Andrei Nicolescu, mesaj extrem de violent la adresa arbitrilor: „Stați liniștiți, Dinamo are sânge în instalație și nu va retrograda!”

Andrei Nicolescu a spus că de-a lungul campionatului au fost mai multe decizii greșite ale arbitrilor luate împotriva lui Dinamo, iar el cere doar ca echipa să fie arbitrată corect și serios.

Andrei Nicolescu, mesaj extrem de violent la adresa arbitrilor

Andrei Nicolescu a fost nervos la finalul meciului dintre Dinamo și Sepsi și a avut un mesaj extrem de violent la adresa arbitrilor după :

„Mă frustrează atitudinea domnilor arbitri. Se fac de râs, își fac de râs meseria. Noi avem slăbiciunile noastre, dar am avut două penalty-uri la VAR.

E frustrant și e o rușine ce s-a întâmplat. Mesajul meu e: ’Domnilor arbitri, stați liniștit, că echipa asta Dinamo, pe care vreți să o retrogradați, are sânge în instalație și se va salva’.

Ne dorim să primim ce ni se cuvine. Dați-ne ce ni se cuvine. Domnilor arbitri, meseria e a voastră și trebuie să o respectați. Primul penalty e cel puțin indubitabil”.

„E foarte frustrant pentru noi!”

„Noi suntem luați la și alții. Nu se mai analizează atent, pentru că suntem luați la și alții. Nu se poate să tratați unele echipe preferențial, iar pe alții astfel.

Am tot încercat să nu vorbesc despre asta, am spus că nu face bine competiției. Dar e foarte frustrant pentru noi, pentru fani, pentru jucători, pentru toată comunitatea fotbalistică din România”, .

„Noi suferim, am primit două goluri pe faze la care am greșit. Vrem să primim doar ce e pentru noi, atât! Am un sentiment foarte bun cu noul antrenor, vom face schimbările de care e nevoie.

Trebuie să fim în aceeași categorie cu restul echipelor. Dacă în continuare vom fi frustrați pe faze de arbitraj, stați liniștiți, pentru că Dinamo nu retrogradează anul ăsta”, a mai spus administratorul special al lui Dinamo.