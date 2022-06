Gică Craioveanu pune presiune pe Laszlo Balint: „Pentru binele lui, să o elimine pe Vllaznia. Suntem datori publicului”. Exclusiv

Vllaznia Shkoder este adversara Universității Craiova în turul doi preliminar din Conference League. După eliminăriile ruşinoase din ultimii doi ani, Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că formația preluată recent de Laszlo Balint este obligată să treacă mai departe în această competiție.

Laszlo Balint, obligat să o califice pe Universitatea Craiova în următorul tur preliminar din Conference League: „Meciul cu Vllaznia este prima partidă importantă a clubului”

Gică Craioveanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK, spunând că dubla din preliminariile Conference League, cu KF Vllaznia, va fi un test important pentru Laszlo Balint. Fostul jucător al „Științei” a spus că Universitatea Craiova trebuie să treacă peste formația din Albania în această competiției, după eliminările din ultimii ani.

„Este un antrenor care comunică foarte bine cu jucătorii, dar este foarte exigent. Universitatea Craiova este o echipă istorică, atunci când merge bine joacă având stadionul arhiplin. Depinde de el și de inspirația pe care o va avea, pentru că la meciurile importante trebuie să ai inspirație. Meciul cu Vllaznia este prima partidă importantă a clubului”, a spus Gică Craioveanu.

„Știu că au câștigat 9 titluri și 8 Cupe în Albania, deci este o echipă cu istorie. Nu este o echipă oarecare precum Laci, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Noi suntem datori publicului din Craiova, după eșecurile din ultimii doi ani cu Tbilisi și Laci”, a mai spus legenda Universității Craiova.

Gică Craioveanu: „Mihai Rotaru n-ar mai accepta o eliminare“

Gică Craioveanu este de părere că Universitatea Craiova are potențial să treacă în următoarul tur din preliminariile Conference League. Acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Mihai Rotaru sau orice alt membru din conducerea clubului nu ar mai accepta încă o eliminare rușioasă din competițiile europene, cu Vllaznia.

„La noi există talent, avem jucători foarte talentați precum Cîmpanu, Baiaram și mulți alții. Avem echipă bună, însă lipsește ceva, iar noi trebuie să găsim acel ceva ca să ne putem da seama unde s-a greșit. Eu cred că echipa va fi foarte motivată. Mihai Rotaru este foarte exigent și nu i-au plăcut ultimii doi ani, nu ar mai accepta o astfel de eliminare”, a mărturisit Gică Craioveanu.

„Eu am fost pe stadion la Laci și vreau să spun că am plecat foarte trist, nici nu aveam chef de vorbă. Sufăr când pierde echipa, mă consum și nu dorm, pentru că ăsta este trecutul meu. Pentru binelele lui (n.r. Laszlo Balint) și al clubului, trebuie să obțină calificarea în următorul tur din Conference League”, a declarat fostul internațional român.

Numirea lui Laszlo Balint în funcția de antrenor al Universității Craiova l-a surprins pe Gică Craioveanu: „Nu era printre favoriți”

Venirea lui Laszlo Balint la Universitatea Craiova a fost o mutare neașteptată pentru mulți dintre olteni, inclusiv pentru Gică Craioveanu. FANATIK a anunțat în exclusivitate că

„Nu era printre favoriți, din câte știu din presă și de la Craiova. Mirel Rădoi era favorit. Nu s-a ajuns la o înțelegere cu Mirel, clubul a căutat altceva și l-a găsit pe Balint. Este un pariu al clubului și sper din tot sufletul să fie o alegere bună”, a declarat Gică Craioveanu.

„Laszlo Balint este un antrenor tânăr, cu sete de performanță. Eu sper să fie pregătit, pentru că exigențele de la Universitatea Craiova nu sunt aceleași ca la UTA, clar! Există și presiunea publicului, care își dorește foarte mult titlul de campioană. Trebuie să avem încredere în el, toți trebuie să aibă un început în viață, în cariera de antrenor”, a spus fostul fotbalist al formației din Bănie.

Laszlo Balint a fost criticat vehement de fanii „alb-albaștrilor” încă din prima zi petrecută la formația din Bănie. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că suporterii Universității Craiova trebuie să aibă răbdare cu noul antrenor.

„Am văzut că are foarte mulți contestatari, mulți voiau să rămână Reghe, dar ceva s-a întâmplat pe parcurs. Eu știu că publicul este destul de inteligent, pentru că am stat și am lucrat foarte mulți ani acolo, și va avea răbdare. Publicul este conștient că este o numire a lui Sorin Cârțu, Mihai Rotaru și Marian Copilu, toți cei care conduc clubul”, a declarat Gică Craioveanu.

„Eu aș fi vrut să mă implic mult mai mult la Universitatea Craiova, dar nu pot”

Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că și-ar dori să se implice mai mult la Universitatea Craiova. Fostul jucător al oltenilor a spus că îi este foarte greu să revină în România, din cauza activității pe care o desfășoară în Spania.

„Eu aș fi vrut să mă implic mult mai mult la Universitatea Craiova, dar nu pot. În Spania îmi petrec 95% din timp și am un contract, dar urmăresc tot timpul ce se întâmplă la Craiova. De Spania mă leagă foarte mult munca la radio, unde sunt foarte apreciat”, a mărturist Gică Craioveanu.

„Este o onoare pentru mine să am aprecierea publicului, fiind într-o țară străină. În România este Craiova, care este și va fi în continuare viața mea. Datorită Universității sunt în Spania, iar asta nu se uită niciodată, dacă am ajuns cineva în viață este datorită Craiovei”, a spus fostul internațional.

Legenda Universității Craiova îi dă dreptate lui Laszlo Balint: „E nevoie să fii strict”

Laszlo Balint a anunțat ca jucătorii Universității Craiova vor avea parte de un regim spartan sub comanda lui. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că este adeptul unei astfel de strategii, atâta timp cât antrenorul nu exagerează în unele momente.

„Trebuie să știi să te impui în vestiar, să ai mână stângă și mână dreaptă. Când un puști greșește nu trebuie să îl schimbi imediat sau să îl trimiți în tribună, ci să vorbești cu el separat și să îi spui unde a greșit. Mie îmi place acest tip de antrenor, care știe că un jucător poate să treacă prin momente mai puțin bune, fie ele familiale sau sportive”, a subliniat Gică Craioveanu.

„E nevoie să fii strict, dar nu trebuie să duci asta la extrem. Poți să devii strict atunci când echipa nu merge bine. În ultimul timp, a fost o atitudine foarte bună în vestiar. Eu cred că am pierdut mult la meciul cu FC Voluntari, dacă nu pierdeam acolo aveam șanse mari la titlu”, a încheiat fostul atacant.