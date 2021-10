Gică Hagi, bucuros după Botoșani – Farul 0-2: „Am făcut un meci complet!”

Tehnicianul constănțenilor și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din deplasarea cu Botoșani, evidențiându-l în mod special pe Damien Dussaut, autorul unui gol de senzație în prima repriză.

Fundașul dreapta francez al Farului a înscris un gol superb în minutul 23, de la peste 30 de metri distanță, iar Adi Petre a marcat din penalty pe finalul meciului, lovitură de la 11 metri obținută de Alexi Pitu.

Gică Hagi, bucuros după Botoșani – Farul 0-2

Gică Hagi a fost bucuros după victoria Farului din duelul cu FC Botoșani, scor 2-0, , care a avut o execuție superbă, dar și pe restul jucătorilor, despre care a spus că au făcut o partidă bună în fața unui adversar puternic:

„E bine că a venit victoria într-un moment în care noi jucam bine, dar nu obțineam rezultate.

Am întâlnit o echipă puternică, am făcut un meci complet, puteam mai marca goluri, dar am ratat. Tactica ne-a ieșit, suntem fericiți, mai trebuie să și muncești”.

„Mă bucur că a marcat un fundaș, un fundaș când marchează, marchează numai goluri frumoase.

Ne așteptam de la Dussaut să marcheze, îl știm, se antrenează din greu și așteptam să vină și golul lui”, a mai spus „Regele” la finalul meciului.

„Mergem cu gândul la victorie împotriva FCSB-ului!”

Gică Hagi a continuat și a vorbit despre următorul meci al echipei, Farul urmează să joace pe teren propriu împotriva .

„Fiecare meci e greu în Liga 1, încercăm să dăm ce avem mai bun și vrem să obținem rezultate bune și foarte bune. Noi mergem la victorie și cu FCSB și cu alte echipe.

Din păcate, noi o să ieșim mai prost în urma programării meciurilor, dar asta este, ne asumăm și mergem mai departe.

Nu sunt un antrenor care îi place să fie liniar, schimb mult pe parcurs, dau indicații și cred că tot ce le-am zis, le-am zis bine”, a mai spus Gică Hagi la finalul confruntării de la Botoșani.