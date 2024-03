Gică Hagi a făcut din nou scandal din cauza lui Ianis: „Cum n-a jucat? Minciuni, prostii”. Ce l-a mai nemulțumit pe „Rege”

. Managerul tehnic al Farului a tunat și a fulgerat în cadrul unei conferințe de presă.

Gică Hagi, iureș de 17 minute din cauza lui Ianis: „Cum n-a jucat? Mă risc public și o spun!”

Ianis Hagi (25 de ani) e împrumutat până la vară de Rangers la Deportivo Alaves. Mijlocașul ofensiv nu are însă prea mare succes în LaLiga, acolo unde, în 17 apariții (573 de minute), n-a reușit mai mult decât o pasă de gol.

Gică Hagi s-a concentrat la conferința de presă premergătoare, timp de 17 minute, doar pe subiectul Ianis la Alaves și a dat de pământ cu cei care îi contestă fiul.

„Ianis vine după un an în care a fost accidentat. Înainte de noul an competițional, cu câteva zile înainte să se închidă perioada de transferuri, s-a întâmplat ceva la Rangers și a rămas surprins (n.r. – antrenorul îl lăsase în afara lotului de Champions League).

A reacționat cât a putut în câteva zile, s-a dus în al doilea cel mai bun campionat din lume. A jucat în acest an competițional 21 de meciuri până în momentul de față. Țineți cont, după un an și ceva de accidentare, când multă lume nu mai credea!

A jucat anul ăsta, a apărut la echipa de club cât a putut. Cât a jucat titular, a jucat foarte bine din punctul meu de vedere. Chiar dacă nu are reușite sau nu s-a impus ca titular… În septembrie, octombrie și noiembrie a fost la echipa națională. A lipsit în fiecare lună cel puțin 10 zile, fiind jucător nou. Așa că adaptarea lui a durat mai mult.

E într-un fotbal de elită, cel mai bun, cel mai creativ și tehnic din lume. A apărut de vreo 21 de ori, titular sau mai puțin. Nu e titular de drept, așa cum ne așteptam. Tot ce s-a zis în ziare de unii colegi ai dumneavoastră sunt doar răutăți, prostii, minciuni. S-a ajuns să se spună că Rangers nu-l vrea pe Ianis”, a răbufnit Gică Hagi.

„E jucătorul lui Rangers, nu îl salvează tata”

Gică Hagi exclude varianta ca fiul său să revină la gruparea din Ovidiu, de la care a plecat în vara lui 2019. „Ianis are contract cu Rangers, la vară revine acolo. A ieșit în sondaj, când s-a votat, că e dorit de toți. E jucătorul lui Rangers, nu îl salvează tata, între ghilimele. Nu se mai poate, îmi vine să râd când văd asta! Nici dacă vrem nu mai poate veni înapoi.

A ajuns la un nivel. Cred că nivelul lui Ianis este de primii 3 ai României ca experiență internațională. A jucat afară, a reușit afară, are meciuri în cupele europene.

A câștigat premiul de cel mai bun jucător și la noi în țară, și afară! Sunt fapte, lucruri concrete. În toamnă, când a fost greu și presiune mare, a făcut diferența. A făcut diferența! A ieșit cel mai bun, jucătorul cu randamentul cel mai bun! Ce vreți mai mult ca să vă convingeți? Ce vreți mai mult de la un jucător care iubește România?

Vă amintesc că s-a calificat la seniori, s-a calificat de două ori la U21. În octombrie, toată toamna, a făcut diferența venind după un an de accidentare (n.r. – marcând golul victoriei în meciul decisiv cu Israel)”, a adăugat „Regele”.

Gică Hagi e convins că fiul său va fi cel mai bun din România: „Câte prostii s-au scris, incredibil!”

Ianis Hagi a fost om de bază la echipa națională a României, care s-a calificat după opt ani la turneul final al Campionatului European. Patru goluri are playmakerul în cele 30 de prezențe sub „tricolor”.

„Poate cei de la Alaves, văzând că juca așa bine la echipa națională, au avut pretenții, exigențe. Dar Ianis nu era adaptat, iar orice jucător are nevoie de adaptare când merge într-un campionat de elită.

A excelat la echipa națională, a demonstrat încă o dată că este jucătorul român care are personalitate pe teren, reacționează foarte bine la cele mai mari meciuri, dar dintr-odată vedem că unii colegi de-ai dumneavoastră încep anul cu o minciună!

Ianis a jucat în ianuarie cu Atletico Madrid, Bilbao și Betis. Această diversiune se duce la exagerare extremă, până la minciună! Și în martie se scrie că Ianis n-a jucat. Cum n-a jucat? Atenție, e jucător care vine după un an și ceva de accidentare. Cât vreți să joace? El apare. Că era ideal ca el să fie titular, da. Dar nu vine totul deodată.

Mă risc public să vă zic un lucru: la anul, Ianis va fi cel mai bun. Se spune că atât cât stai îți trebuie să revii la ce erai înainte (n.r. – a fost 1 an accidentat). Chiar nefiind cum era înainte, a făcut diferența. A demonstrat, e iubit de români, dar sunt câțiva care… mă rog, numele e mare, trebuie să scrie, să zică de lucrul ăsta.

Ce s-a scris din decembrie până acum despre el, câte prostii s-au scris, e incredibil. Inclusiv că nu e dorit de Alaves și Rangers. E ianuarie și voi vorbiți despre vară? Cine știe ce va fi peste 4-5 luni? S-a scris că nu are echipă și că îl salvează tata. Eu?! Sunt sărac și nu am bani să-l aduc pe Ianis. A ajuns la alt nivel!

A jucat titular, el s-a dus afară și a jucat titular! Că n-a jucat tot timpul… încă nu avem cei mai buni jucători din lume, nici echipa națională, nici echipe de club. Nu avem o generație la nivelul la care am fost noi. Dar ei demonstrează, o fac zi de zi. Au nevoie de curaj, de încredere din partea voastră, a tuturor. Aveți încredere în ei, prea negativi suntem! El e călit, o simte. V-a demonstrat-o când a fost presiunea cea mai mare.

Are viitorul în față, are 25 de ani. Eu la 25 de ani am plecat afară. El deja are lucruri mai multe decât mine. A câștigat titlul de cel mai bun jucător afară. Eu nu am obținut asta, cel mai bun jucător în Vest, din echipa lui. Și avea 22 de ani. A ieșit cel mai bun jucător, pasator, din tot campionatul. Cum le omiteți? Toate astea nu mai sunt? Se face o manipulare programată”, a încheiat managerul tehnic al Farului.