meciul cu Sepsi și mai au doar un punct avans față de FC Botoșani, echipa de pe ultimul loc. Roș-albii au fost dezavantajați și de arbitri, dar Giani Kiriță nu e de acord cu

Giani Kiriță, nervos după Sepsi – Dinamo 2-1. Tunurile pe Andrei Nicolescu: „N-are atitudine”

Dinamo a plecat învinsă și de la Sf. Gheorghe, dar a fost dezavantajată și de brigada condusă de Radu Petrescu. Lui Giani Kiriță nu i-a plăcut modul în care Andrei Nicolescu a comentat arbitrajul.

ADVERTISEMENT

„Mă uitam la Andrei Nicolescu, e prima dată când apare să apere clubul, dar o face foarte timid și nici măcar nu îi stă bine. Nu îi stă bine să facă asta. El trebuie să aducă jucători, să facă alte lucruri. Trebuie un om cu atitudine să îi ia apărarea lui Dinamo. El n-are atitudine pentru Dinamo să iasă la TV și să spună asta.

Și când o spune, o spune foarte timid. Cum făceam jocurile în curtea școlii și făceam echipele, venea unu și spunea ‘Vreau și eu să joc’. ‘Hai, mă, dă-i drumul de aici’”, a tunat Giani Kiriță,

ADVERTISEMENT

„E timid, n-are fizic, n-are sufletul lui Dinamo”

„E timid și nu îi stă bine, nu are atitudine, nu are fizic, nu are sufletul lui Dinamo ca să poată să apere Dinamo . În momentul când aperi un club trebuie să fii cu sufletul acolo. Să crezi în ceea ce spui, mai ales când ai argumentul suprem. Când ai un penalty clar.

Domnilor arbitri, dacă avem VAR, dați penalty! Mergeți, vedeți și dați penalty. Aici e Dinamo! Să se simtă până la oameni. Nu vii într-o disperare și spui că Dinamo nu va retrograda, ca un copil. Ia-ți om care să apere clubul!

ADVERTISEMENT

Oamenilor ăstora le dăm pe tavă ce trebuie să facă și ei nu înțeleg că Dinamo trebuie să fie apărată de oameni care au făcut performanță la Dinamo.

(n.r. – Dacă te duci acolo, muști din cei care dezavantajează Dinamo?) Cu siguranță, da! 100%. Am apărat Dinamo și ca fotbalist, cum să nu îl apăr? Și îl voi apăra toată viața.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă e Dinamo furată de arbitri, dar aseară a avut penalty și nu s-a dat. Dar dacă nu ai un om în club care să te apere, să iasă în presă, să iasă pe TV și să spună Domnilor, ăsta e penalty, dați-l! Dar dacă ieși cu vocea sugurmată, ca un copil, că ‘Dinamo nu retrogradează, a fost penalty…’

Fără atitudine, s-a simțit că n-are Dinamo în suflet. Noi le simțim.”, a adăugat fostul căpitan al „câinilor”.

În fiecare luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI se vede LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Giani Kiriță, strigăt de disperare după ce Dinamo a fost „furată” la Sepsi: „Nicolescu e un mielușel, trebuie să muște din arbitri!”