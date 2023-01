Gianluca Vialli şi momentul în care a schimbat istoria Premier League! Cum i-a forţat plecarea lui Dan Petrescu de la Chelsea

Fotbalul mondial este în doliu, după ce . Fostul internaţional italian a reuşit să se facă remarcat şi ca antrenor, în special la Chelsea, iar o decizie luată pe 26 decembrie 1999 l-a făcut să intre în istoria Premier League.

Gianluca Vialli, primul antrenor care a folosit un “11” doar cu străini în Premier League

Etapa de Boxing Day a sezonului 1999-2000 i-a adus un loc în istoria lui Gianluca Vialli. În meciul Southampton – Chelsea 1-2, italianul a decis să trimită pe teren un prim “11” format doar din jucători străini. Era prima oară când niciun fotbalist englez nu se regăsea în formula de start a unei echipe din prima ligă a Angliei.

Printre cei 11 jucători aleşi de Gianluca Vialli s-a numărat şi Dan Petrescu. Golurile victoriei au fost marcate de Tore Andre Flo, iar în defensivă a debutat Emerson Thome, jucător adus de la Sheffield Wednesday cu trei zile înaintea meciului cu Southampton.

Primul “11” al lui Chelsea în meciul cu Southampton: De Goey – Petrescu, Thome, Leboeuf, Babayaro, Ferrer – Deschamps, Poyet, Di Matteo, Ambrosetti – Flo. Pe banca de rezerve a londonezilor se afla John Terry, care abia împlinise 19 ani pe 7 decembrie.

Gianluca Vialli şi Dan Petrescu, contre la Chelsea. Prietenia s-a transformat în război

Gianluca Vialli a fost transferat de Chelsea în vara lui 1996, iar în februarie 1998 a fost numit antrenor-jucător al echipei. A fost momentul când relaţia de prietenie cu Dan Petrescu s-a rupt, iar internaţional român a trăit un calvar în ultimii doi ani petrecuţi pe “Stamford Bridge”.

Picătura care a umplut paharul a venit în aprilie 2000, când Gianluca Vialli l-a lăsat pe bancă pe Dan Petrescu la returul cu Barcelona din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. La următorul meci, o înfrângere cu Manchester United în campionat, fostul internaţional român a fost reintrodus în primul “11” şi a marcat în poarta “diavolilor”. “Bursucul” nu s-a bucurat deloc la gol, ca mai apoi să fie considerat de Vialli ca principal vinovat pentru înfrângere.

Dan Petrescu nu a mai jucat niciun meci pentru Chelsea după acest moment, iar în vara lui 2000 a fost vândut la Bradford. Într-un interviu acordat în presa din Anglia, în 2002, actualul antrenor al lui CFR Cluj a dezvăluit cum s-a produs ruptura.

“S-a schimbat după ce a devenit antrenor”

“În fiecare sezon, Vialli îmi spunea că nu voi juca şi mereu am rămas să lupt pentru locul meu. Aşa au trecut aproape trei ani, iar sfârşitul meu la Chelsea a venit pentru că nu-mi doream încă un an aşa. Nu am putut înţelege. Am fost buni prieteni pe vremea când el era jucător.

S-a schimbat după ce a devenit antrenor şi nu a mai avut o relaţie bună cu nimeni. Jucasem în 15 meciuri din Champions League şi m-a durut că nu am mai evoluat în cea mai importantă partidă. Nu mi-a dat nicio explicaţie. Am aşteptat să-mi spună, dar nu a făcut-o niciodată”, spunea Dan Petrescu.

Prima legătură dintre Dan Petrescu şi Gianluca Vialli a apărut pe 29 martie 1989. Atunci, “Bursucul” a debutat în naţională, într-un amical contra Italiei. Tricolorii s-au impus cu 1-0, în urma golului marcat de Ioan Ovidiu Sabău, iar cei doi viitori colegi şi inamici la Chelsea au fost integralişti la partida jucată la Sibiu.