Gică Hagi, apel disperat către potențiali investitori să se alăture proiectului Farul Constanța: ”Nu pot să lucrez la nesfârșit la lucrul acesta, o fac de 12 ani”

Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi” este cel mai de succes proiect juvenil. La Ovidiu, ”Regele” crește an după an fotbaliști de care, de multe ori nu apucă să se bucure, fiind obligat să vândă. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile .

Gică Hagi: ”Toată lumea trebuie să susțină acest club”

La capătul primului an de la unificarea echipelor Viitorul Constanța și Farul, Gică Hagi lansează un nou apel către oamenii cu bani să se alăture echipei nou înființate. Premisele sunt optimiste. Conform lui Hagi, proiectul de dezvoltare este unul pe termen mediu și lung și promite. Mai e nevoie de investitori, care să i se alăture.

”Lucrurile sunt pornite, toată lumea își dorește să susțină acest club. Noi trebuie să devenim puternici, dar ca să fim puternici trebuie să avem și un buget care să ne permită să devenim cei mai buni. Până anul trecut erau două echipe, una care performa (Viitorul – n.r.), una care suferea (Farul – n.r.). De aceea am luat decizia de a le uni.

Dobrogea e o regiune puternică, produce un miliard de euro pe an. Din acești bani o parte trebuie investiți și în fotbal. Altfel tot ce avem mai bun trebuie să vindem. Eu mereu am spus că vreau să fiu antrenor și manager, nu am vrut să fiu și acționar majoritar. Ce s-a întâmplat anul trecut e extraordinar, dar acum nu mai e echipa mea, chiar dacă sunt în continuare și investitor.

Voi rămâne în club, și investitor, dar trebuie să vină și alți oameni care să investească. Dacă vor veni alți oameni cu bani, eu sunt dispus să mă dau la o parte, am făcut ceva pentru Constanța, sunt jucătorul care trebuia să întorc ceva, mă bucur că am făcut acest lucru și vreau să las un club bine organizat.

Noi în România nu vom putea face performanță dacă nu vin oameni puternici, cu bani. Noi avem idealuri foarte mari, dar e nevoie de oameni de afaceri care să investească. Noi avem o societate pe acțiuni în care clubul deține tot, noi investitorii putem să ne luăm dividende, dacă producem ceva, atât”, a spus Hagi într-o intervenție la .

Gică Hagi: ”Suntem ca meșterul Manole”

Gheorghe Hagi și a Academiei de Fotbal de la Ovidiu, de a vinde an de an cei mai buni jucători.

”Suntem ca Meșterul Manole, tot ce construim trebuie să vindem și o luăm de la capăt an după an. Eu nu pot să lucrez la nesfârșit la lucrul acesta, o fac de 12 ani.

După 7 ani am câștigat campionatul Cupa și Supercupa, acum construiesc o nouă generație, dar lucrurile astea nu se fac într-un an. Totul are o planificare foarte clară”, a punctat Hagi.

Acesta și-a reiterat obiectivele și aspirațiile cu noua structură sportivă, Farul Constanța, care nu aveau cum să fie altele decât să fie competitivi și numărul 1 în fotbalul românesc.

”Avem o responsabilitate importantă să facem din Farul un club care să câștige, să fie cel mai bun. Clubul e format foarte bine, dar Constanța nu poate să aibă 1.000 de abonamente pe an, Constanța trebuie să aibă 15.000 de abonați. Vreau să avem un stadion plin, să câștigăm, să fim cei mai buni.

Proiectul nostru este pe termen mediu și lung, se va realiza și stadionul cel nou. Cât eu sunt la Constanța astea sunt obiectivele. Mentalitatea mea e una singură, vreau să fiu cel mai bun. Apelul meu este către companiile din Dobrogea, dar și din țară.

Suntem clubul care în ultimi șase ani am făcut profit, nu avem datorii, arătăm bine, clubul merge bine, dar nu e ușor, trăim în România”, a explicat Gică Hagi.