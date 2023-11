Gică Craioveanu nu concepe ratarea calificării înainte de meciul cu Israel: „Cea mai mare dezamăgire după Revoluție”

despre marele meci dintre Israel și România. Fostul membru al „Generației de Aur” vine cu dezvăluiri de ultimă oră din sânul echipei naționale.

Gică Craioveanu îi îmbărbătează pe jucători înainte de Israel – România: „Nu cred că putem pierde”

Gică Craioveanu este unul dintre cei mai optimiști foști mari jucători ai României : „Urmează cele mai grele meciuri din această campanie. Nu cred că putem pierdem cu Israel. Motivația este una uriașă, atmosfera e foarte bună și echipa a început să arate cât de cât mai bine ca exprimare”.

ADVERTISEMENT

Craioveanu a comentat și înfrângerea surprinzătoare a israelienilor la Priștina: „Kosovo nu e un adversar slab și au demonstrat asta cu Israel. Mie mi-a plăcut meciul nostru cu Kosovo pentru atitudinea pe care au avut-o băieții. Repriza a doua am jucat bine, am ratat 11 metri. S-a văzut că echipa își dorește și pentru mine asta e cel mai important.

Chiar dacă nu ies lucrurile, atitudinea pozitivă e un lucru foarte bun. Asta e cheia și la meciul cu Israel. Ei nu știu dacă vor putea face asta, dar sunt totuși un popor mândru, cu un orgoliu imens. Lucrurile care se întâmplă acolo îi afectează cu siguranță. Asta cred că s-a întâmplat și la ultimul meci”.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu spune că naționala României și-a găsit drumul: „În sfârșit”. A marcat împotriva Israelului

Gică Craioveanu nu a trecut însă definitiv peste semieșecul de la Budapesta: „Echipa României cred eu că a găsit în sfârșit un drum cât de cât pozitiv, ascendent, chiar dacă eu continui să cred că s-a jucat foarte slab cu Belarus. Cu Andorra s-a jucat bine. S-a văzut o schimbare în mentalitate și în abordarea meciului”.

Fostul mare internațional român își aduce aminte de meciul pe care l-a disputat în Israel și consideră că e un mare avantaj că nu jucăm în „Țara Sfântă”: „Contează mult și că nu joacă la ei acasă. Atmosfera ar fi fost una total diferită. Eu am jucat la Tel Aviv, am făcut 1-1 în 1996, a fost o atmosferă incredibilă și chiar am reușit să marchez. Lumea e pasionată de fotbal și îi influențează pozitiv pe jucători și pun presiune suplimentară pe adversari.

ADVERTISEMENT

O să fie și foarte mulți suporteri români, dar nu cred că o să fie incidente cu ungurii. Nu au fost nici la meciul cu Belarus în afara stadionului. Ei au avut și foarte multe meciuri și asta o să influențeze jocul lor și clasamentul. Vor apărea și multe schimbări. Este un avantaj pentru noi”.

Cu toate acestea, le aduce aminte „tricolorilor” că Israelul a fost echipa mai bună pe Arena Națională: „Ca să fim sinceri, la București au jucat mult mai bine ca noi. Mi s-au părut o echipă foarte organizată, un pic labilă pe faza defensivă, dar de la mijloc în sus au calitate, viteză, rezolvă duelurile unu contra unu, dar acum se schimbă lucrurile puțin. Au avut probleme mari cu Kosovo”.

ADVERTISEMENT

„Acum 2 luni aș fi spus că nu suntem favoriți”

România a reușit să scape neînfrântă în meciul tur cu Israel, deși oaspeții și-au creat șanse mari în repriza a doua și puteau marca de mai multe ori, jocul fiind net superior. Craioveanu își reconsideră acum discursul: „Avem o șansă extraordinar de mare și dacă mă întrebai acum două luni spuneam că nu suntem favoriți. Dar acum eu zic că poate noi suntem un pic favoriți. Și traiectoria și parcursul echipei e unul bun chiar dacă nu s-a câștigat cu Belarus.

Noi am făcut 0-0 în Kosovo, iar punctul ăla din Elveția a fost un moment foarte important. A fost cred că printre cele mai slabe meciuri pe care eu mi le aduc aminte la echipa națională. Ne-au dominat 85 de minute, să ai două ocazii și să marchezi două goluri… Puteau să ne dea lejer 3-4 goluri. Ei cred că s-au considerat superiori și asta ne-a avantajat”.

Pentru Gică Craioveanu ar fi un adevărat dezastru să nu mergem la EURO: „Ar fi dramatic să ratăm calificarea. Cred că e cea mai slabă grupă pe care am avut-o vreodată. Nici dacă le alegeam noi grupa nu era așa comodă, deci fără discuții. Pentru mine cred că ar fi cea mai mare dezamăgire după Revoluție dacă am rata calificarea. Să avem totul absolut favorabil și să dăm cu piciorul… Absolut totul e de partea noastră.

De data asta depindem de noi, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Asta e important pentru că poți să joci cu rezultatul. Cu Elveția poate poți să te aperi și le convine și lor rezultatul de egalitate. Putem pregăti meciurile în funcție de ce rezultat avem nevoie.

