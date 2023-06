Gică Hagi l-a adus la Farul pe Amine Benchaib de la CS Mioveni: ”Toți visăm să jucăm în Champions League”. Video

”Marinarii” se pregătesc de aventura europeană, acolo unde vor întâlni în primul tur preliminar al Champions League campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol. , returul fiind programat în deplasare, pe 18 sau 19 iulie.

Amine Benchaib, ultimul transfer realizat de Gică Hagi la Farul

În încercarea de a ajunge în grupele Champions League și de a-și păstra titlul cucerit cu Farul în sezonul precedent, Gică Hagi a făcut un nou transfer important și l-a adus de la CS Mioveni pe mijlocașul Amine Benchaib.

În vârstă de 25 de ani, Benchaib este un mijlocaș ofensiv cu dublă cetățenie, belgiană și marocană. Acesta are peste 60 de meciuri bifate în prima ligă din Belgia, evoluând în țara sa natală pentru Lokeren, Charleroi și Kortrijk.

Jucătorul a ajuns la CS Mioveni la începutul anului și a reușit să marcheze trei goluri, în cele 19 partide în care a evoluat, însă nu a putut să-i salveze pe argeșeni de la retrogradarea din SuperLiga.

Benchaib, al nouălea transfer al verii pentru campioană

Amine Benchaib s-a arătat încântat de transferul la Farul Constanța și a dezvăluit că decizia finală în privința mutării la formația campioană a luat-o după ce a avut o discuție cu Gică Hagi.

”Am avut o discuție cu antrenorul. M-a convins să semnez cu Farul. Știam deja echipa și am fost 100% decis să aleg această echipă. Cred că am luat decizia bună. Nu am jucat niciodată la o echipă campioană, este ceva nou, iar acest lucru cred că mă va ajuta în viitor.

Toți visăm să jucăm în Champions League. Va fi o provocare importantă și sper să realizăm ceva frumos”, a declarat Amine Benchaib, pentru pagina de Youtube a clubului Farul Constanța.

Fotbalistul belgian este al nouălea transfer realizat în această vară de ”marinari”, după Zorhan Bassong, Ionuț Vînă, Fabio Vianna, Damien Dussaut, Nicolae Carnat, Rivaldinho, Marco Borgnino și .

Farul a efectuat deja un prima cantonament la Poiana Brașov, iar luni, 26 iunie, a plecat în al doilea stagiu de pregătire al verii, la Opalenica (Polonia). Aici, Gică Hagi a stabilit și patru meciuri amicale, după următorul program:

