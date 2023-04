Gică Hagi dă vina pe atacanții Farului pentru înfrângerea cu FCSB: „S-a greșit foarte mult, au jucat individual!”

„Regele” este de părere că jucătorii săi trebuie să fie mult mai pregătiți din punct de vedere al presiunii și a spus că atacanții au fost mult prea individualiști, acesta cerând de la ei să intre mai mult în combinații.

Gică Hagi dă vina pe atacanții Farului pentru înfrângerea cu FCSB

Gică Hagi a fost supărat pe atacanți după înfrângerea suferită de și vrea de la jucătorii săi să evolueze cum au reușit să o facă în acest sezon: „N-am fost noi în seara asta, chiar dacă am avut ocazii să facem lucruri bune. N-am știut să facem nici contraatacul, nici atacul pozițional. Am făcut prea puține lucruri pentru a obține un rezultat bun.

Construcția a fost previzibilă și grea. S-au vrut unele lucruri, după care ușor-ușor adversarii au ieșit la joc, trebuie să știi cum să te duci să joci, să ai atacanți care să facă diferența, că dacă nu, vine mingea la atacant și se întoarce la adversar.

FCSB a înscris un gol mai mult ca noi, dar eu nu sunt mulțumit de cum arată echipa. Când nu ești tu, e greu să ai pretenții la astfel de meciuri”, a mai spus Gică Hagi.

„Atacanții au fost prea individualiști!”

„Sunt multe… nu am fost noi, când pierzi, e normal să fii supărat, am făcut lucruri extraordinare, dar în seara asta nu am fost noi și când nu ești tu, nu poți să ai rezultate bune.

Trebuia să aduc ceva nou la echipă, ofensiv nu au mers lucrurile cum am vrut eu, așa a fost momentul, trebuia să mut și eu, să încerc să schimb ceva”, a .

„Lucrurile negative mi le scoateți în față, dar lucrurile pozitive nu le numiți. I-am certat pe toți, nu doar pe Borza. Noi avem jocul nostru, pe care îl știm, dar pe care nu l-am făcut.

Nu o dau pe atacanți, dar cred că au făcut prea puțin în seara asta. Vom vedea de mâine mai departe, o zi contează în fotbal. Jucăm contra CFR-ului, o echipă foarte bună, va fi un meci greu, dificil.

Nu-l mai lăudați atât pe Florinel Coman, lăsați-l să se maturizeze, să crească, să joace. Trebuie răbdare, tinerii au nevoie de experiență, maturizare, să ia decizii, să aibă personalitate și învăță, e un lucru îmbucurător

Ieri era Alibec cel mai bun din România. A marcat, marchează, echipa nu depinde doar de el, echipa dacă joacă bine, joacă și el bine, toți joacă pentru toți. Eu cred că s-a greșit în atac, trebuiau să combine mult mai mult, au fost prea individuali”, a mai spus „Regele”.