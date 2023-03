Gică Hagi, înainte de startul în play-off cu Farul – Sepsi: „Nimeni nu ne dădea nicio șansă”. A revenit la subiectul Ianis: “E cineva în lume”. Video

Farul primește vizita celor de la Sepsi în prima etapă din play-off-ul SuperLigii, duminică, 19 martie, de la ora 16:30. Gică Hagi este convins că demonstrația de forță pe care jucătorii Farului au arătat-o de-a lungul sezonului regular nu este o întâmplare și așteaptă cu nerăbdare noile provocări.

Gică Hagi, pregătit de debutul Farului în play-off-ul SuperLigii: „Avem provocarea de a fi cei mai buni”

Farul a terminat pe primul loc sezonul regular din SuperLiga, cu 64 de puncte în 30 de partide, cu un punct peste CFR Cluj. Campioana din sezonul trecut a beneficiat de rotunjire, astfel, cele două formații vor începe la egalitate de puncte (32) lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi este nerăbdător înaintea provocărilor mult mai grele din play-off. „Regele” a avut doar cuvinte de laudă pentru jucătorii aflați sub comanda sa. „Statisticile ne arată că am fost cei mai buni. Am făcut o muncă extraordinară. Să fim pe primul loc a fost un lucru imposibil-probabil în vară.

Acum vine play-off-ul, unde avem provocarea de a fi cei mai buni. Va fi foarte greu. Am arătat în duelul direct că suntem mai buni decât ei. Am demonstrat și cu cei mari că suntem buni. E o provocare a noastră. Vom încerca să devenim, nu suntem cei mai buni.

ADVERTISEMENT

Acum e o mare provocare pentru noi. Fiecare meci e greu. Sunt meciuri cu orgolii în care trebuie să arăți că reziști. Am o echipă frumoasă, un grup bun. La primul meci Boli e accidentat, Vlad are o răceală. Sperăm să începem cu o victorie acasă. Multe lucruri noi nu pot fi”, a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi a lăudat-o pe Sepsi înaintea meciului cu Farul: „Au un moral foarte bun”

Sepsi a câștigat categoric, scor 4-0 cu FC U Craiova 1948 și a obținut calificarea în play-off. Covăsnenii nu au timp de odihnă și se deplasează la Ovidiu pentru înfruntarea cu Farul. Cele două formații s-au întâlnit la finalul lunii februarie, în etapa 28 din SuperLiga, iar echipa lui Gică Hagi s-a impus, scor 2-0.

ADVERTISEMENT

„Nu mă interesează lucruri de genul ăsta (n.r. că Sepsi a jucat joi). Au lot, e ușor să înlocuiască 5-6 jucători. Au un moral foarte bun. Trebuie să ne adaptăm (n.r. format Liga 1). Nu suntem cei care decid. Părerea mea o știți. Campionat cu 18 echipe. Acolo trebuie să ajungem. Atunci și România a performat.

Adversarul e o echipă bună. A dominat, a jucat bine. Eu rămân cu meciul de la noi. Suntem echipa cu cele mai multe puncte în dueluri directe. Așa că suntem pe primul loc și nimeni nu scrie despre asta. Suntem pe primul loc. Dar ce a fost, a fost”, a mai spus Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi trage un semnal de alarmă înaintea primei etape din play-off: „Nimeni nu ne dădea nicio șansă”

Gică Hagi este de părere că în ciuda realizărilor pe care le-a înregistrat cu Farul, liderul din play-off-ul SuperLigii nu a primit atenția pe care o merita. „De mâine începe altă promovare pentru noi. Din echipele din play-off, noi nu eram în calcul. Noi eram surpriza. Nimeni nu ne dădea nicio șansă, inclusiv cei din Constanța. Știu și sunt informat. Sperăm ca noi să fim mai buni decât ei.

ADVERTISEMENT

Aceștia suntem noi. Nu mai există dubii în ultimii 10 ani. Suntem clubul care a furnizat cei mai mulți jucători. Avem identitate. Suntem un club care produce jucători. Se investesc bani în infrastructură. Trebuie să ne gândim să câștigăm la echipa mare.

Lui Farul îi lipsea mentalitatea de campion. Trebuie să devină un club mare. Unde sunt eu, totdeauna am încercat să devin cel mai bun. Totdeauna îmi place să vorbesc despre mine”, a mărturisit Gică Hagi.

Gică Hagi, noi lămuriri despre situația lui Ianis la naționala României: „Am rămas cu ideea că nu este important pentru Edi Iordănescu”

cu care va ataca în primele două meciuri calificarea la Euro 2024. Gică Hagi s-a arătat extrem de deranjat și pentru că Ianis Hagi nu s-a aflat nici măcar pe lista preliminară.

„Regele” a rămas cu impresia că Ianis Hagi nu este important pentru Edi Iordănescu, deși „este un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa”. „Nu vreau să intru în acest lucru. Nu e treaba mea să vorbesc de convocări. Fiecare antrenor face convocările. Ce am zis eu acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară, a străinilor.

Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Am zis doar de lista preliminară. Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față. Trebuia să rămâneți în cadrul în care am rămas eu.

Fizic și-a revenit. Joacă la un club. Vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav. Eu sunt abilitat, construiesc o echipă. Sunt mândru pentru că sunt tatăl lui Ianis. Eu am devenit tatăl lui Ianis. Am fost la Rangers și mi-au zis că sunt tatăl lui Ianis. Deci, Ianis e deja consacrat. Ianis are deja personalitate. Ianis e deja cineva în lume”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

„Să nu fii nici pe lista aia, înseamnă că avem jucători foarte mari în lume”

„Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume. Eu, ca manager, trebuia să gândesc ca manager. Să nu fii nici pe lista aia, înseamnă că avem jucători foarte mari în lume. Atunci e greu ca Ianis să prindă lista.

Cine răspunde de convocări își asumă. În rest, eu am vorbit de o listă preliminară. A fost total pe subiect. Eu nu l-am convocat pe Ianis. Am dreptul să o zic. Mă pricep foarte bine. Eu sunt manager, gestionez echipa și avem un nivel foarte bun. Am demonstrat că știu.

Am văzut un lucru inexplicabil, să nu fii pe lista preliminară. Să nu fii pe o listă înseamnă că nu ești jucător important. Am rămas (n.r. cu ideea) că Ianis nu este important pentru Edi Iordănescu”, au fost declarațiile lui Gică Hagi.