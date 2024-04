Gică Craioveanu, avertisment pentru Petev înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova: „Așa nu avem nicio șansă”

Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova este ultima șansă pentru titlu a „alb-albaștrilor”, iar Gică Craioveanu își dorește o schimbare de atitudine în rândul jucătorilor. FANATIK a aflat că „Grande” va fi în tribunele Arenei Naționale.

Avertismentul lui Gică Craioveanu înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova: „Așa nu avem nicio șansă”

Eliminarea din Cupa României Betano a provocat o mare dezamăgire pentru Gică Craioveanu, însă „Grande” speră până la final în șansele pentru titlu. Acesta își dorește să vadă o altă atitudine din partea elevilor lui

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu spune că „alb-albaștrii” nu vor avea nicio șansă în fața liderului, dacă vor păstra aceeași atitudine din partida cu Oțelul Galați. Antrenorul bulgar nu se va putea baza pe

„Nu ajungem într-un moment bun, înfrângerea cu Oțelul afectează foarte mult moralul echipei. Eram pe val, am jucat bine la Cluj, am avut o repriză secundă foarte bună cu Rapid. Nu am înțeles meciul cu Oțelul, nici după 24 de ore nu îl înțeleg.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce au vrut să facă, care a fost planul tactic al meciului, ce s-a așteptat de la acest meci. Dacă atitudinea este bună lumea pleacă mulțumită de la stadion, indiferent dacă lucrurile ies mai bine sau nu.

Nu avem nicio șansă, dacă va exista atitudinea de la meciul cu Oțelul, deci absolut nicio șansă. Băieții ar trebui să se motiveze, joacă pentru ultima speranță la titlu. Nici FCSB nu traversează cea mai bună perioadă, tocmai de asta ar trebui să ne dea mai mult moral”, a spus Craioveanu.

ADVERTISEMENT

Mesaj mobilizator pentru Universitatea Craiova: „Au în spate o întreagă Oltenie fotbalistică”

așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gică Craioveanu a vorbit despre absența din tabăra „roș-albaștrilor” și are un mesaj mobilizator pentru oltenii de la Universitatea Craiova.

Din informațiile FANATIK, Gică Craioveanu va fi în tribunele Arenei Naționale pentru derby-ul cu FCSB. Acesta este un adevărat „talisman” pentru Universitatea Craiova, ținând cont că oltenii nu au pierdut niciodată în acest sezon, atunci când fostul atacant a fost aproape de jucători.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fie o atitudine total diferită. Vor fi foarte mulți olteni în tribune, publicul este conștient că este ultima șansă a echipei să facă ceva mare. Baiaram este într-o formă foarte bună, inclusiv pe Ivan l-am văzut cum am vrut să îl văd, mai puțin cu Oțelul.

Și Mihai cred că va da o motivație extra, mă refer la o posibilă primă specială. Sunt motive mai mult decât suficiente, pentru a juca cu ambiție și a face un rezultat bun. Băluță nu este o pierdere mare pentru ei, dacă îmi spuneai despre Olaru sau Coman spuneam că da. Alex este un fotbalist bun, dar nu cred că FCSB depinde de jocul lui. Nu cred că este decisiv pentru ei.

Să fie cei care au fost, atunci când au fost motivați. Să știe că au în spate o întreagă Oltenie fotbalistică, de ei depinde unde vor juca anul viitor: în cupele europene sau în amicale. Nu prea ai ce să le transmiți, motivația este adversarul și miza jocului.

Nu trebuie să vorbești mult cu un jucător, este părerea mea personală. Trebuie să dai două, trei detalii inspirate. Sper să fie și Mister inspirat în alegerea echipei și asta este un factor important”, a declarat „Grande” pentru FANATIK.