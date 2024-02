Gică Hagi a răbufnit după FCSB – Farul 1-1! A vorbit despre controversa serii: „Nu-mi pot explica! E inacceptabil!”

FCSB și Farul . Liderul a deschis scorul, însă campioana a egalat în prelungiri prin Ionuț Larie după un penalty acordat cu VAR. Gică Hagi consideră că .

Gică Hagi, mulțumit după FCSB – Farul 1-1: „Aveau moral, erau mult mai dezinvolți”

În primă fază, , s-a declarat mulțumit de punctul obținut pe Arena Națională contra celor de la FCSB. „Regele” a fost dezamăgit de jocul echipei sale din prima repriză.

„Pot fi multe de spus, dar până la urmă suntem fericiți pentru că am luat un punct. Am întâlnit un adversar care știe fotbal. Sunt ca și calificați în play-off. Aveau moral, erau mult mai dezinvolți decât noi.

Noi am încercat să fim noi, din păcate prima repriză am făcut-o slabă. Am revenit în a doua parte. Important e că am luat acest punct”, a declarat Gică Hagi, după care a răbufnit. Managerul tehnic al campioanei a comentat fazele controversate ale derby-ului.

„Nu-mi pot explica! Dacă ăla e ofsaid e inacceptabil”

Farul a avut un gol anulat în minutul 57 al meciului de pe Arena Națională. Dussaut i-a pasat în fața porții lui Louis Munteanu. Tânărul atacant împrumutat de la Fiorentina a înscris, însă Horațiu Feșnic a anulat golul pentru ofsaid după 7 minute de analiză VAR.

În cele din urmă, campioana a restabilit egalitatea în prelungiri după ce Joyskim Dawa l-a lovit cu capul pe Mihai Popescu. „Tot ce s-a întâmplat a văzut toată lumea. Văd că toată lumea țipă, face la televizor.

Și eu am văzut astăzi niște lucruri care cred eu că sunt… nu știu dacă am văzut bine, dar cum să-i dai galben lui Louis când eu cred că a fost atins. După aceea să ai penalty, gol valabil… Cum să ajungi să tragi liniile dacă Dawa e în careu și al meu e în afara careului.

Eu nu-mi pot explica. Faza cealaltă cu Louis Munteanu nu s-a dat. Merge totul înainte. Așa e fotbalul, fiecare îl vede în modul lui. Cred că trebuie să muncim. La fotbal totul e greu. Ce fază am văzut, dacă ăla e ofsaid e inacceptabil.

„S-a văzut clar! Mie mi-au lipsit trei jucători la mijloc”

Nu voia să dea nici penalty. S-a văzut clar! FCSB a intrat pe teren și aștepta să iasă cum voia ea, că e o echipă bună. Farul o ia de la capăt întotdeauna. Mie mi-au lipsit trei jucători la mijloc.

Credeți că dacă e Hagi pe bancă totul e ușor. Găsim, vedem, ușor nu e. Asta e funcția pe care o am. Trebuie să caut soluția, dacă nu o să vină conducerea să mă dea afară. Eu trebuie să găsesc soluții, să fim creativi”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, la finalul meciului.