Gică Hagi a confirmat interesul pentru Grameni, anunțat de Fanatik: „Are oferte, e căutat”. Video

Farul va juca împotriva lui CFR Cluj, duminică, 28 mai, de la ora 21:00 în ultima etapă a sezonului. Va fi primul meci al „marinarilor” din postura de campioni. Gică Hagi a mărturisit la conferința de presă premergătoare derby-ului că .

Gică Hagi, recunoscător înaintea derby-ului CFR Cluj – Farul: „Suntem toți împliniți”

Farul a câștigat matematic titlul de campioană în SuperLiga cu o etapă rămasă până la finalul sezonului. În penultima rundă, formația de la malul mării a câștigat împotriva FCSB, scor 3-2 în urma unei reveniri incredibile. Totuși, Gică Hagi nu se mulțumește cu atât și vrea să construiască o echipă care .

„Am avut un an fantastic, un an în care ne-am depășit cu toții toate obiectivele pe care le-am avut și pe care ni le-am propus. Un an incredibil pentru Constanța și pentru Dobrogea. Suntem toți împliniți, fericiți de tot ce am făcut și bineînțeles că foarte motivați de-acum încolo să facem o echipă mai bună și mai competitivă pentru că e clar că în momentul de față ne-am responsabilizat și mai mult.

Am văzut că se poate, avem încredere și sperăm să muncim mai mult și la fel de bine ca să construim și să jucăm fotbalul nostru. Să construim o echipă bună atât pe plan intern, cât și să facă față în calificările, în meciurile pe care o să le avem. Gândurile mele sunt aici, le-am transmis echipei și cu ele o să mergem înainte”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Farul, șase indisponibili pentru meciul cu CFR Cluj: „A plecat în Franța”

Partida din Gruia cu CFR Cluj va fi lipsită de miză pentru Farul, în timp ce ardelenii luptă de la distanță cu Universitatea Craiova pentru locul 3, care asigură prezența la barajul pentru preliminariile Conference League. Gică Hagi a dezvăluit că Farul nu se poate baza pe Mihai Popescu, Gustavo, Denis Alibec, Andrei Borza, Kiki și Nicolas Popescu la derby-ul cu fosta campioană a României.

„Ultimul meci îl jucăm în deplasare. O deplasare grea la fosta campioană a României din ultimii ani. O echipă pe care o cunoaștem foarte bine, pragmatică, verticală cu un antrenor câștigător și cu experiență. O echipă care va pune presiune, dar noi o să încercăm să ne impunem.

Ritmul și intensitatea jocului să le dăm noi. Să controlăm și să dictăm ritmul jocului, să avem control și să încercăm să luăm obiectivul pe care-l avem de la începutul campionatului acela de a lua cele trei puncte. Victoria aduce bucurie și fericire. Ne cunoaștem bine, nu cred că pot fi noutăți.

Popescu, Gustavo și cu Denis care nu au voie să joace. După meciul cu FCSB Borza nu e 100% și nu face deplasarea cu noi. Kiki, dacă nu știați vă zic acum, a jucat în ultima lună cu o problemă destul de importantă la tibie și l-am lăsat să se ducă în Franța. Fractură de stres, nu mai știu cum a zis doctorul.

A jucat cu problema asta, a luat pastile, antiinflamatoare și acum l-am lăsat să se ducă pentru că una din soluții ar putea să fie și operația. E corpul lui și el va lua decizia. Nicolas Popescu are o problemă musculară și nu e nici el. Ceilalți mergem cu gândul de a ne lupta și de a încerca să luăm cele trei puncte”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi a confirmat interesul pentru Grameni, anunțat de FANATIK : „O să analizăm totul și o să luăm deciziile”

Gică Hagi a vorbit despre transferuri înainte de finalul sezonului. Farul a oficializat deja sosirile lui Nicolae Carnat și Rivaldinho, însă a precizat că vor mai exista întăriri. „Absolut, o să fie. Dacă v-am spus că trebuie să creăm un lot competitiv care să lupte și cu cei din Europa trebuie să facem acest lucru. Nu știu dacă am buget. Cât am câștigat în plus toți banii se duc la jucători”, a mai spus Gică Hagi.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Rapid plănuiește să-l aducă pe Constantin Grameni în Giulești. La conferința de presă, Gică Hagi a confirmat că are oferte pentru tânărul mijlocaș care a fost unul dintre jucătorii de bază ai „marinarilor” în actuala stagiune.

„Asta e clar. Când faci bine toată lumea te dorește, toată lumea te vrea. Clar că pentru jucătorii care au făcut bine vor veni și aceste lucruri, dar suntem liniștiți în privința asta. Neliniștea mea este că trebuie să găsesc jucători care să fie pentru nivelul următor.

Foarte bine. Sunt curtați. Ca femeia, dacă e frumoasă trebuie să fie curtată. Când faci bine și arăți bine, de ce nu? Fiecare poate să își spună părerea. Noi o să analizăm totul și la un moment dat o să luăm deciziile care sunt mai bune. Grameni are oferte și e căutat. Nu am dat un răspuns, ce e clar este că existe oferte. Ei au făcut un lucru profesional 100% și noi o să ne comportăm la fel. Vom vedea”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

Gică Hagi a anunțat obiectivul Farului în sezonul viitor: „Intrarea în play-off”

În ciuda faptului că au câștigat titlul în SuperLiga, Gică Hagi a mărturisit că Farul o va lua de la capăt în sezonul viitor și va încerca în primă fază să reușească accederea în play-off. „Obiectivul este să devenim un club puternic în primele patru din România. După aceea vom vedea. Cel puțin patru echipe se vor bate pentru a câștiga campionatul. Încercăm să ne înscriem acolo sus, dar obiectivul la anul va fi accederea în play-off.

Intrarea în play-off și după aceea încercăm. Nu avem încă puterea și forța să spunem că ne vom bate la titlu sau că suntem cei mai buni din România. Anul ăsta am fost cei mai buni din România și am spus-o cu tărie pentru că așa a fost”, a încheiat Gică Hagi.