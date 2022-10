Gică Craioveanu, îngrijorat de situația de la Universitatea Craiova: „Jocul nu este limpede”. Ce spune despre Mirel Rădoi. Exclusiv

Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii nu traversează cea mai bună perioadă în SuperLigă. Jucătorul emblematic al „Știinției” este de părere că Universitatea Craiova a avut de suferit din cauza accidentărilor dese.

Gică Craioveanu știe ce îi lipsește Universității Craiova: „Vestiarul are tot timpul nevoie de un lider”

Pentru , care se va juca duminică, de la ora 18:15, pe stadionul „Francisc von Neuman”. Înaintea partidei din campionat, Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii au avut de suferit din cauza accidentărilor.

„Ce să spun, sunt momente bune și momente mai puțin bune. Nu este limpede jocul și asta mă preocupă, pentru că echipa nu trece prin cea mai bună perioada ca joc. Cu tot respectul pentru FC Argeș, care este un club istoric și la care a jucat un mare fotbalist (n.r. Nicolae Dobrin), dar joci la titlu nu îți permiți să pierzi aceste meciuri.

Jocul este preocupant câteodată. Nu știu care poate să fie problema, absențele de multe ori și presiunea care există la echipă, există o oarecare presiune și publicul din Craiova vrea rezultate și fotbal. Așa i-am obișnuit de când erau mici, cu Ion Oblemenco, Balaci și mulți alții”, a spus Gică Craioveanu.

Legenda „Științei” este de părere că are nevoie de un lider, care să coordoneze echipa. Gică Craioveanu crede că „Știința” are nevoie de un conducător în teren precum fostul căpitan al Barcelonei, Carles Puyol.

„Nu prea mai este un lider, la un moment dat credeam că este Mateiu, după am crezut că este Ivan. Pentru mine de exemplu, lider este un jucător cum a fost Carlos Puyol la Barcelona. Vestiarul are tot timpul nevoie de un lider, care în momentele importante, grele să știe să tragă echipa după el. În momentul acesta, Mirel Rădoi este liderul. Am fost la Craiova și am văzut că toată lumea vrea poze cu Mirel”, a declarat fostul mare atacant al oltenilor.

Cum vede Gică Craioveanu lupta pentru titlu în SuperLigă: „Este una dintre favorite în momentul acesta”

Gică Craioveanu crede în șansele la titlu ale Universității Craiova, care ocupă poziția a cincea în SuperLigă, cu 21 de puncte. Fostul mare atacant al oltenilor o vede pe Farul Constanța una dintre favoritele din acest sezon și admiră munca depusă de Gheorghe Hagi la formația de la maluo mării.

„Șanse sunt pentru titlu, dar nu văd nicio echipă așa… Farul îmi place, sincer. Hagi a făcut o treabă foarte bună acolo, cu puțini jucători cunoscuți, dar care au vor să joace un fotbal plăcut ochiului.

Este o echipă ofensivă și au ajuns la un nivel foarte bun, au încredere în ei. Poate să fie o candidată la titlu, dar poate Gică o să zică că este prea devreme. Eu zic că este una dintre favorite în momentul acesta, cum poate să fie și Rapid, CFR Cluj și FCSB, dacă va intra în play-off”, a declarat Gică Craioveanu.

Universitatea Craiova și Farul Constanța au oferit publicului unul dintre cele mai interesante partide din SuperLigă. Pe stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu-Severin, oltenii au reușit să se impună cu 4-3 în fața trupei antrenate de Gheorghe Hagi, chiar dacă elevii lui Mirel Rădoi au fost conduși cu 3-1.

„În momentul acesta, Farul este cea mai în formă echipă și cea mai dificilă de bătut. Noi i-am bătut într-un meci senzațional, care cred că este unul dintre cele mai bune meciuri pe plan ofensiv al echipei și al campionatului. Șapte goluri superbe, deci s-a văzut altceva. S-a văzut un meci de fotbal cum vezi în afară”, a spus legenda Universității Craiova,