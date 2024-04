Gică Hagi, discurs agresiv după U Craiova – Farul 1-2: ”Făceți-l perlă acum”. Ce a spus de plecările lui Louis Munteanu și Mihai Popescu

Noul puști minune al ”marinarilor” și a ținut să-și avertizeze adversarii că acesta e doar începutul carierei sale care se anunță a fi strălucitoare.

Gică Hagi, mesaj pentru Ionuț Cojocaru după U Craiova – Farul 1-2

La finalul partidei U Craiova – Farul 1-2, din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga, Gică Hagi s-a arătat mulțumit de faptul că jucătorii săi au avut reacție după ce s-au văzut conduși cu 1-0.

”Am zis dinainte. Important e să marchezi, să încerci să joci fotbal. Trebuie să păstrezi un spirit pozitiv, să pedalezi în continuare. Un aspect foarte bun a fost că am revenit de la 0-1. În ultimele minute ne-am apărat cum am putut în fața unui adversar bun. Această victorie ne dă încredere și vom vedea mai departe.

La Cojocaru e bine că a dat gol. A început bine, a intrat și a marcat. El are nevoie de continuitate. Fizic nu e la nivelul primei ligi. Duce 45 de minute, poate 60. Mai mult e greu. El mereu a fost un jucător talentat. Faceți-l perlă acum, haideți.

Eu am făcut 5 schimbări, am introdus doar jucători tineri. Asta e mentalitatea noastră. La un moment dat o pierdusem, dar revenim la origini. Am pierdut puncte mari la Sepsi, așa e în play-off. Toate echipele sunt foarte bune.

Micile detalii fac diferența. Azi am fost mai eficienți decât Craiova. Suntem acolo în clasament, victoria asta ne dă încredere. Ne așteaptă un meci greu cu CFR Cluj. Sperăm să câștigăm”, a declarat Hagi.

Hagi evită să vorbească de transferuri

În momentul în care a fost întrebat despre posibilele plecări ale lui Louis Munteanu și Mihai Popescu și despre faptul că mai multe cluburi s-au arătat interesante de achiziționarea lor, ”Regele” a izbucnit.

”Să vorbim în perioada asta de transferuri mi se pare greșit, lipsă de profesionalism. Vom vedea la sfârșit sezonului ce va fi. Apoi ne vom gândi la ce facem sezonul viitor. Sper să clădim ceva frumos pentru Farul în viitor. Mihai Popescu e bun, îl știam! Îl mai băgăm și în bandă, avem uneori nevoie de fundași care se apără bine”, a spus Gică Hagi.

Louis Munteanu este împrumutat de Fiorentina la Farul până la finalul sezonului, iar FCSB și Rapid și-au arătat deja disponibilitatea de a-l transfera pe internaționalul de tineret. Constănțenii au replicat prin vocea lui Ciprian Marica și .