Așa a fost și la noi la meciul cu Portugalia, când noi eram lideri și ei aveau nevoie de un egal. Iar dacă noi îi băteam nu mai terminau pe locul 2. Și a fost 1-1. Pe noi ne-a interesat să fim pe primul loc și pe ei să se califice. Asta se poate întâmpla și acum. Este un pact tacit, nu plătește nimeni sau ceva”.

Dezvăluiri din interiorul naționalei: „Atmosfera este una extraordinară”

Gică Craioveanu este nașul secundului lui Edi Iordănescu, iar fostul atacant a dezvăluit care este starea de spirit în sânul naționalei: „Jerry Gane e finul meu și știu că atmosfera este una extraordinară la echipa națională. E liniște, par prieteni între ei, se ajută în teren, nu sunt reproșuri, iar astea sunt lucruri foarte pozitive pentru mine. Jerry e ca mine, foarte optimist. Noi, oltenii așa suntem.

Eu zic că sunt și jucători care traversează o perioadă bună la echipa națională și de asta am încredere și mă fac mai optimist. La Craiova singurii jucători viabili și buni sunt Bancu și Screciu. Eu cred că ei sunt cei mai în formă de la Craiova, împreună cu portarul Popică. Fără discuție.

Florinel Coman e în revenire și el. Olaru mi se pare că și dacă nu e în formă este un jucător care are condiții, se reinventează, tot timpul aduce în plus ceva în joc. Marchează, începe să aibă și experiență, este un lider la FCSB, deci oricând se poate remarca”.

Craioveanu mai trage un semnal de alarmă și spune că „tricolorii” nu trebuie să cedeze mijlocul terenului: „Dacă te atacă Israel nu cred că ai nicio șansă pentru că ei au jucători care în ultimii metri sunt foarte buni. Au mai multe individualități și parcă mai multă încredere pentru că joacă la echipe mai bune”.

În continuare, una dintre cele mai mari probleme este : „Nu avem de 20 de ani un număr 9. Poate a adus de multe ori un plus Ciprian Marica, dar nici el eu zic că nu a fost un vârf clasic care să marcheze multe goluri cum o făcea de exemple Cămătaru, Viorel Moldovan sau Adi Ilie. Ne lipsește și în linia a doua un Dorinel, un Ilie Dumitrescu”.

De ce victoria lui Kosovo cu Israel nu e surprinzătoare: „Cel mai bun dribleur din Europa e Edon Zhegrova”

Gică Craioveanu nu consideră că o surpriză : „Eu zic că facem patru puncte, dar și cu trei puncte suntem calificați sau două egaluri. Nu îi văd pe ei capabili să bată Elveția. Cu Kosovo nu m-a mirat rezultatul. Am citit acuma. Cel mai bun dribleur din Europa este Edon Zhegrova. Peste Mbappe, peste toți. Are cele mai multe driblinguri reușite.

Încântă pe teren, numai că e la fel ca mine, puturos. Dispare prea mult din joc, dar așa e și mai periculos. A avut o fază cu noi foarte periculos, când a șutat puțin pe lângă poartă, cu două minute înainte să îl elimine pe Muriqi. Fotbalist bun! Ce plecări, ce frâne, un nebun. Pfoa… Mie îmi plac jucătorii ăștia. Noi nu avem din păcate un astfel de jucător”.

„Spaniolul” își pune toate speranțele în Ianis Hagi: „Eu mă așteptam la ăsta mic al lui Gică, dar perioada accidentării își spune cuvântul. Dar începe să își revină și e titular la o echipă bună din Spania. Să nu mai subestimăm Alaves. Nu e ușor să joci acolo. Eu mă uit la toate meciurile lor. În fața lui e un jucător Guridi, care e cotat cel mai bun jucător de la ei. A jucat la San Sebastian.

Jon Guridi și Rioja care e căpitanul lor sunt cei mai bine cotați jucători de la ei și uite că Ianis s-a impus. L-a trimis pe ăla un pic în dreapta pe Guridi și el joacă în spatele vârfului. Încă îl aștept pe Ianis să explodeze și să aducă mai mult”.

Andrei Rațiu, cel mai lăudat jucător român în Spania: „N-am mai avut de la Contra un fundaș dreapta ca el”

Jucătorul lui Rayo Vallecano a fost complimentat de jurnaliștii de la Marca și e unul din preferații lui Craivoeanu: „De Rațiu iar se vorbește foarte frumos în Spania. A fost foarte lăudat în Marca după meciul cu Real Madrid. Bă, băiatule, incredibil. Păi l-a uscat pe-ăla, pe Vinicius Junior. Vini n-a făcut nimic!

Și noi avem nevoie de un jucător ca ăsta. Mi-aduce aminte de Dan Petrescu, de Contra. Eu zic că de la el n-am mai avut un fundaș dreapta așa sclipitor. Chiar îmi place foarte mult Rațiu, mai ales pe fază defensivă. E greu să treci de el. E rapid, e vânos, încearcă să intre în combinații. A dat o pasă de gol cu Kosovo lui Mihăilă. Poate fi un jucător important la echipa națională”.

25 de meciuri a strâns Gică Craioveanu pentru România între 1996 și 1998