Gică Hagi, decizie incredibilă pentru calificarea Farului în grupele Conference

contând pentru manșa întâi a play-off-ului de calificare în grupele Conference League. Decisivă a devenit astfel partida retur, programată pentru săptămâna viitoare în Finlanda.

Decizie incredibilă luată de Gică Hagi pentru calificarea Farului în grupele Conference League

Indiscutabil, principalul obiectiv al Farului pentru această perioadă este calificarea în grupele Conference League. S-a văzut asta în primul rând după modul cum Gică Hagi a abordat partidele din primele etape ale actualului sezon de SuperLiga, când a folosit în principal jucătorii de rezervă, titularii menajându-i pentru confruntările europene.

În plus, tehnicianul și patronului Farului a mai luat o decizie uluitoare, menită să-l ajute la calificarea în grupe. În ultimele trei săptămâni, aproape că nu mai pleacă de la stadion, unde stă și pregătește intens meciurile din Europa.

Informația a fost dezvăluită în exclusivitate de Horia Ivanovici la într-o discuție cu Dănuț Lupu. „Ce-mi spuneai, că Hagi doarme la stadion de trei săptămâni? Așa de ambițios e să se califice în grupe?”.

„Dorința lui cea mai mare e să ajungă în grupele Conference League. Nu prea pune mare bază pe campionat. Din câte știu, stă câte 4-5 ore la stadion dimineața, câte 4-5 ore seara. E ambiția lui, își dorește foarte mult să se califice”, a dat Dănuț Lupu detalii din culisele campioanei României.

O eventuală calificare în grupele Conference League ar însemna și un adevărat boom financiar pentru Farul Constanța. Suma care i-ar intra în conturi ar putea fi de peste 4 milioane de euro, reprezentând prima pentru intrarea îngrupe, bonusul pentru punctele câștigate și cota de market-pool. În schimb,

Gică Hagi, după Farul – HJK Helsinki: „Îmi dau palpitații meciurile astea”

Farul a câștigat meciul cu HJK Helsinki cu 2-1, după ce a revenit de la 0-1, iar la final El e nemulțumit de cum s-au comportat în primele 60 de minute, dar i-a felicitat pentru revenire.

„Sunt fericit pentru că am câștigat, dar sunt supărat și pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabil și mai pregătit pentru ce au de făcut. Sperăm să fie mai bine. Am arătat că suntem o echipă bună, că avem caracter, dar trebuie să arătăm caracterul pe care l-am avut de la minutul 60 încolo.

Am fost mai buni, am făcut presiunea mai bună, cei care au intrat, au intrat bine și cred că de-asta am câștigat. Suntem fericiți, e important că am câștigat, dar mai e și meciul retur, care e foarte greu acolo.

Îmi dau palpitații meciurile astea, trebuie să fii mai agresiv, mai al dracu, mai valoroși. Suntem cum suntem noi, cum jucăm noi, nu când ne ducem cu apărarea în 40 de metri. Eu aș desena pe greșeli din astea. Trebuie să fii compact, scurt, defensiv și după echipa era ruptă, erau găuri mari între jucători. După rămân 1 la 1 și ne stă nouă inima, le stă inima suporterilor”, a declarat Hagi la finalul jocului Farul – HJK Helsinki.