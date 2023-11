Gică Hagi a dezvăluit secretul calificării României la Euro. Ce spune despre Edi Iordănescu

Cu Ianis Hagi pe teren, România a terminat grupa pe primul loc după un final de campanie în care a reușit să scoată 6 puncte din dubla cu Israel și Elveția. Edi Iordănescu a fost lăudat de către “rege”.

Edi Iordănescu, lăudat de Gheorghe Hagi

“Noi România, cu toții, cel puțin eu așa am gândit. Majoritatea am vorbit de reconstrucție, tot timpul am spus că era nevoie să construim o echipă competitivă. Asta se face în timp, nu de azi pe mâine.

ADVERTISEMENT

Potențialul lor e foarte mare. În spate am avut o echipă la U21 care a jucat semifinală de Campionat European, deci o performanță foarte mare. Înseamnă că acel grup, tot ce era pe lângă ei, cred eu că au talent foarte mult. Bineînțeles că la echipa mare trebuie timp să construiești succesul, să construiești o echipă căreia îi place să câștige.

Cred eu că toți cei 50.000 de oameni s-au bucurat. Felicitări pentru toți care au muncit acolo. Ei au luat decizii, au avut presiune, au dus-o și mă bucur de succesul lor, să aibe succes mult mai mare ca al nostru”, a declarat Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

România merge la Euro de pe primul loc

În fața a 50.000 de spectatori, România a rezistat eroic presiunii impuse de oaspeți și a reușit să deschidă scorul prin Alibec. Formația lui Edi Iordănescu a câștigat cele 3 puncte și a terminat grupa de calificare fără înfrângere.

“Se vede că la națională există spirit. 100% meritul lui Iordănescu, el a văzut, el a luat decizii. El a făcut, el a dus toată presiunea de alegere, de planificare. Jucătorii au făcut diferența în teren. Antrenorul planifică tot ce e în spate, dar în teren trebuie să ai jucători foarte buni.

ADVERTISEMENT

Edi e un antrenor tânăr care avea nevoie de acest lucru. Se vede tot ce a făcut el și echipa. Se vede că au pus pasiune, energie și le-a ieșit, bravo lor. Acum vine partea cealaltă. Crește nivelul, crește focusul. Trebuie să te duci la mai mult, să ai ambiție să te duci la mai mult.

În fotbal, succesul și eșecul durează o zi. După începi să muncești, să evaluezi, să faci lucruri să fii mai bun. Și atunci succesul mare vine pe tine. Te poate strivi. Acum vor fi pretenții mai mari, e logic. Când se ajunge la un punct, ne dorim mai mult, e logic să fie așa.

ADVERTISEMENT

Nu poți să lucrezi cu oameni care sunt saturați. Trebuie foame, trebuie ambiție. Acum s-a câștigat încrederea. Ei sunt convinși de ce fac, au încredere, au putere. S-a văzut și în jocul de aseară. S-au deschis, au dat-o printre picioare, au jucat fotbal”, a completat Gheorghe Hagi.

FANATIK SUPERLIGA se vede live și exclusiv pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la 17:30. Nu rata transmisiunea pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial pentru cele mai recente știri și analize din lumea fotbalului.

Hagi il lauda pe Iordanescu